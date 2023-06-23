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Задержаны 5 человек за попытку вывезти из России радиоактивный цезий-137 - РИА Новости Крым, 23.06.2023
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Задержаны 5 человек за попытку вывезти из России радиоактивный цезий-137
Задержаны 5 человек за попытку вывезти из России радиоактивный цезий-137 - РИА Новости Крым, 23.06.2023
Задержаны 5 человек за попытку вывезти из России радиоактивный цезий-137
Силовики задержали пять человек, пытавшихся вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137, который в дальнейшем хотели использовать в зоне спецоперации в... РИА Новости Крым, 23.06.2023
2023-06-23T09:11
2023-06-23T09:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Силовики задержали пять человек, пытавшихся вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137, который в дальнейшем хотели использовать в зоне спецоперации в ущерб интересам России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Уточняется, что задержанные действовали в интересах иностранного заказчика.В ФСБ уточнили, что цезий-137 в случае вывоза из страны планировалось использовать для постановок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации России.Подозреваемые арестованы и дают признательные показания. Возбуждено дело о незаконном обращении с радиоактивными веществами и приготовлении к их контрабанде.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ввели пожизненное заключение за госизменуФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведкуШпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в Крыму
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РИА Новости Крым
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новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность, радиация, сво, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), контрабанда
Задержаны 5 человек за попытку вывезти из России радиоактивный цезий-137

ФСБ: задержаны 5 человек за попытку вывезти за рубеж 1 кг радиоактивного Цезия-137

09:11 23.06.2023
 
© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФСотрудники Федеральной службы безопасности РФ. Архивное фото
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ. Архивное фото
© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Силовики задержали пять человек, пытавшихся вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137, который в дальнейшем хотели использовать в зоне спецоперации в ущерб интересам России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"ФCБ РФ при силовой поддержке МВД России при незаконном приобретении радиоактивного вещества с целью его контрабандного вывоза из Российской Федерации задержаны с поличным пять членов организованной преступной группы, действующей при координации гражданина Украины", - говорится в сообщении.
Уточняется, что задержанные действовали в интересах иностранного заказчика.
"Преступная группа, действуя в интересах иностранного заказчика, предпринимала шаги по приобретению в обход законодательных запретов и ограничений 1 кг изотопа "цезий-137" за 3,5 млн долларов США с целью контрабандного перемещения радиоактивного вещества из РФ за рубеж для использования в ущерб российским интересам в ходе СВО", - добавили в ФСБ.
В ФСБ уточнили, что цезий-137 в случае вывоза из страны планировалось использовать для постановок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации России.
Подозреваемые арестованы и дают признательные показания. Возбуждено дело о незаконном обращении с радиоактивными веществами и приготовлении к их контрабанде.
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