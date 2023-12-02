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Штормом в Херсонесе уничтожена насыпная гряда: как спасут памятники - РИА Новости Крым, 02.12.2023
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Штормом в Херсонесе уничтожена насыпная гряда: как спасут памятники
Штормом в Херсонесе уничтожена насыпная гряда: как спасут памятники - РИА Новости Крым, 02.12.2023
Штормом в Херсонесе уничтожена насыпная гряда: как спасут памятники
Разрушительным штормом в Херсонесе уничтожена более чем 300-метровая насыпная гряда, охранявшая памятники истории и архитектуры мирового значения от воздействия РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T17:28
2023-12-02T17:28
севастополь
эксклюзивы риа новости крым
историко-археологический парк "херсонес таврический"
херсонес
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министерство обороны рф
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Разрушительным штормом в Херсонесе уничтожена более чем 300-метровая насыпная гряда, охранявшая памятники истории и архитектуры мирового значения от воздействия моря, теперь они под угрозой. Оперативно восстановить защиту помогут специалисты Минобороны России. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический".В учреждении отмечают, что видимых разрушений самих памятников пока не наблюдается, но то, что произошло совсем рядом с ними, вызывает большую тревогу.Вместе с насыпной грядой, протяженность которой более 300 метров, уничтожена не только тропинка, но и некоторые конструктивные элементы, в том числе ступени, ведущие на смотровую площадку. Кроме того, из-за размыва насыпи под угрозой еще одна базилика –1932 года, добавила Коробицына.Чтобы уберечь знаковые памятники от новых штормов, разрушенную гряду восстановят специалисты Министерства обороны РФ, сообщили в музее. О начале работ уже договорились.Новая насыпь будет больше прежней, чтобы в случае сильного шторма она смогла взять на себя главный удар волны и не допустить разрушений объектов культурного наследия.Кроме того, руководство музея направило письмо в Министерство культуры РФ, в котором сообщило о разрушениях после шторма и заявило о необходимости провести срочные работы по укреплению побережья вблизи некоторых других объектов музея у моря.В частности, речь идет о первой башне на западном участке, Уваровской базилике, которая "уже нависает над морем" и еще нескольких памятниках, которые оказались в опасности и не выдержат больше подобного шторма.Что касается берегоукрепления всей линии побережья, от парка Ахматовой до Карантинной бухты, то мероприятия в рамках такой работы очень дорогостоящие, говорят в музее. Разработка самого проекта требует создания расширенной комиссии из ученых и инженеров, чтобы построить сооружения, не навредив флоре и фауне, и при этом гарантированно спасти объекты культурного наследия.Ранее и. о. заместителя губернатора города Евгений Горлов назвал предварительный ущерб городу от урагана. Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли в результате шторма в Крыму – Аксенов На что могут рассчитывать пострадавшие во время ЧС крымчане - инфографика"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя – репортаж
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Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, историко-археологический парк "херсонес таврический", херсонес, музеи крыма, министерство обороны рф, министерство культуры россии
Штормом в Херсонесе уничтожена насыпная гряда: как спасут памятники

Минобороны РФ восстановит в Херсонесе насыпь для защиты подмытых штормом памятников

17:28 02.12.2023
 
© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"Разрушительным штормом в Херсонесе уничтожена более чем 300-метровая насыпная гряда
Разрушительным штормом в Херсонесе уничтожена более чем 300-метровая насыпная гряда
© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Разрушительным штормом в Херсонесе уничтожена более чем 300-метровая насыпная гряда, охранявшая памятники истории и архитектуры мирового значения от воздействия моря, теперь они под угрозой. Оперативно восстановить защиту помогут специалисты Минобороны России. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический".
В учреждении отмечают, что видимых разрушений самих памятников пока не наблюдается, но то, что произошло совсем рядом с ними, вызывает большую тревогу.
"У нас была земляная насыпь сделана в 2007 году, тогда мы тоже спасались от шторма, готовились. По ней проходила экскурсионная тропиночная сеть, ходили люди вдоль моря. Вот ее теперь нет. И оголились фундаменты самой известной нашей "Базилики 1935 года" – до нее все размыло", – рассказала начальник отдела по связям с общественностью Наталья Коробицына.
Вместе с насыпной грядой, протяженность которой более 300 метров, уничтожена не только тропинка, но и некоторые конструктивные элементы, в том числе ступени, ведущие на смотровую площадку. Кроме того, из-за размыва насыпи под угрозой еще одна базилика –1932 года, добавила Коробицына.
Чтобы уберечь знаковые памятники от новых штормов, разрушенную гряду восстановят специалисты Министерства обороны РФ, сообщили в музее. О начале работ уже договорились.
"Минобороны нам поможет, военные строители. Работы начнутся на следующей неделе. Они пообещали нам все сделать за две-три недели", – отметила Коробицына.
Новая насыпь будет больше прежней, чтобы в случае сильного шторма она смогла взять на себя главный удар волны и не допустить разрушений объектов культурного наследия.
Кроме того, руководство музея направило письмо в Министерство культуры РФ, в котором сообщило о разрушениях после шторма и заявило о необходимости провести срочные работы по укреплению побережья вблизи некоторых других объектов музея у моря.
В частности, речь идет о первой башне на западном участке, Уваровской базилике, которая "уже нависает над морем" и еще нескольких памятниках, которые оказались в опасности и не выдержат больше подобного шторма.
Что касается берегоукрепления всей линии побережья, от парка Ахматовой до Карантинной бухты, то мероприятия в рамках такой работы очень дорогостоящие, говорят в музее. Разработка самого проекта требует создания расширенной комиссии из ученых и инженеров, чтобы построить сооружения, не навредив флоре и фауне, и при этом гарантированно спасти объекты культурного наследия.
Ранее и. о. заместителя губернатора города Евгений Горлов назвал предварительный ущерб городу от урагана.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымСевастопольИсторико-археологический парк "Херсонес Таврический"ХерсонесМузеи КрымаМинистерство обороны РФМинистерство культуры России
 
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