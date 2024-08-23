https://crimea.ria.ru/20240823/v-khersonese-tavricheskom-stoit-ostraya-problema-s-beregoukrepleniem-1139783590.html

В "Херсонесе Таврическом" стоит острая проблема с берегоукреплением

В "Херсонесе Таврическом" стоит острая проблема с берегоукреплением - РИА Новости Крым, 23.08.2024

В "Херсонесе Таврическом" стоит острая проблема с берегоукреплением

В Государственном историко-археологическом музее-заповеднике "Херсонес Таврический" остро стоит проблема с берегоукреплением. Как ее решают, в эфире радио... РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T06:23

2024-08-23T06:23

2024-08-23T06:23

радио "спутник в крыму"

херсонес

севастополь

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берегоукрепительные сооружения

елена морозова

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В "Херсонесе Таврическом" продолжаются работы по берегоукреплению после ноябрьского шторма 2023 года В "Херсонесе Таврическом" продолжаются работы по берегоукреплению после ноябрьского шторма 2023 года audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В Государственном историко-археологическом музее-заповеднике "Херсонес Таврический" остро стоит проблема с берегоукреплением. Как ее решают, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор музея-заповедника Елена Морозова.По ее словам, эта проблема тревожит ученых, музейщиков, потому что угрозе стихии подвергаются объекты, находящиеся прямо на береговой линии."Но благодаря быстрой реакции военных гряда была восстановлена. Мы и сейчас продолжаем ее восстанавливать, мониторить", – поделилась директор музея.В этих работах участвует в том числе отдел подводной археологии, в мониторинге береговой линии помогают Севастопольский государственный университет, горный университет Санкт-Петербурга.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в конце ноября 2023 года. Пляжи и набережные Севастополя получили масштабные разрушения. Также штормом в Херсонесе уничтожена более чем 300-метровая насыпная гряда, охранявшая памятники истории и архитектуры мирового значения от воздействия моря.Читайте также на РИА Новости Крым:Приморский бульвар в Севастополе будут восстанавливать полгодаВо время шторма в Севастополе спасали от воды ценную научную библиотеку"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя – репортаж

https://crimea.ria.ru/20240822/v-zapovednike-khersones-tavricheskiy-chislo-gostey-vyroslo-v-dva-raza-1139782925.html

херсонес

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонес, севастополь, новости, новости крыма, берегоукрепительные сооружения, елена морозова