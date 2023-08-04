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Около 90 прилетов: два человека ранены при обстрелах ВСУ Херсонщины - РИА Новости Крым, 04.08.2023
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Около 90 прилетов: два человека ранены при обстрелах ВСУ Херсонщины
Около 90 прилетов: два человека ранены при обстрелах ВСУ Херсонщины - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Около 90 прилетов: два человека ранены при обстрелах ВСУ Херсонщины
Два мирных жителя ранены в результате украинских обстрелов Херсонской области, за сутки зафиксировано 87 прилетов по населенным пунктам левобережья. Об этом... РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T10:21
2023-08-04T10:21
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
сво
новые регионы россии
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены в результате украинских обстрелов Херсонской области, за сутки зафиксировано 87 прилетов по населенным пунктам левобережья. Об этом сообщают экстренные службы региона.Так, в течение дня чаще всего противник атаковал Голую Пристань – выпущено 15 снарядов. По Алешкам – 13, по Крынкам и Солонцам – по девять, по Старой Збурьевке – восемь.Ночью ВСУ продолжили обстреливать гражданскую инфраструктуру, впустив по Новой Каховке, Каховке, Горностаевке и Корсунке в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Читайте также на РИА Новости Крым:114 попыток атак: ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской областиХерсонщина под огнем ВСУ: ранены мирные жителиГруппировка "Днепр" разбила позиции противника на двух направлениях
херсонская область
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), сво, новые регионы россии, происшествия
Около 90 прилетов: два человека ранены при обстрелах ВСУ Херсонщины

При обстрелах ВСУ Херсонской области ранены два мирных жителя

10:21 04.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены в результате украинских обстрелов Херсонской области, за сутки зафиксировано 87 прилетов по населенным пунктам левобережья. Об этом сообщают экстренные службы региона.
Так, в течение дня чаще всего противник атаковал Голую Пристань – выпущено 15 снарядов. По Алешкам – 13, по Крынкам и Солонцам – по девять, по Старой Збурьевке – восемь.
"В результате обстрела населенного пункта Алешки получил ранения различной степени тяжести один мирный житель. Также еще один человек ранен при обстреле Голой Пристани", - проинформировали экстренные службы.
Ночью ВСУ продолжили обстреливать гражданскую инфраструктуру, впустив по Новой Каховке, Каховке, Горностаевке и Корсунке в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОНовые регионы РоссииПроисшествия
 
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