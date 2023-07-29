https://crimea.ria.ru/20230729/rossiyskie-voennye-presekli-popytki-forsirovaniya-dnepra-1130385158.html

Российские военные пресекли попытки форсирования Днепра

Российские военные пресекли попытки форсирования Днепра - РИА Новости Крым, 29.07.2023

Российские военные пресекли попытки форсирования Днепра

Бойцы российской группировки "Днепр" пресекли попытки форсирования Днепра боевиками ВСУ в районе Великого и Алексеевского островов, уничтожили три лодки... РИА Новости Крым, 29.07.2023

2023-07-29T12:58

2023-07-29T12:58

2023-07-29T12:58

группировка войск "днепр"

берислав

херсонская область

сво

армия и флот

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки "Днепр" пресекли попытки форсирования Днепра боевиками ВСУ в районе Великого и Алексеевского островов, уничтожили три лодки противника, ликвидировали украинских диверсантов. Об этом сообщают экстренные службы региона.В островной зоне предотвращена попытка проникновения ДРГ в районе острова Великий, уничтожена одна лодка и пять боевиков ВСУ.На Херсонском направлении уничтожены 120-миллиметровый миномет, расчет с боекомплектом районе Приднепровского, пять украинских боевиков ликвидированы, еще трое ранены. Кроме того, пресечена попытка форсирования Днепра в районах Алексеевского острова, уничтожены две лодки и 12 диверсантов.Сутками ранее бойцы российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили украинские минометы и гаубицы, разбили позицию врага на Каховском направлении, противник потерял 24 боевика ранеными и убитыми.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары нанесены по пунктам управления ВСУПутин назвал потери ВСУ во вчерашней атаке на Запорожском направленииВСУ потеряли 5 танков Leopard и AMX в безуспешной атаке на Запорожье

берислав

херсонская область

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группировка войск "днепр", берислав, херсонская область, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу