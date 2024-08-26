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Власти Севастополя оценивают турпоток 2024 года не ниже прошлогоднего - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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Власти Севастополя оценивают турпоток 2024 года не ниже прошлогоднего
Власти Севастополя оценивают турпоток 2024 года не ниже прошлогоднего - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Власти Севастополя оценивают турпоток 2024 года не ниже прошлогоднего
И. о. начальника управления туризма города Севастополя Мария Ветлицкая оценивает туристический поток 2024 года не ниже прошлогоднего. Об этом она, отвечая на... РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T21:14
2024-08-26T21:14
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ЯЛТА, 26 авг – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. И. о. начальника управления туризма города Севастополя Мария Ветлицкая оценивает туристический поток 2024 года не ниже прошлогоднего. Об этом она, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента, рассказала РИА Новости Крым.По ее словам, туроператоры и экскурсоводы, работающие в городе федерального значения, разработали специальные дополнительные программы, которые привлекли и привлекают в регион туристов."Туристический поток у нас на уровне прошлого года. Свой турист у нас был всегда", – заявила Ветлицкая.При этом она отметила, что по загрузке гостиниц ситуация в туристическом сезоне-2024 сложилась неоднозначная.При этом она не дала прогнозы на бархатный сезон, так как, по словам Ветлицкой, в Севастополе, в отличие от Крыма, глубина бронирования снижена:"Мы делаем оценку на ближайшие две-три недели. Но на это время сейчас спрос, конечно же, есть", – подытожила начальник управления.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт в области туризма Людмила Бабий подчеркнула, что в этом году раннее бронирование мест размещения в Крыму на осень и даже зиму наблюдается более активно, чем в прошлом.Читайте также на РИА Новости Крым:Что посмотреть в Севастополе – инфографикаВысокий сезон: Крым посетили более трех миллионов туристовВ Крыму назвали особенность турпотока в 2024 году
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Власти Севастополя оценивают турпоток 2024 года не ниже прошлогоднего

Количество туристов в 2024 году по сравнению с 2023 не снизилось – власти Севастополя

21:14 26.08.2024
 
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ЯЛТА, 26 авг – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. И. о. начальника управления туризма города Севастополя Мария Ветлицкая оценивает туристический поток 2024 года не ниже прошлогоднего. Об этом она, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента, рассказала РИА Новости Крым.

"По проведенному мониторингу, у нас туристический поток не ниже уровня прошлого года, с учетом того, что у нас открылся замечательный, масштабный, очень красивый проект "Новый Херсонес", в части именно экскурсионного туризма у нас, конечно, этот поток вырос", – сказала Ветлицкая.

По ее словам, туроператоры и экскурсоводы, работающие в городе федерального значения, разработали специальные дополнительные программы, которые привлекли и привлекают в регион туристов.
"Туристический поток у нас на уровне прошлого года. Свой турист у нас был всегда", – заявила Ветлицкая.
При этом она отметила, что по загрузке гостиниц ситуация в туристическом сезоне-2024 сложилась неоднозначная.

"Будем честны – у кого-то эта загрузка минимальная, у кого-то наоборот, максимум. И ценовой сегмент тоже не пугает людей, то есть заняты гостиницы с достаточно высокой стоимостью, у них загрузка достигает и 80% – это достаточно хороший показатель", – подчеркнула начальник управления туризма Севастополя.

При этом она не дала прогнозы на бархатный сезон, так как, по словам Ветлицкой, в Севастополе, в отличие от Крыма, глубина бронирования снижена:
"Мы делаем оценку на ближайшие две-три недели. Но на это время сейчас спрос, конечно же, есть", – подытожила начальник управления.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт в области туризма Людмила Бабий подчеркнула, что в этом году раннее бронирование мест размещения в Крыму на осень и даже зиму наблюдается более активно, чем в прошлом.
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