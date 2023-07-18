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Операция ФСБ: россиянка задержана за сбор данных для спецслужб Украины - РИА Новости Крым, 18.07.2023
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Операция ФСБ: россиянка задержана за сбор данных для спецслужб Украины
Операция ФСБ: россиянка задержана за сбор данных для спецслужб Украины - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Операция ФСБ: россиянка задержана за сбор данных для спецслужб Украины
Российские силовики задержали в городе Углич Ярославской области женщину, собиравшую по заданию украинских спецслужб данные для осуществления теракта. Об этом... РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T10:30
2023-07-18T10:44
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Российские силовики задержали в городе Углич Ярославской области женщину, собиравшую по заданию украинских спецслужб данные для осуществления теракта. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости.Спецоперацию ФСБ провела совместно с коллегами из МВД.У задержанной россиянки нашли переписку с украинским координатором, где они обсуждали планируемое преступление. По оперативным данным, украинские спецслужбы планировали устроить теракт на ГЭС в Ярославской области с помощью беспилотников.Возбуждено уголовное дело по статье "приготовление к теракту".Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракты Украины в Южно-СахалинскеЗадержаны 5 человек за попытку вывезти из России радиоактивный цезий-137ФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведку
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, россия, антитеррор
Операция ФСБ: россиянка задержана за сбор данных для спецслужб Украины

ФСБ: в Угличе задержали россиянку за передачу спецслужбам Украины данных для теракта

10:30 18.07.2023 (обновлено: 10:44 18.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Российские силовики задержали в городе Углич Ярославской области женщину, собиравшую по заданию украинских спецслужб данные для осуществления теракта. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости.
"В Угличе задержана гражданка России, 1987 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта", — говорится в сообщении.
Спецоперацию ФСБ провела совместно с коллегами из МВД.
У задержанной россиянки нашли переписку с украинским координатором, где они обсуждали планируемое преступление. По оперативным данным, украинские спецслужбы планировали устроить теракт на ГЭС в Ярославской области с помощью беспилотников.
Возбуждено уголовное дело по статье "приготовление к теракту".
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