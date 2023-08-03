https://crimea.ria.ru/20230803/gruppirovka-dnepr-razbila-pozitsii-protivnika-na-dvukh-napravleniyakh-1130504120.html
Группировка "Днепр" разбила позиции противника на двух направлениях
Группировка "Днепр" разбила позиции противника на двух направлениях - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Группировка "Днепр" разбила позиции противника на двух направлениях
Военнослужащие группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили за сутки 18 украинских боевиков, еще 15 – ранены. Ликвидированы две позиции подразделений ВСУ. Об... РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T10:52
2023-08-03T10:52
2023-08-03T10:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 03 авг - РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили за сутки 18 украинских боевиков, еще 15 – ранены. Ликвидированы две позиции подразделений ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Уточняется, что в островной зоне за минувшие сутки российские бойцы уничтожили 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему, а также разбили гаубицу МСТА-Б с боекомплектом.На Херсонском направлении, возле Надеждовки, ВС РФ уничтожена ЗРК "IRIS-T", также разбита позиция одного из подразделений ВСУ.На Каховском направлении, в районе Змиевки, бойцы подразделения "Днепр" разгромили позицию одного из подразделений ВСУ.Накануне бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области около 40 украинских боевиков, разбили пункт временной дислокации противника и боевую технику ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Еще днем ранее в островной зоне и на Херсонском направлении бойцы группировки войск "Днепр" вывели из строя 48 боевиков ВСУ, потоплены две украинские лодки, уничтожена американская гаубица М-777 и одна РЛС.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирные жители ранены при обстреле ВСУ в Херсонской областиКакие населенные пункты освобождены российскими войсками – ШойгуВСУ выпустили по Херсонщине 88 снарядов: информация о жертвах уточняется
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, херсонская область, каховка, потери всу
Группировка "Днепр" разбила позиции противника на двух направлениях
Бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили за сутки 18 украинских боевиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 03 авг - РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили за сутки 18 украинских боевиков, еще 15 – ранены. Ликвидированы две позиции подразделений ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Уточняется, что в островной зоне за минувшие сутки российские бойцы уничтожили 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему, а также разбили гаубицу МСТА-Б с боекомплектом.
На Херсонском направлении, возле Надеждовки, ВС РФ уничтожена ЗРК "IRIS-T", также разбита позиция одного из подразделений ВСУ.
На Каховском направлении, в районе Змиевки, бойцы подразделения "Днепр" разгромили позицию одного из подразделений ВСУ.
Накануне бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили
в Херсонской области около 40 украинских боевиков, разбили пункт временной дислокации противника и боевую технику ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Еще днем ранее в островной зоне и на Херсонском направлении бойцы группировки войск "Днепр" вывели из строя
48 боевиков ВСУ, потоплены две украинские лодки, уничтожена американская гаубица М-777 и одна РЛС.
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