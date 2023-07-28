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Удары нанесены по пунктам управления ВСУ - РИА Новости Крым, 28.07.2023
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Удары нанесены по пунктам управления ВСУ
Удары нанесены по пунктам управления ВСУ - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Удары нанесены по пунктам управления ВСУ
Российские военные нанесли удары по пунктам управления ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T16:28
2023-07-28T16:28
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по пунктам управления ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.Всего за минувшие сутки поражена живая сила и техника украинских войск в 133 районах."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток нанесено поражение 117 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 133 районах", - добавили в оборонном ведомстве.Как сообщалось, российские системы противовоздушной обороны уничтожили за сутки два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 17 украинских беспилотников. Уточняется, что БПЛА сбиты в различных районах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России продолжает углубляться в оборону противника в ЛНРВСУ потеряли 200 боевиков при попытке вернуть позиции под Красным ЛиманомПутин назвал потери ВСУ во вчерашней атаке на Запорожском направлении
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , донецкая народная республика (днр), запорожская область, новости
Удары нанесены по пунктам управления ВСУ

Минобороны: российские военные поразили тыловой пункт управления ВСУ "Соледар"

16:28 28.07.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов ОТРК "Искандер" ВС РФ в ходе спецоперации
Боевая работа расчетов ОТРК Искандер ВС РФ в ходе спецоперации
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по пунктам управления ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.
"В районах населенных пунктов Дружковка Донецкой Народной Республики и Малая Токмачка Запорожской области поражены тыловой пункт управления украинской группировки войск "Соледар", а также полевой пункт управления 10-го армейского корпуса ВСУ", - говорится в сообщении.
Всего за минувшие сутки поражена живая сила и техника украинских войск в 133 районах.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток нанесено поражение 117 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 133 районах", - добавили в оборонном ведомстве.
Как сообщалось, российские системы противовоздушной обороны уничтожили за сутки два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 17 украинских беспилотников. Уточняется, что БПЛА сбиты в различных районах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
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