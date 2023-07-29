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В зоне спецоперации есть изменения - Путин рассказал о новой тактике ВСУ - РИА Новости Крым, 29.07.2023
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В зоне спецоперации есть изменения - Путин рассказал о новой тактике ВСУ
В зоне спецоперации есть изменения - Путин рассказал о новой тактике ВСУ - РИА Новости Крым, 29.07.2023
В зоне спецоперации есть изменения - Путин рассказал о новой тактике ВСУ
В связи с большими потерями бронетехники ВСУ сменили тактику и теперь технику отводят и кидают в бой живую силу, не считаясь с жизнями украинских... РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T23:18
2023-07-29T23:30
владимир путин (политик)
новости
сво
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В связи с большими потерями бронетехники ВСУ сменили тактику и теперь технику отводят и кидают в бой живую силу, не считаясь с жизнями украинских военнослужащих. Об этом в субботу сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с журналистами.Российский лидер предположил, что это связано с колоссальными потерями бронетехники у ВСУ. По его словам, с 4 июня Украина потеряла 415 танков, а 2/3 потерянной ими в боях техники - западного производства. Он также подчеркнул, что российские военные отбрасывают противника на всех направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России продолжает углубляться в оборону противника в ЛНРГлавная фаза контрнаступления ВСУ: чего ждать в ближайшие неделиРоссийские военные пресекли попытки форсирования Днепра
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владимир путин (политик), новости, сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу
В зоне спецоперации есть изменения - Путин рассказал о новой тактике ВСУ

Путин рассказал о новой тактике ВСУ в зоне СВО

23:18 29.07.2023 (обновлено: 23:30 29.07.2023)
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В связи с большими потерями бронетехники ВСУ сменили тактику и теперь технику отводят и кидают в бой живую силу, не считаясь с жизнями украинских военнослужащих. Об этом в субботу сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с журналистами.

"Противник отвел штурмовые подразделения в места восстановления боеспособности. Они понесли большие потери в живой силе и технике. Сейчас есть изменения: подвозят на передний край людей, высаживают и техника уезжает. Берегут технику. Атакуют в пешем порядке. Подставляют людей под удары", - констатировал президент.

Российский лидер предположил, что это связано с колоссальными потерями бронетехники у ВСУ. По его словам, с 4 июня Украина потеряла 415 танков, а 2/3 потерянной ими в боях техники - западного производства. Он также подчеркнул, что российские военные отбрасывают противника на всех направлениях.

"Наши военные не только отбивают атаки, но и сами переходят в наступление, забирают участки примерно на 15 км по линии фронта и примерно на 4 км в глубину", - завил он.

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