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ПВО сбила два снаряда HIMARS и 17 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 28.07.2023
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ПВО сбила два снаряда HIMARS и 17 украинских беспилотников
ПВО сбила два снаряда HIMARS и 17 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 28.07.2023
ПВО сбила два снаряда HIMARS и 17 украинских беспилотников
Российские системы противовоздушной обороны уничтожили за сутки два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 17 украинских беспилотников. Об этом... РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T15:46
2023-07-28T15:46
сво
министерство обороны рф
пво
вооруженные силы россии
himars
беспилотник (бпла, дрон)
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны уничтожили за сутки два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 17 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Уточняется, что БПЛА сбиты в различных районах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 457 самолетов, 244 вертолета, 5 308 беспилотников, 427 зенитных ракетных комплексов, 11 010 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Накануне российские военнослужащие перехватили пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и сбили 20 беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли 200 боевиков при попытке вернуть позиции под Красным ЛиманомПерехвачено пять снарядов HIMARS и 20 беспилотников ВСУ – МинобороныВСУ потеряли 5 танков Leopard и AMX в безуспешной атаке на Запорожье
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донецкая народная республика (днр)
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запорожская область
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сво, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, himars, беспилотник (бпла, дрон), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, новости
ПВО сбила два снаряда HIMARS и 17 украинских беспилотников

Минобороны: российская ПВО сбила два снаряда HIMARS и 17 беспилотников

15:46 28.07.2023
 
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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны уничтожили за сутки два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 17 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что БПЛА сбиты в различных районах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 457 самолетов, 244 вертолета, 5 308 беспилотников, 427 зенитных ракетных комплексов, 11 010 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
Накануне российские военнослужащие перехватили пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и сбили 20 беспилотников.
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СВОМинистерство обороны РФПВОВооруженные силы РоссииHIMARSБеспилотник (БПЛА, дрон)Донецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская областьНовости
 
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