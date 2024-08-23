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Высокий сезон: Крым посетили более трех миллионов туристов

Высокий сезон: Крым посетили более трех миллионов туристов - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Высокий сезон: Крым посетили более трех миллионов туристов

Крым посетили более трех миллионов туристов за семь месяцев, этот показатель на 19% выше, чем в прошлом году. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр... РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T12:37

2024-08-23T12:37

2024-08-23T12:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Крым посетили более трех миллионов туристов за семь месяцев, этот показатель на 19% выше, чем в прошлом году. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Республики Сергей Ганзий.По данным министра, в июле полуостров посетили один миллион двести тысяч туристов, что также выше по отношению к аналогичному периоду прошлого года, на 30 процентов.Средняя загрузка отелей и других средств размещения в Крыму составила более 70 процентов, уточнил Ганзий.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о том, что туристический поток в Крыму в этом году уменьшился примерно на треть по сравнению с периодом до начала СВО.Глава республики отметил, что граждане Российской Федерации преданы Крыму и все равно едут на отдых на полуостров.В середине июля крымские отели были заполнены более чем на половину. Председатель парламента республики Владимир Константинов сообщал, что средний уровень заполняемости отелей и санаториев Крыма составлял порядка 55 процентов.Константинов добавил, что отели, гостиницы и санатории, имеющие развитую туристическую инфраструктуру, в том числе СПА-комплексы и бассейны, загружены практически на сто процентов.Читайте также на РИА Новости Крым: Рост спроса на ж/д поездки в Крым – за лето добавлено 2,6 млн билетовПо Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажировКрым может стать здравницей для участников СВО и их семей со всей России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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