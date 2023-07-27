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ФСБ пресекла попытку Киева устроить теракт на корабле Черноморского флота - РИА Новости Крым, 27.07.2023
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ФСБ пресекла попытку Киева устроить теракт на корабле Черноморского флота
ФСБ пресекла попытку Киева устроить теракт на корабле Черноморского флота - РИА Новости Крым, 27.07.2023
ФСБ пресекла попытку Киева устроить теракт на корабле Черноморского флота
Силовики пресекли попытку спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота России, несущем высокоточное ракетное вооружение. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T13:34
2023-07-27T13:51
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Силовики пресекли попытку спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота России, несущем высокоточное ракетное вооружение. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ сообщает РИА Новости.У него изъято два самодельных взрывных устройства общей массой один килограмм в тротиловом эквиваленте, отметили в ФСБ. Также он подозревается в передаче противнику сведений, составляющих государственную тайну.Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 205 ("Террористический акт"), 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств"), 275 ("Государственная измена"), 283 ("Разглашение сведений, составляющих государственную тайну") УК России.Ранее российские силовики задержали в городе Углич Ярославской области женщину, собиравшую по заданию украинских спецслужб данные для осуществления теракта. 36-летняя россиянка передавала агентам Киева информацию о ГЭС в Ярославской области, которую ВСУ в дальнейшем планировали атаковать с помощью беспилотников. Читайте также на РИА Новости Крым:Агент ГУР на допросе рассказал, чем интересуются спецслужбы Киева в КрымуБоевик украинского нацбата в Крыму получил 5 лет колонииБоевик украинского нацбата осужден в Джанкое
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), теракт, новости, крым, новости крыма
ФСБ пресекла попытку Киева устроить теракт на корабле Черноморского флота

ФСБ пресекла попытку Украины совершить теракт на корабле ЧФ, несущем высокоточные ракеты

13:34 27.07.2023 (обновлено: 13:51 27.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоАндреевский флаг
Андреевский флаг - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Силовики пресекли попытку спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота России, несущем высокоточное ракетное вооружение. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ сообщает РИА Новости.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка спецслужб Украины совершить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, несущим высокоточное ракетное вооружение. В результате проведенных мероприятий задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий Военно-морского флота Российской Федерации", - говорится в сообщении.
У него изъято два самодельных взрывных устройства общей массой один килограмм в тротиловом эквиваленте, отметили в ФСБ. Также он подозревается в передаче противнику сведений, составляющих государственную тайну.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 205 ("Террористический акт"), 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств"), 275 ("Государственная измена"), 283 ("Разглашение сведений, составляющих государственную тайну") УК России.
Ранее российские силовики задержали в городе Углич Ярославской области женщину, собиравшую по заданию украинских спецслужб данные для осуществления теракта. 36-летняя россиянка передавала агентам Киева информацию о ГЭС в Ярославской области, которую ВСУ в дальнейшем планировали атаковать с помощью беспилотников.
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