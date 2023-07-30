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Балицкий рассказал о попытках ВСУ прорвать оборону в Запорожской области - РИА Новости Крым, 30.07.2023
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Балицкий рассказал о попытках ВСУ прорвать оборону в Запорожской области
Балицкий рассказал о попытках ВСУ прорвать оборону в Запорожской области - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Балицкий рассказал о попытках ВСУ прорвать оборону в Запорожской области
Вооруженные формирования Украины попытались прорвать оборону российских сил на Ореховском направлении Запорожской области, но понесли значительные потери и... РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T13:39
2023-07-30T13:40
запорожская область
евгений балицкий
сво
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины попытались прорвать оборону российских сил на Ореховском направлении Запорожской области, но понесли значительные потери и отошли. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.Балицкий добавил, что за прошедшие сутки боевики предприняли 28 попыток обстрелять населенные пункты региона в районах Полог, Токмака и Васильевки.Также российская разведка вскрыла три района сосредоточения ВСУ, по которым нанесен огневой удар. В результате уничтожена механизированная рота украинских сил.Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что связи с большими потерями бронетехники ВСУ сменили тактику и теперь технику отводят и кидают в бой живую силу, не считаясь с жизнями украинских военнослужащих.Российский лидер предположил, что это связано с колоссальными потерями бронетехники у ВСУ. По его словам, с 4 июня Украина потеряла 415 танков, а 2/3 потерянной ими в боях техники – западного производства. Он также подчеркнул, что российские военные отбрасывают противника на всех направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные пресекли попытки форсирования ДнепраУдары нанесены по пунктам управления ВСУПутин назвал потери ВСУ во вчерашней атаке на Запорожском направлении
https://crimea.ria.ru/20230730/vse-ataki-otrazheny-vsu-poteryali-bolee-700-boevikov-i-tekhniku-za-sutki-1130408330.html
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запорожская область, евгений балицкий, сво, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
Балицкий рассказал о попытках ВСУ прорвать оборону в Запорожской области

Балицкий: ВСУ пытались прорвать российскую оборону под Ореховым, но понесли большие потери

13:39 30.07.2023 (обновлено: 13:40 30.07.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины попытались прорвать оборону российских сил на Ореховском направлении Запорожской области, но понесли значительные потери и отошли. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Обстановка в районе Работино обострилась. На Ореховском направлении противник попытался прорвать оборону, однако столкнулся с отпором наших подразделений, понес значительные потери и отошел на свои позиции", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Балицкий добавил, что за прошедшие сутки боевики предприняли 28 попыток обстрелять населенные пункты региона в районах Полог, Токмака и Васильевки.
Также российская разведка вскрыла три района сосредоточения ВСУ, по которым нанесен огневой удар. В результате уничтожена механизированная рота украинских сил.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что связи с большими потерями бронетехники ВСУ сменили тактику и теперь технику отводят и кидают в бой живую силу, не считаясь с жизнями украинских военнослужащих.Российский лидер предположил, что это связано с колоссальными потерями бронетехники у ВСУ. По его словам, с 4 июня Украина потеряла 415 танков, а 2/3 потерянной ими в боях техники – западного производства. Он также подчеркнул, что российские военные отбрасывают противника на всех направлениях.
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