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ФСБ предотвратила теракты Украины в Южно-Сахалинске - РИА Новости Крым, 05.07.2023
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ФСБ предотвратила теракты Украины в Южно-Сахалинске
ФСБ предотвратила теракты Украины в Южно-Сахалинске - РИА Новости Крым, 05.07.2023
ФСБ предотвратила теракты Украины в Южно-Сахалинске
Сотрудники ФСБ России задержали сторонника украинского неонацизма, который готовил теракты на объекте энергосистемы и в военном комиссариате Южно-Сахалинска. Об РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T14:11
2023-07-05T14:11
новости
россия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
антитеррор
госизмена
происшествия
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России задержали сторонника украинского неонацизма, который готовил теракты на объекте энергосистемы и в военном комиссариате Южно-Сахалинска. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.По данным ФСБ, координировала подозреваемого одна из террористических организаций Украины. Совершив теракт, мужчина должен был сфотографировать его последствия и переслать фото. Диверсию он планировал совершить ночью.Средства связи с инструкцией по изготовлению самодельных взрывных устройств, компоненты для них злоумышленник хранил дома и в гараже, где их и обнаружили. Кроме того, у него нашли материалы с террористической и экстремистской тематикой, переписку с координатором одной из террористических организаций Украины.В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям "приготовление к теракту" и "государственная измена". Подозреваемого заключили под стражу.Тем временем в Екатеринбурге задержан гражданин России, который финансово помогал ВСУ. Наручники на подозреваемого надели в аэропорту "Кольцово", после чего ему предъявили обвинение в госизмене.По сообщению пресс-службы УФСБ по Свердловской области, их сотрудники совместно с пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области пресекли противоправную деятельность уроженца Украины. Ему предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в виде оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины (ВСУ).Задержанному 39 лет. Он является гражданином России, но проживал за рубежом. По данным ФСБ, мужчина переводил деньги на банковский счет, откуда средства шли на приобретение оборудования спутниковой связи для артиллерийских подразделений ВСУ. Возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена", ему грозит до 20 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники ФСБ: наводчик ВСУ задержан в Луганской Народной РеспубликеЗадержаны 5 человек за попытку вывезти из России радиоактивный цезий-137ФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведку
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РИА Новости Крым
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новости, россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор, госизмена, происшествия, суд
ФСБ предотвратила теракты Украины в Южно-Сахалинске

ФСБ предотвратила планируемые Украиной теракты на Сахалине, задержан 43-летний россиянин

14:11 05.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России задержали сторонника украинского неонацизма, который готовил теракты на объекте энергосистемы и в военном комиссариате Южно-Сахалинска. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

"Предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы и в военном комиссариате. Задержан россиянин 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского неонацизма", - рассказали в ведомстве.

По данным ФСБ, координировала подозреваемого одна из террористических организаций Украины. Совершив теракт, мужчина должен был сфотографировать его последствия и переслать фото. Диверсию он планировал совершить ночью.
Средства связи с инструкцией по изготовлению самодельных взрывных устройств, компоненты для них злоумышленник хранил дома и в гараже, где их и обнаружили. Кроме того, у него нашли материалы с террористической и экстремистской тематикой, переписку с координатором одной из террористических организаций Украины.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям "приготовление к теракту" и "государственная измена". Подозреваемого заключили под стражу.
Тем временем в Екатеринбурге задержан гражданин России, который финансово помогал ВСУ. Наручники на подозреваемого надели в аэропорту "Кольцово", после чего ему предъявили обвинение в госизмене.
По сообщению пресс-службы УФСБ по Свердловской области, их сотрудники совместно с пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области пресекли противоправную деятельность уроженца Украины. Ему предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в виде оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины (ВСУ).
Задержанному 39 лет. Он является гражданином России, но проживал за рубежом. По данным ФСБ, мужчина переводил деньги на банковский счет, откуда средства шли на приобретение оборудования спутниковой связи для артиллерийских подразделений ВСУ. Возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена", ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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