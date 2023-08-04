https://crimea.ria.ru/20230804/okolo-90-priletov-dva-cheloveka-raneny-pri-obstrelakh-vsu-khersonschiny-1130529349.html

Около 90 прилетов: два человека ранены при обстрелах ВСУ Херсонщины

Около 90 прилетов: два человека ранены при обстрелах ВСУ Херсонщины - РИА Новости Крым, 04.08.2023

Около 90 прилетов: два человека ранены при обстрелах ВСУ Херсонщины

Два мирных жителя ранены в результате украинских обстрелов Херсонской области, за сутки зафиксировано 87 прилетов по населенным пунктам левобережья. Об этом... РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T10:21

2023-08-04T10:21

2023-08-04T10:21

херсонская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

сво

новые регионы россии

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены в результате украинских обстрелов Херсонской области, за сутки зафиксировано 87 прилетов по населенным пунктам левобережья. Об этом сообщают экстренные службы региона.Так, в течение дня чаще всего противник атаковал Голую Пристань – выпущено 15 снарядов. По Алешкам – 13, по Крынкам и Солонцам – по девять, по Старой Збурьевке – восемь.Ночью ВСУ продолжили обстреливать гражданскую инфраструктуру, впустив по Новой Каховке, Каховке, Горностаевке и Корсунке в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Читайте также на РИА Новости Крым:114 попыток атак: ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской областиХерсонщина под огнем ВСУ: ранены мирные жителиГруппировка "Днепр" разбила позиции противника на двух направлениях

херсонская область

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), сво, новые регионы россии, происшествия