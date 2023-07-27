https://crimea.ria.ru/20230727/ukrainskogo-agenta-zaderzhali-za-popytku-terakta-na-korable-chf-1130328658.html

ФСБ пресекла попытку Киева устроить теракт на корабле Черноморского флота

ФСБ пресекла попытку Киева устроить теракт на корабле Черноморского флота - РИА Новости Крым, 27.07.2023

ФСБ пресекла попытку Киева устроить теракт на корабле Черноморского флота

Силовики пресекли попытку спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота России, несущем высокоточное ракетное вооружение. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T13:34

2023-07-27T13:34

2023-07-27T13:51

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Силовики пресекли попытку спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота России, несущем высокоточное ракетное вооружение. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ сообщает РИА Новости.У него изъято два самодельных взрывных устройства общей массой один килограмм в тротиловом эквиваленте, отметили в ФСБ. Также он подозревается в передаче противнику сведений, составляющих государственную тайну.Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 205 ("Террористический акт"), 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств"), 275 ("Государственная измена"), 283 ("Разглашение сведений, составляющих государственную тайну") УК России.Ранее российские силовики задержали в городе Углич Ярославской области женщину, собиравшую по заданию украинских спецслужб данные для осуществления теракта. 36-летняя россиянка передавала агентам Киева информацию о ГЭС в Ярославской области, которую ВСУ в дальнейшем планировали атаковать с помощью беспилотников. Читайте также на РИА Новости Крым:Агент ГУР на допросе рассказал, чем интересуются спецслужбы Киева в КрымуБоевик украинского нацбата в Крыму получил 5 лет колонииБоевик украинского нацбата осужден в Джанкое

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), теракт, новости, крым, новости крыма