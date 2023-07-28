https://crimea.ria.ru/20230728/pvo-sbila-dva-snaryada-himars-i-17-ukrainskikh-bespilotnikov-1130358165.html

ПВО сбила два снаряда HIMARS и 17 украинских беспилотников

ПВО сбила два снаряда HIMARS и 17 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 28.07.2023

ПВО сбила два снаряда HIMARS и 17 украинских беспилотников

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили за сутки два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 17 украинских беспилотников. Об этом... РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T15:46

2023-07-28T15:46

2023-07-28T15:46

сво

министерство обороны рф

пво

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донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны уничтожили за сутки два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 17 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Уточняется, что БПЛА сбиты в различных районах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 457 самолетов, 244 вертолета, 5 308 беспилотников, 427 зенитных ракетных комплексов, 11 010 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Накануне российские военнослужащие перехватили пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и сбили 20 беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли 200 боевиков при попытке вернуть позиции под Красным ЛиманомПерехвачено пять снарядов HIMARS и 20 беспилотников ВСУ – МинобороныВСУ потеряли 5 танков Leopard и AMX в безуспешной атаке на Запорожье

https://crimea.ria.ru/20230711/pvo-sbila-nad-khersonskoy-oblastyu-tri-rakety-storm-shadow-1129980087.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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сво, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, himars, беспилотник (бпла, дрон), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, новости