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Редкая удача: в Херсонесе найден домашний алтарь с древней росписью
Редкая удача: в Херсонесе найден домашний алтарь с древней росписью - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Редкая удача: в Херсонесе найден домашний алтарь с древней росписью
Археологи музея-заповедника "Херсонес Таврический" обнаружили под стенами древнего полиса фрагмент домашнего алтаря с выемкой для жертвоприношений и росписью... РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T07:10
2024-09-08T07:10
2024-09-08T07:10
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СИМФЕРОПОЛЬ 8 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Археологи музея-заповедника "Херсонес Таврический" обнаружили под стенами древнего полиса фрагмент домашнего алтаря с выемкой для жертвоприношений и росписью минеральными красками. Предмет датируют первыми веками нашей эры и называют редкой удачей. Своими впечатлениями от находки с РИА Новости Крым поделился завотделом "Городище и некрополь", кандидат исторических наук Даниил Костромичев.Предмет обнаружили во время проведения работ по реконструкции сетей между Южным пригородом Херсонеса и городскими стенами древнего полиса."Он был найден в слое римского времени, то есть это первые века нашей эры, I-III века", – отметил Костромичев.По его словам, в Херсонесе и раньше находили архитектурные элементы с остатками краски, но бывает такое не часто. А этот случай можно назвать уникальным, поскольку речь идет о домашнем алтарике, каких с цветной росписью еще не было, добавил он.На алтарике сохранилась синяя и красная краски. В то время для росписи камней использовали краску на основе растертых минералов. Для получения синей краски часто использовали минерал лазурит. А красную добавили из охры – глины, насыщенной оксидами железа, рассказал Костромичев."Для устойчивости покрытия краски могли смешать с воском, это продлевало срок жизни росписи. Такая техника называется энкаустика. И, возможно, именно благодаря этому краска на нашем алтаре сохранилась так надолго", – отметил ученый.Находка представляет собой верхнюю часть небольшого домашнего алтарика с углублением для жертвоприношений, в целом же такая конструкция представляла собой своего рода столбик с небольшой площадкой-капителью. Стояли такие небольшие святилища в каждом доме и были посвящены разным божествам.Помимо краски, найденный артефакт украшают овы ‒ архитектурный орнамент в виде птичьих яиц, будто сплетенных в одну ленту. Также для алтарей и алтариков использовались растительные орнаменты, которые имитировали украшение гирляндами, цветам и лентами – а именно так оформляли святилища в древности, подвтожил ученый.Ранее Костромичев рассказывал о еще одной недавней уникальной находке в Херсонесе – полностью сохранившейся мраморной плите-столешнице с "линейками", которые представляют собой метрический стандарт, установленный властями античного полиса в качестве эталона.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Херсонесе Таврическом" стоит острая проблема с берегоукреплениемХранители Херсонеса: секрет преданности археологов-реставраторов РыжовыхНовый Херсонес посетили более 500 тысяч туристов за месяц
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Редкая удача: в Херсонесе найден домашний алтарь с древней росписью
В Херсонесе найден фрагмент домашнего алтаря с сохранившейся с римского времени росписью
СИМФЕРОПОЛЬ 8 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Археологи музея-заповедника "Херсонес Таврический" обнаружили под стенами древнего полиса фрагмент домашнего алтаря с выемкой для жертвоприношений и росписью минеральными красками. Предмет датируют первыми веками нашей эры и называют редкой удачей. Своими впечатлениями от находки с РИА Новости Крым
поделился завотделом "Городище и некрополь", кандидат исторических наук Даниил Костромичев.
Предмет обнаружили во время проведения работ по реконструкции сетей между Южным пригородом Херсонеса и городскими стенами древнего полиса.
"Он был найден в слое римского времени, то есть это первые века нашей эры, I-III века", – отметил Костромичев.
По его словам, в Херсонесе и раньше находили архитектурные элементы с остатками краски, но бывает такое не часто. А этот случай можно назвать уникальным, поскольку речь идет о домашнем алтарике, каких с цветной росписью еще не было, добавил он.
"Он в таких условиях лежал, что на одной из его сторон сохранилось покрытие. И хотя предмет сам по себе простой, но дает нам представление о том, как они такие вещи расписывали в древности", – сказал ученый.
На алтарике сохранилась синяя и красная краски. В то время для росписи камней использовали краску на основе растертых минералов. Для получения синей краски часто использовали минерал лазурит. А красную добавили из охры – глины, насыщенной оксидами железа, рассказал Костромичев.
"Для устойчивости покрытия краски могли смешать с воском, это продлевало срок жизни росписи. Такая техника называется энкаустика. И, возможно, именно благодаря этому краска на нашем алтаре сохранилась так надолго", – отметил ученый.
Находка представляет собой верхнюю часть небольшого домашнего алтарика с углублением для жертвоприношений, в целом же такая конструкция представляла собой своего рода столбик с небольшой площадкой-капителью. Стояли такие небольшие святилища в каждом доме и были посвящены разным божествам.
"Было представление, что боги питаются с этих алтарей тем, что им благодарные люди положат или сожгут. Часть алтарей предназначалась для сжигания, но это касалось мясной пищи. На этом алтарике нет следов копоти. Могли класть сюда фрукты, щепотку зерна, виноград. А углубление – для жидкостей. Это могло быть вино, молоко, вода – все зависело от культа", – поделился эксперт.
Помимо краски, найденный артефакт украшают овы ‒ архитектурный орнамент в виде птичьих яиц, будто сплетенных в одну ленту. Также для алтарей и алтариков использовались растительные орнаменты, которые имитировали украшение гирляндами, цветам и лентами – а именно так оформляли святилища в древности, подвтожил ученый.
Ранее Костромичев рассказывал
о еще одной недавней уникальной находке в Херсонесе – полностью сохранившейся мраморной плите-столешнице с "линейками", которые представляют собой метрический стандарт, установленный властями античного полиса в качестве эталона.
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