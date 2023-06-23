https://crimea.ria.ru/20230623/zaderzhany-5-chelovek-za-popytku-vyvezti-iz-rossii-radioaktivnyy-tseziy-137-1129573074.html

Задержаны 5 человек за попытку вывезти из России радиоактивный цезий-137

Задержаны 5 человек за попытку вывезти из России радиоактивный цезий-137 - РИА Новости Крым, 23.06.2023

Задержаны 5 человек за попытку вывезти из России радиоактивный цезий-137

Силовики задержали пять человек, пытавшихся вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137, который в дальнейшем хотели использовать в зоне спецоперации в... РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T09:11

2023-06-23T09:11

2023-06-23T09:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Силовики задержали пять человек, пытавшихся вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137, который в дальнейшем хотели использовать в зоне спецоперации в ущерб интересам России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Уточняется, что задержанные действовали в интересах иностранного заказчика.В ФСБ уточнили, что цезий-137 в случае вывоза из страны планировалось использовать для постановок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации России.Подозреваемые арестованы и дают признательные показания. Возбуждено дело о незаконном обращении с радиоактивными веществами и приготовлении к их контрабанде.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ввели пожизненное заключение за госизменуФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведкуШпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230620/fsb-zaderzhala-ukrainskogo-shpiona-v-nalchike-1129499220.html

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2023

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новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность, радиация, сво, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), контрабанда