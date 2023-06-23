Задержаны 5 человек за попытку вывезти из России радиоактивный цезий-137
ФСБ: задержаны 5 человек за попытку вывезти за рубеж 1 кг радиоактивного Цезия-137
© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФСотрудники Федеральной службы безопасности РФ. Архивное фото
© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Силовики задержали пять человек, пытавшихся вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137, который в дальнейшем хотели использовать в зоне спецоперации в ущерб интересам России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"ФCБ РФ при силовой поддержке МВД России при незаконном приобретении радиоактивного вещества с целью его контрабандного вывоза из Российской Федерации задержаны с поличным пять членов организованной преступной группы, действующей при координации гражданина Украины", - говорится в сообщении.
Уточняется, что задержанные действовали в интересах иностранного заказчика.
"Преступная группа, действуя в интересах иностранного заказчика, предпринимала шаги по приобретению в обход законодательных запретов и ограничений 1 кг изотопа "цезий-137" за 3,5 млн долларов США с целью контрабандного перемещения радиоактивного вещества из РФ за рубеж для использования в ущерб российским интересам в ходе СВО", - добавили в ФСБ.
В ФСБ уточнили, что цезий-137 в случае вывоза из страны планировалось использовать для постановок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации России.
Подозреваемые арестованы и дают признательные показания. Возбуждено дело о незаконном обращении с радиоактивными веществами и приготовлении к их контрабанде.
Читайте также на РИА Новости Крым:
20 июня, 10:47ФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике