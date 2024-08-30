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Новый Херсонес посетили более 500 тысяч туристов за месяц - РИА Новости Крым, 30.08.2024
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Новый Херсонес посетили более 500 тысяч туристов за месяц
Новый Херсонес посетили более 500 тысяч туристов за месяц - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Новый Херсонес посетили более 500 тысяч туристов за месяц
"Новый Херсонес" стал самым популярным культурным объектом России, за первый месяц работы его посетили более 500 тысяч туристов. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T13:38
2024-08-30T13:38
новый херсонес
новости
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христианство
департамент внутренней политики севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. "Новый Херсонес" стал самым популярным культурным объектом России, за первый месяц работы его посетили более 500 тысяч туристов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента внутренней политики Севастополя.Интерактивный музей Крыма и Новороссии на территории комплекса за месяц принял 137 тысяч человек, добавили в пресс-службе. И помимо экспозиций, "Новый Херсонес" предлагает жителям и гостям разнообразную событийную программу.30 июля комплекс открыл свои двери для посетителей. В первый день работы "Новый Херсонес" принял более 20 тысяч гостей из Севастополя и других регионов России.28 июля, в День Крещения Руси, состоялось церковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес".Вход в Новый Херсонес бесплатный. Бесплатным также будет посещение уникального, единственного в мире музея христианства. В два других музея – античности и Византии и Крыма и Новороссии – вход будет осуществляться по входным билетам. Для крымчан и севастопольцев предусмотрят льготное посещение.Читайте также на РИА Новости Крым:В заповеднике "Херсонес Таврический" число гостей выросло в два разаНовая находка археологов: в Херсонесе нашли древний экспонатВласти Севастополя оценивают турпоток 2024 года не ниже прошлогоднего
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новый херсонес, новости, музеи крыма, культура, искусство , религия, христианство, департамент внутренней политики севастополя
Новый Херсонес посетили более 500 тысяч туристов за месяц

Новый Херсонес за первый месяц работы посетили более 500 тысяч туристов

13:38 30.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес
 Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. "Новый Херсонес" стал самым популярным культурным объектом России, за первый месяц работы его посетили более 500 тысяч туристов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента внутренней политики Севастополя.

"Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" принял более 500 тысяч человек за первый месяц работы. Это рекордное количество посетителей для культурного объекта в России", – говорится в сообщении.

Интерактивный музей Крыма и Новороссии на территории комплекса за месяц принял 137 тысяч человек, добавили в пресс-службе. И помимо экспозиций, "Новый Херсонес" предлагает жителям и гостям разнообразную событийную программу.
30 июля комплекс открыл свои двери для посетителей. В первый день работы "Новый Херсонес" принял более 20 тысяч гостей из Севастополя и других регионов России.
28 июля, в День Крещения Руси, состоялось церковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес".
Вход в Новый Херсонес бесплатный. Бесплатным также будет посещение уникального, единственного в мире музея христианства. В два других музея – античности и Византии и Крыма и Новороссии – вход будет осуществляться по входным билетам. Для крымчан и севастопольцев предусмотрят льготное посещение.
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Новый ХерсонесНовостиМузеи КрымаКультураИскусствоРелигияХристианствоДепартамент внутренней политики Севастополя
 
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Заголовок открываемого материала
13:38Новый Херсонес посетили более 500 тысяч туристов за месяц
13:14Украина прекратит транзит российской нефти и газа в Евросоюз
12:55Иностранцы будут сдавать биометрию для въезда в Россию - проект Минцифры
12:49В Кремле прокомментировали задержание бывших подчиненных Шойгу
12:22Крымский мост сейчас: в республике опровергли фейк о закрытии движения
12:08В Крыму снизилось количество ДТП
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