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Новый Херсонес посетили более 500 тысяч туристов за месяц

Новый Херсонес посетили более 500 тысяч туристов за месяц - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Новый Херсонес посетили более 500 тысяч туристов за месяц

"Новый Херсонес" стал самым популярным культурным объектом России, за первый месяц работы его посетили более 500 тысяч туристов. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T13:38

2024-08-30T13:38

2024-08-30T13:38

новый херсонес

новости

музеи крыма

культура

искусство

религия

христианство

департамент внутренней политики севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. "Новый Херсонес" стал самым популярным культурным объектом России, за первый месяц работы его посетили более 500 тысяч туристов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента внутренней политики Севастополя.Интерактивный музей Крыма и Новороссии на территории комплекса за месяц принял 137 тысяч человек, добавили в пресс-службе. И помимо экспозиций, "Новый Херсонес" предлагает жителям и гостям разнообразную событийную программу.30 июля комплекс открыл свои двери для посетителей. В первый день работы "Новый Херсонес" принял более 20 тысяч гостей из Севастополя и других регионов России.28 июля, в День Крещения Руси, состоялось церковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес".Вход в Новый Херсонес бесплатный. Бесплатным также будет посещение уникального, единственного в мире музея христианства. В два других музея – античности и Византии и Крыма и Новороссии – вход будет осуществляться по входным билетам. Для крымчан и севастопольцев предусмотрят льготное посещение.Читайте также на РИА Новости Крым:В заповеднике "Херсонес Таврический" число гостей выросло в два разаНовая находка археологов: в Херсонесе нашли древний экспонатВласти Севастополя оценивают турпоток 2024 года не ниже прошлогоднего

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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