Уникальную "Каменную Могилу" впервые презентовали всей России в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Под эгидой федерального музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе стартовала Первая всероссийская научная конференция, организованная совместно с филиалом "Каменная Могила" (Запорожская область, Мелитополь). Участие в мероприятии, посвященном проблемам сохранения и исследования памятников первобытной культуры, принимают ученые из разных регионов России и зарубежья, передает корреспондент РИА Новости Крым.О целях конференции заявляет ее название – "Мир первобытного человека: современные исследования и проблемы сохранения памятников первобытной эпохи". Таких памятников на Запорожье сотни, на территории одной только Каменной Могилы под Мелитополем – десятки."Это уникальный памятник первобытной культуры Северного Приазовья, который включает в себя 87 гротов и пещер с петроглифами. Это интереснейший комплекс, который в ближайшем будущем станет притягательным туристическим объектом как для граждан России, так и для гостей нашей страны", – отметила сенатор РФ от исполнительной власти Севастополя, зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева, приветствуя участников.По ее словам, открывшаяся конференция стала убедительным свидетельством общности историко-культурного пространства Крыма, Новороссии, всего Причерноморья, Приазовья и в целом России.В конференции принимают участие около тридцати исследователей из ведущих учреждений науки, образования и культуры России.С докладами очно и в онлайн-формате выступают доктора и кандидаты исторических наук, специалисты различных направлений, независимые эксперты из Запорожской области и ДНР, Москвы и Санкт-Петербурга, Симферополя и Севастополя, Ростова-на-дону, Воронежа, Курской и Липецкой областей. Также в числе докладчиков – профессор классической археологии Университета Докуз Эйлюль (г. Измир, Турция) Эргюн Лафлы.Как отметил в комментарии РИА Новости Крым заведующий отделом охраны объектов культурного наследия "Историко-археологического музея-заповедника Виктор Джос, благодаря конференции о достоянии "Каменной могилы" сегодня узнают и говорят не только в Севастополе, а в масштабах всей России. По его словам, это замечательная возможность возобновить здесь научную жизнь после десятков лет "оторванности от научного мира". "До настоящего времени наш заповедник оставался известен в узком, скажем так, кругу. Последние десятки лет научное сотрудничество было со специалистами преимущественно из Украины и в некоторых случаях из Западной Европы, которые приезжали к нам в рамках своих интересов, программ для каких-то собственных научных разработок. С российскими же учеными мы сотрудничали не так плодотворно, и, я уверен, что это не было политикой России. Теперь же мы входим в огромный научный ареал, знакомимся с коллегами, обмениваемся знаниями на перспективу", – сказал Джос.Главное достояние "Каменной Могилы" – объекты наскального искусства в виде петроглифов, которые относятся к разным историческим периодам, от эпохи позднего Палеолита до раннего Средневековья, отметил он. Большинство расположено в гротах, которые под действием природных факторов уже обрушились. Их наиболее активно изучали археологи с период 1950-х годов до 2000-х, но очень многое и сегодня остается непознанным, сказал ученый.Передача заповедника "Каменная могила" "Херсонесу Таврическому" началась в январе 2023 года. О проблемах объектов культурного наследия на всей освобожденной территории Запорожской области ранее РИА Новости Крым рассказывал министр культуры региона Юрий Кованов.I Всероссийская научная конференция с международным участием "Мир первобытного человека: современные исследования и проблемы сохранения памятников первобытной эпохи" работает на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" Севастополе с 23 по 27 сентября. В программе заявлено 20 докладов, которые посвящены наскальному искусству не только в Запорожской области, но и в Крыму, в том числе в Симферополе, а также на территории Восточно-Европейской равнины, в частности в Курской и Белгородской областях, и даже в Арктике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Редкая удача: в Херсонесе найден домашний алтарь с древней росписью Какие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 годуРаскопки городища Артезиан в Крыму: археологи сделали уникальные открытия
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Под эгидой федерального музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе стартовала Первая всероссийская научная конференция, организованная совместно с филиалом "Каменная Могила" (Запорожская область, Мелитополь). Участие в мероприятии, посвященном проблемам сохранения и исследования памятников первобытной культуры, принимают ученые из разных регионов России и зарубежья, передает корреспондент РИА Новости Крым.
О целях конференции заявляет ее название – "Мир первобытного человека: современные исследования и проблемы сохранения памятников первобытной эпохи". Таких памятников на Запорожье сотни, на территории одной только Каменной Могилы под Мелитополем – десятки.
"Это уникальный памятник первобытной культуры Северного Приазовья, который включает в себя 87 гротов и пещер с петроглифами. Это интереснейший комплекс, который в ближайшем будущем станет притягательным туристическим объектом как для граждан России, так и для гостей нашей страны", – отметила сенатор РФ от исполнительной власти Севастополя, зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева, приветствуя участников.
По ее словам, открывшаяся конференция стала убедительным свидетельством общности историко-культурного пространства Крыма, Новороссии, всего Причерноморья, Приазовья и в целом России.
"И попытки сегодня недружественных государств и иностранных неправительственных организаторов запретить русскую культуру, прервать устоявшиеся связи в научном сообществе оказались безуспешными, о чем свидетельствует и количество участников, и их география, и, конечно, повестка, предложенная для научной дискуссии", – подчеркнула сенатор.
В конференции принимают участие около тридцати исследователей из ведущих учреждений науки, образования и культуры России.
С докладами очно и в онлайн-формате выступают доктора и кандидаты исторических наук, специалисты различных направлений, независимые эксперты из Запорожской области и ДНР, Москвы и Санкт-Петербурга, Симферополя и Севастополя, Ростова-на-дону, Воронежа, Курской и Липецкой областей. Также в числе докладчиков – профессор классической археологии Университета Докуз Эйлюль (г. Измир, Турция) Эргюн Лафлы.
"Мне очень приятно, что на эту конференцию приехали представители разных регионов нашей страны, невзирая на тяжелые времена. И очень приятно, что к нам присоединяются представители научного сообщества из зарубежья", – отметила директор государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова.
Как отметил в комментарии РИА Новости Крым заведующий отделом охраны объектов культурного наследия "Историко-археологического музея-заповедника Виктор Джос, благодаря конференции о достоянии "Каменной могилы" сегодня узнают и говорят не только в Севастополе, а в масштабах всей России. По его словам, это замечательная возможность возобновить здесь научную жизнь после десятков лет "оторванности от научного мира".
"До настоящего времени наш заповедник оставался известен в узком, скажем так, кругу. Последние десятки лет научное сотрудничество было со специалистами преимущественно из Украины и в некоторых случаях из Западной Европы, которые приезжали к нам в рамках своих интересов, программ для каких-то собственных научных разработок. С российскими же учеными мы сотрудничали не так плодотворно, и, я уверен, что это не было политикой России. Теперь же мы входим в огромный научный ареал, знакомимся с коллегами, обмениваемся знаниями на перспективу", – сказал Джос.
Главное достояние "Каменной Могилы" – объекты наскального искусства в виде петроглифов, которые относятся к разным историческим периодам, от эпохи позднего Палеолита до раннего Средневековья, отметил он. Большинство расположено в гротах, которые под действием природных факторов уже обрушились. Их наиболее активно изучали археологи с период 1950-х годов до 2000-х, но очень многое и сегодня остается непознанным, сказал ученый.
Передача заповедника "Каменная могила" "Херсонесу Таврическому" началась в январе 2023 года. О проблемах объектов культурного наследия на всей освобожденной территории Запорожской области ранее РИА Новости Крым рассказывал министр культуры региона Юрий Кованов.
I Всероссийская научная конференция с международным участием "Мир первобытного человека: современные исследования и проблемы сохранения памятников первобытной эпохи" работает на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" Севастополе с 23 по 27 сентября. В программе заявлено 20 докладов, которые посвящены наскальному искусству не только в Запорожской области, но и в Крыму, в том числе в Симферополе, а также на территории Восточно-Европейской равнины, в частности в Курской и Белгородской областях, и даже в Арктике.
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