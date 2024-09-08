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Редкая удача: в Херсонесе найден домашний алтарь с древней росписью

Редкая удача: в Херсонесе найден домашний алтарь с древней росписью - РИА Новости Крым, 08.09.2024

Редкая удача: в Херсонесе найден домашний алтарь с древней росписью

Археологи музея-заповедника "Херсонес Таврический" обнаружили под стенами древнего полиса фрагмент домашнего алтаря с выемкой для жертвоприношений и росписью... РИА Новости Крым, 08.09.2024

2024-09-08T07:10

2024-09-08T07:10

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СИМФЕРОПОЛЬ 8 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Археологи музея-заповедника "Херсонес Таврический" обнаружили под стенами древнего полиса фрагмент домашнего алтаря с выемкой для жертвоприношений и росписью минеральными красками. Предмет датируют первыми веками нашей эры и называют редкой удачей. Своими впечатлениями от находки с РИА Новости Крым поделился завотделом "Городище и некрополь", кандидат исторических наук Даниил Костромичев.Предмет обнаружили во время проведения работ по реконструкции сетей между Южным пригородом Херсонеса и городскими стенами древнего полиса."Он был найден в слое римского времени, то есть это первые века нашей эры, I-III века", – отметил Костромичев.По его словам, в Херсонесе и раньше находили архитектурные элементы с остатками краски, но бывает такое не часто. А этот случай можно назвать уникальным, поскольку речь идет о домашнем алтарике, каких с цветной росписью еще не было, добавил он.На алтарике сохранилась синяя и красная краски. В то время для росписи камней использовали краску на основе растертых минералов. Для получения синей краски часто использовали минерал лазурит. А красную добавили из охры – глины, насыщенной оксидами железа, рассказал Костромичев."Для устойчивости покрытия краски могли смешать с воском, это продлевало срок жизни росписи. Такая техника называется энкаустика. И, возможно, именно благодаря этому краска на нашем алтаре сохранилась так надолго", – отметил ученый.Находка представляет собой верхнюю часть небольшого домашнего алтарика с углублением для жертвоприношений, в целом же такая конструкция представляла собой своего рода столбик с небольшой площадкой-капителью. Стояли такие небольшие святилища в каждом доме и были посвящены разным божествам.Помимо краски, найденный артефакт украшают овы ‒ архитектурный орнамент в виде птичьих яиц, будто сплетенных в одну ленту. Также для алтарей и алтариков использовались растительные орнаменты, которые имитировали украшение гирляндами, цветам и лентами – а именно так оформляли святилища в древности, подвтожил ученый.Ранее Костромичев рассказывал о еще одной недавней уникальной находке в Херсонесе – полностью сохранившейся мраморной плите-столешнице с "линейками", которые представляют собой метрический стандарт, установленный властями античного полиса в качестве эталона.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Херсонесе Таврическом" стоит острая проблема с берегоукреплениемХранители Херсонеса: секрет преданности археологов-реставраторов РыжовыхНовый Херсонес посетили более 500 тысяч туристов за месяц

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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