https://crimea.ria.ru/20230718/operatsiya-fsb-rossiyanka-zaderzhana-za-sbor-dannykh-dlya-spetssluzhb-ukrainy-1130137794.html

Операция ФСБ: россиянка задержана за сбор данных для спецслужб Украины

Операция ФСБ: россиянка задержана за сбор данных для спецслужб Украины - РИА Новости Крым, 18.07.2023

Операция ФСБ: россиянка задержана за сбор данных для спецслужб Украины

Российские силовики задержали в городе Углич Ярославской области женщину, собиравшую по заданию украинских спецслужб данные для осуществления теракта. Об этом... РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T10:30

2023-07-18T10:30

2023-07-18T10:44

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

россия

антитеррор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902916_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_60302b0fb2246dfdf148d885a4eebceb.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Российские силовики задержали в городе Углич Ярославской области женщину, собиравшую по заданию украинских спецслужб данные для осуществления теракта. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости.Спецоперацию ФСБ провела совместно с коллегами из МВД.У задержанной россиянки нашли переписку с украинским координатором, где они обсуждали планируемое преступление. По оперативным данным, украинские спецслужбы планировали устроить теракт на ГЭС в Ярославской области с помощью беспилотников.Возбуждено уголовное дело по статье "приготовление к теракту".Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракты Украины в Южно-СахалинскеЗадержаны 5 человек за попытку вывезти из России радиоактивный цезий-137ФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведку

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, россия, антитеррор