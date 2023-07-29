https://crimea.ria.ru/20230729/v-zone-spetsoperatsii-est-izmeneniya---putin-rasskazal-o-novoy-taktike-vsu-1130399702.html

В зоне спецоперации есть изменения - Путин рассказал о новой тактике ВСУ

В зоне спецоперации есть изменения - Путин рассказал о новой тактике ВСУ - РИА Новости Крым, 29.07.2023

В зоне спецоперации есть изменения - Путин рассказал о новой тактике ВСУ

В связи с большими потерями бронетехники ВСУ сменили тактику и теперь технику отводят и кидают в бой живую силу, не считаясь с жизнями украинских... РИА Новости Крым, 29.07.2023

2023-07-29T23:18

2023-07-29T23:18

2023-07-29T23:30

владимир путин (политик)

новости

сво

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В связи с большими потерями бронетехники ВСУ сменили тактику и теперь технику отводят и кидают в бой живую силу, не считаясь с жизнями украинских военнослужащих. Об этом в субботу сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с журналистами.Российский лидер предположил, что это связано с колоссальными потерями бронетехники у ВСУ. По его словам, с 4 июня Украина потеряла 415 танков, а 2/3 потерянной ими в боях техники - западного производства. Он также подчеркнул, что российские военные отбрасывают противника на всех направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России продолжает углубляться в оборону противника в ЛНРГлавная фаза контрнаступления ВСУ: чего ждать в ближайшие неделиРоссийские военные пресекли попытки форсирования Днепра

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу