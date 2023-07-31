https://crimea.ria.ru/20230731/kakie-naselennye-punkty-osvobozhdeny-rossiyskimi-voyskami--shoygu-1130437730.html
Какие населенные пункты освобождены российскими войсками – Шойгу
Какие населенные пункты освобождены российскими войсками – Шойгу - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Какие населенные пункты освобождены российскими войсками – Шойгу
Российские войска в ходе специальной военной операции освободили от националистов населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T14:23
2023-07-31T14:23
2023-07-31T14:23
сво
сергей шойгу
министерство обороны рф
новости
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
армия и флот
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1f/1130437612_0:214:2882:1835_1920x0_80_0_0_1114f6d705878aee750b4c07af4199ed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе специальной военной операции освободили от националистов населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в понедельник."Используя маневр, контратаки и контрудары, российские соединения и воинские части освободили от нацистов населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении", – сказал министрПо его словам, особо отличились 15-я мотострелковая бригада и 234-й десантно-штурмовой полк, которые действовали активно и маневренно. Также отважно действуют 238-я артиллерийская бригада, 31-й инженерно-саперный полк, 23-й истребительный авиационный полки.Читайте также на РИА Новости Крым:Балицкий рассказал о попытках ВСУ прорвать оборону в Запорожской областиВСУ несут потери в островной зоне и на Херсонском направлении"Штурм" Крыма украинскими коммандос: эксперт оценил план Киева и Лондона
https://crimea.ria.ru/20230731/vsu-vybity-iz-staromayorskogo---pushilin-1130432806.html
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1f/1130437612_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_488c9ef7a2bd64395154b1092ba543ee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, сергей шойгу, министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, украина, россия
Какие населенные пункты освобождены российскими войсками – Шойгу
Шойгу: ВС РФ освободили от националистов Ковалевку, Сергеевку и ж/д станцию Молчановка
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе специальной военной операции освободили от националистов населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в понедельник.
"Используя маневр, контратаки и контрудары, российские соединения и воинские части освободили от нацистов населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении", – сказал министр
По его словам, особо отличились 15-я мотострелковая бригада и 234-й десантно-штурмовой полк, которые действовали активно и маневренно. Также отважно действуют 238-я артиллерийская бригада, 31-й инженерно-саперный полк, 23-й истребительный авиационный полки.
"Командование вооруженных сил Украины отчаянно бросает новые силы на штурм наших позиций. Благодаря грамотно построенной обороне, умелой организации системы огня, профессиональным действиям, выдержке и упорству российских военнослужащих продвижения противника не допущено", - добавил Шойгу.
Читайте также на РИА Новости Крым: