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Высокий сезон: Крым посетили более трех миллионов туристов - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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Высокий сезон: Крым посетили более трех миллионов туристов
Высокий сезон: Крым посетили более трех миллионов туристов - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Высокий сезон: Крым посетили более трех миллионов туристов
Крым посетили более трех миллионов туристов за семь месяцев, этот показатель на 19% выше, чем в прошлом году. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр... РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T12:37
2024-08-23T12:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Крым посетили более трех миллионов туристов за семь месяцев, этот показатель на 19% выше, чем в прошлом году. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Республики Сергей Ганзий.По данным министра, в июле полуостров посетили один миллион двести тысяч туристов, что также выше по отношению к аналогичному периоду прошлого года, на 30 процентов.Средняя загрузка отелей и других средств размещения в Крыму составила более 70 процентов, уточнил Ганзий.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о том, что туристический поток в Крыму в этом году уменьшился примерно на треть по сравнению с периодом до начала СВО.Глава республики отметил, что граждане Российской Федерации преданы Крыму и все равно едут на отдых на полуостров.В середине июля крымские отели были заполнены более чем на половину. Председатель парламента республики Владимир Константинов сообщал, что средний уровень заполняемости отелей и санаториев Крыма составлял порядка 55 процентов.Константинов добавил, что отели, гостиницы и санатории, имеющие развитую туристическую инфраструктуру, в том числе СПА-комплексы и бассейны, загружены практически на сто процентов.Читайте также на РИА Новости Крым: Рост спроса на ж/д поездки в Крым – за лето добавлено 2,6 млн билетовПо Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажировКрым может стать здравницей для участников СВО и их семей со всей России
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РИА Новости Крым
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новости, сергей ганзий, курортный сезон, отдых, отдых в крыму, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новости крыма, крым
Высокий сезон: Крым посетили более трех миллионов туристов

За семь месяцев Крым посетили более трех миллионов туристов – Минкурортов

12:37 23.08.2024
 
© Telegram Галина ОгневаПляж в Алуште
Пляж в Алуште
© Telegram Галина Огнева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Крым посетили более трех миллионов туристов за семь месяцев, этот показатель на 19% выше, чем в прошлом году. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Республики Сергей Ганзий.

"Высокий курортный сезон в самом разгаре. По итогам семи месяцев Крым посетили 3 миллиона 280 тысяч туристов, это плюс 19 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года", - уточнил Ганзий.

По данным министра, в июле полуостров посетили один миллион двести тысяч туристов, что также выше по отношению к аналогичному периоду прошлого года, на 30 процентов.
Средняя загрузка отелей и других средств размещения в Крыму составила более 70 процентов, уточнил Ганзий.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о том, что туристический поток в Крыму в этом году уменьшился примерно на треть по сравнению с периодом до начала СВО.
Глава республики отметил, что граждане Российской Федерации преданы Крыму и все равно едут на отдых на полуостров.
В середине июля крымские отели были заполнены более чем на половину. Председатель парламента республики Владимир Константинов сообщал, что средний уровень заполняемости отелей и санаториев Крыма составлял порядка 55 процентов.
Константинов добавил, что отели, гостиницы и санатории, имеющие развитую туристическую инфраструктуру, в том числе СПА-комплексы и бассейны, загружены практически на сто процентов.
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