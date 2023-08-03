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Группировка "Днепр" разбила позиции противника на двух направлениях - РИА Новости Крым, 03.08.2023
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Группировка "Днепр" разбила позиции противника на двух направлениях
Группировка "Днепр" разбила позиции противника на двух направлениях - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Группировка "Днепр" разбила позиции противника на двух направлениях
Военнослужащие группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили за сутки 18 украинских боевиков, еще 15 – ранены. Ликвидированы две позиции подразделений ВСУ. Об... РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T10:52
2023-08-03T10:14
новости
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армия и флот
вооруженные силы россии
херсонская область
каховка
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 03 авг - РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили за сутки 18 украинских боевиков, еще 15 – ранены. Ликвидированы две позиции подразделений ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Уточняется, что в островной зоне за минувшие сутки российские бойцы уничтожили 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему, а также разбили гаубицу МСТА-Б с боекомплектом.На Херсонском направлении, возле Надеждовки, ВС РФ уничтожена ЗРК "IRIS-T", также разбита позиция одного из подразделений ВСУ.На Каховском направлении, в районе Змиевки, бойцы подразделения "Днепр" разгромили позицию одного из подразделений ВСУ.Накануне бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области около 40 украинских боевиков, разбили пункт временной дислокации противника и боевую технику ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Еще днем ранее в островной зоне и на Херсонском направлении бойцы группировки войск "Днепр" вывели из строя 48 боевиков ВСУ, потоплены две украинские лодки, уничтожена американская гаубица М-777 и одна РЛС.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирные жители ранены при обстреле ВСУ в Херсонской областиКакие населенные пункты освобождены российскими войсками – ШойгуВСУ выпустили по Херсонщине 88 снарядов: информация о жертвах уточняется
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РИА Новости Крым
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новости, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, херсонская область, каховка, потери всу
Группировка "Днепр" разбила позиции противника на двух направлениях

Бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили за сутки 18 украинских боевиков

10:52 03.08.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 03 авг - РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили за сутки 18 украинских боевиков, еще 15 – ранены. Ликвидированы две позиции подразделений ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Уточняется, что в островной зоне за минувшие сутки российские бойцы уничтожили 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему, а также разбили гаубицу МСТА-Б с боекомплектом.
На Херсонском направлении, возле Надеждовки, ВС РФ уничтожена ЗРК "IRIS-T", также разбита позиция одного из подразделений ВСУ.
На Каховском направлении, в районе Змиевки, бойцы подразделения "Днепр" разгромили позицию одного из подразделений ВСУ.
Накануне бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области около 40 украинских боевиков, разбили пункт временной дислокации противника и боевую технику ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Еще днем ранее в островной зоне и на Херсонском направлении бойцы группировки войск "Днепр" вывели из строя 48 боевиков ВСУ, потоплены две украинские лодки, уничтожена американская гаубица М-777 и одна РЛС.
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НовостиСВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииХерсонская областьКаховкаПотери ВСУ
 
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