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Российские военные пресекли попытки форсирования Днепра
Российские военные пресекли попытки форсирования Днепра - РИА Новости Крым, 29.07.2023
Российские военные пресекли попытки форсирования Днепра
Бойцы российской группировки "Днепр" пресекли попытки форсирования Днепра боевиками ВСУ в районе Великого и Алексеевского островов, уничтожили три лодки... РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T12:58
2023-07-29T12:58
2023-07-29T12:58
группировка войск "днепр"
берислав
херсонская область
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки "Днепр" пресекли попытки форсирования Днепра боевиками ВСУ в районе Великого и Алексеевского островов, уничтожили три лодки противника, ликвидировали украинских диверсантов. Об этом сообщают экстренные службы региона.В островной зоне предотвращена попытка проникновения ДРГ в районе острова Великий, уничтожена одна лодка и пять боевиков ВСУ.На Херсонском направлении уничтожены 120-миллиметровый миномет, расчет с боекомплектом районе Приднепровского, пять украинских боевиков ликвидированы, еще трое ранены. Кроме того, пресечена попытка форсирования Днепра в районах Алексеевского острова, уничтожены две лодки и 12 диверсантов.Сутками ранее бойцы российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили украинские минометы и гаубицы, разбили позицию врага на Каховском направлении, противник потерял 24 боевика ранеными и убитыми.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары нанесены по пунктам управления ВСУПутин назвал потери ВСУ во вчерашней атаке на Запорожском направленииВСУ потеряли 5 танков Leopard и AMX в безуспешной атаке на Запорожье
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группировка войск "днепр", берислав, херсонская область, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу
Российские военные пресекли попытки форсирования Днепра
Бойцы "Днепра" уничтожили диверсионные группы ВСУ на Херсонщине
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки "Днепр" пресекли попытки форсирования Днепра боевиками ВСУ в районе Великого и Алексеевского островов, уничтожили три лодки противника, ликвидировали украинских диверсантов. Об этом сообщают экстренные службы региона.
В островной зоне предотвращена попытка проникновения ДРГ в районе острова Великий, уничтожена одна лодка и пять боевиков ВСУ.
На Херсонском направлении уничтожены 120-миллиметровый миномет, расчет с боекомплектом районе Приднепровского, пять украинских боевиков ликвидированы, еще трое ранены. Кроме того, пресечена попытка форсирования Днепра в районах Алексеевского острова, уничтожены две лодки и 12 диверсантов.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении уничтожены позиция противника в районе Берислава, ликвидированы пять боевиков ВФУ, еще двое получили ранения различной тяжести", – сказано в сообщении.
Сутками ранее бойцы российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили
украинские минометы и гаубицы, разбили позицию врага на Каховском направлении, противник потерял 24 боевика ранеными и убитыми.
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