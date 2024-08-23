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В "Херсонесе Таврическом" стоит острая проблема с берегоукреплением - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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В "Херсонесе Таврическом" стоит острая проблема с берегоукреплением
В "Херсонесе Таврическом" стоит острая проблема с берегоукреплением - РИА Новости Крым, 23.08.2024
В "Херсонесе Таврическом" стоит острая проблема с берегоукреплением
В Государственном историко-археологическом музее-заповеднике "Херсонес Таврический" остро стоит проблема с берегоукреплением. Как ее решают, в эфире радио... РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T06:23
2024-08-23T06:23
радио "спутник в крыму"
херсонес
севастополь
новости
новости крыма
берегоукрепительные сооружения
елена морозова
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В "Херсонесе Таврическом" продолжаются работы по берегоукреплению после ноябрьского шторма 2023 года
В "Херсонесе Таврическом" продолжаются работы по берегоукреплению после ноябрьского шторма 2023 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В Государственном историко-археологическом музее-заповеднике "Херсонес Таврический" остро стоит проблема с берегоукреплением. Как ее решают, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор музея-заповедника Елена Морозова.По ее словам, эта проблема тревожит ученых, музейщиков, потому что угрозе стихии подвергаются объекты, находящиеся прямо на береговой линии."Но благодаря быстрой реакции военных гряда была восстановлена. Мы и сейчас продолжаем ее восстанавливать, мониторить", – поделилась директор музея.В этих работах участвует в том числе отдел подводной археологии, в мониторинге береговой линии помогают Севастопольский государственный университет, горный университет Санкт-Петербурга.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в конце ноября 2023 года. Пляжи и набережные Севастополя получили масштабные разрушения. Также штормом в Херсонесе уничтожена более чем 300-метровая насыпная гряда, охранявшая памятники истории и архитектуры мирового значения от воздействия моря.Читайте также на РИА Новости Крым:Приморский бульвар в Севастополе будут восстанавливать полгодаВо время шторма в Севастополе спасали от воды ценную научную библиотеку"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя – репортаж
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херсонес, севастополь, новости, новости крыма, берегоукрепительные сооружения, елена морозова
В "Херсонесе Таврическом" стоит острая проблема с берегоукреплением

В "Херсонесе Таврическом" продолжаются работы по берегоукреплению после ноябрьского шторма

06:23 23.08.2024
 
© РИА Новости Крым Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический"
 Государственный историко-археологический музей-заповедник Херсонес Таврический - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В Государственном историко-археологическом музее-заповеднике "Херсонес Таврический" остро стоит проблема с берегоукреплением. Как ее решают, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор музея-заповедника Елена Морозова.
В "Херсонесе Таврическом" продолжаются работы по берегоукреплению после ноябрьского шторма 2023 года
06:23

"Ноябрьский шторм, который, видимо, точечно ударил именно в "Херсонес Таврический", показал, что проблема берегоукрепления весьма острая. Нанесен урон памятникам", – рассказала Елена Морозова.

По ее словам, эта проблема тревожит ученых, музейщиков, потому что угрозе стихии подвергаются объекты, находящиеся прямо на береговой линии.
"Но благодаря быстрой реакции военных гряда была восстановлена. Мы и сейчас продолжаем ее восстанавливать, мониторить", – поделилась директор музея.
В этих работах участвует в том числе отдел подводной археологии, в мониторинге береговой линии помогают Севастопольский государственный университет, горный университет Санкт-Петербурга.

"Этот мониторинг поможет дальнейшим масштабным работам. Здесь в комплексе должны работать ученые разных направлений", – подытожила директор музея-заповедника.

Шторм обрушился на Крым и Севастополь в конце ноября 2023 года. Пляжи и набережные Севастополя получили масштабные разрушения. Также штормом в Херсонесе уничтожена более чем 300-метровая насыпная гряда, охранявшая памятники истории и архитектуры мирового значения от воздействия моря.
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