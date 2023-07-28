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Удары нанесены по пунктам управления ВСУ

Удары нанесены по пунктам управления ВСУ - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Удары нанесены по пунктам управления ВСУ

Российские военные нанесли удары по пунктам управления ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T16:28

2023-07-28T16:28

2023-07-28T16:28

сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по пунктам управления ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.Всего за минувшие сутки поражена живая сила и техника украинских войск в 133 районах."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток нанесено поражение 117 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 133 районах", - добавили в оборонном ведомстве.Как сообщалось, российские системы противовоздушной обороны уничтожили за сутки два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 17 украинских беспилотников. Уточняется, что БПЛА сбиты в различных районах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России продолжает углубляться в оборону противника в ЛНРВСУ потеряли 200 боевиков при попытке вернуть позиции под Красным ЛиманомПутин назвал потери ВСУ во вчерашней атаке на Запорожском направлении

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , донецкая народная республика (днр), запорожская область, новости