https://crimea.ria.ru/20230731/kakie-naselennye-punkty-osvobozhdeny-rossiyskimi-voyskami--shoygu-1130437730.html

Какие населенные пункты освобождены российскими войсками – Шойгу

Какие населенные пункты освобождены российскими войсками – Шойгу - РИА Новости Крым, 31.07.2023

Какие населенные пункты освобождены российскими войсками – Шойгу

Российские войска в ходе специальной военной операции освободили от националистов населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а... РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T14:23

2023-07-31T14:23

2023-07-31T14:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе специальной военной операции освободили от националистов населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в понедельник."Используя маневр, контратаки и контрудары, российские соединения и воинские части освободили от нацистов населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении", – сказал министрПо его словам, особо отличились 15-я мотострелковая бригада и 234-й десантно-штурмовой полк, которые действовали активно и маневренно. Также отважно действуют 238-я артиллерийская бригада, 31-й инженерно-саперный полк, 23-й истребительный авиационный полки.Читайте также на РИА Новости Крым:Балицкий рассказал о попытках ВСУ прорвать оборону в Запорожской областиВСУ несут потери в островной зоне и на Херсонском направлении"Штурм" Крыма украинскими коммандос: эксперт оценил план Киева и Лондона

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сво, сергей шойгу, министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, украина, россия