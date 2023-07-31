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Какие населенные пункты освобождены российскими войсками – Шойгу - РИА Новости Крым, 31.07.2023
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Какие населенные пункты освобождены российскими войсками – Шойгу
Какие населенные пункты освобождены российскими войсками – Шойгу - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Какие населенные пункты освобождены российскими войсками – Шойгу
Российские войска в ходе специальной военной операции освободили от националистов населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T14:23
2023-07-31T14:23
сво
сергей шойгу
министерство обороны рф
новости
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе специальной военной операции освободили от националистов населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в понедельник."Используя маневр, контратаки и контрудары, российские соединения и воинские части освободили от нацистов населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении", – сказал министрПо его словам, особо отличились 15-я мотострелковая бригада и 234-й десантно-штурмовой полк, которые действовали активно и маневренно. Также отважно действуют 238-я артиллерийская бригада, 31-й инженерно-саперный полк, 23-й истребительный авиационный полки.Читайте также на РИА Новости Крым:Балицкий рассказал о попытках ВСУ прорвать оборону в Запорожской областиВСУ несут потери в островной зоне и на Херсонском направлении"Штурм" Крыма украинскими коммандос: эксперт оценил план Киева и Лондона
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сво, сергей шойгу, министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, украина, россия
Какие населенные пункты освобождены российскими войсками – Шойгу

Шойгу: ВС РФ освободили от националистов Ковалевку, Сергеевку и ж/д станцию Молчановка

14:23 31.07.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе специальной военной операции освободили от националистов населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в понедельник.
"Используя маневр, контратаки и контрудары, российские соединения и воинские части освободили от нацистов населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении", – сказал министр
По его словам, особо отличились 15-я мотострелковая бригада и 234-й десантно-штурмовой полк, которые действовали активно и маневренно. Также отважно действуют 238-я артиллерийская бригада, 31-й инженерно-саперный полк, 23-й истребительный авиационный полки.
"Командование вооруженных сил Украины отчаянно бросает новые силы на штурм наших позиций. Благодаря грамотно построенной обороне, умелой организации системы огня, профессиональным действиям, выдержке и упорству российских военнослужащих продвижения противника не допущено", - добавил Шойгу.
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