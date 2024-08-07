Рейтинг@Mail.ru
По Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажиров - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240807/po-krymskomu-mostu-za-tri-mesyatsa-proekhali-okolo-1-mln-passazhirov-1139430972.html
По Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажиров
По Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажиров - РИА Новости Крым, 07.08.2024
По Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажиров
С мая по июль по Крымскому мосту в обоих направлениях на автомобилях и автобусах проехали почти 900 тысяч пассажиров, что на 17% выше аналогичного показателя... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T15:35
2024-08-07T15:35
крым
крымский мост
транспорт
логистика
минтранс россии
роман старовойт
новости
новости крыма
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131416425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2ce2f8f4966b66941059686ddbd2806.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. С мая по июль по Крымскому мосту в обоих направлениях на автомобилях и автобусах проехали почти 900 тысяч пассажиров, что на 17% выше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.Министр отметил, что при таком плотном потоке ключевым приоритетом остается безопасность Крымского моста и тех, кто по нему движется. Для этого задействованы как стационарные инспекционно-досмотровые радиометрические комплексы, так и досмотровые модули контейнерного типа.По словам Старовойта, досмотр одного автомобиля занимает в среднем шесть минут, автобуса – до 15 минут. Зоны ожидания на досмотрах обеспечены всеми необходимыми санитарно-бытовыми условиями.Водители и пассажиры с пониманием относятся к принимаемым мерам безопасности, добавил руководитель ведомства.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что за семь месяцев 2024 года турпоток в Крым составил 3 миллиона 280 тысяч туристов, что на 19% выше уровня аналогичного периода 2023 года. По словам Аксенова, 62% гостей прибыли через Крымский мост на автобусах и автомобилях, 27% – по железной дороге. Через новые регионы по сухопутному коридору приехали более 10% гостей.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 3 млн пассажиров планируется перевести в Крым поездами за летоКрым может стать примером развития автомобильного туризма для всей РоссииВ Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мосту
крым
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131416425_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_648124ed7c8fd051750c595f5a227565.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, транспорт, логистика, минтранс россии, роман старовойт, новости, новости крыма, керчь, тамань, краснодарский край
По Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажиров

Почти 900 тысяч пассажиров проехали по Крымскому мосту с мая по июль – Старовойт

15:35 07.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. С мая по июль по Крымскому мосту в обоих направлениях на автомобилях и автобусах проехали почти 900 тысяч пассажиров, что на 17% выше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

"С мая по июль по Крымскому мосту в оба направления проследовали почти 900 тысяч пассажиров, и в автомобилях, и автобусах. Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 года", - сказал глава Минтранса РФ на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.

Министр отметил, что при таком плотном потоке ключевым приоритетом остается безопасность Крымского моста и тех, кто по нему движется. Для этого задействованы как стационарные инспекционно-досмотровые радиометрические комплексы, так и досмотровые модули контейнерного типа.
По словам Старовойта, досмотр одного автомобиля занимает в среднем шесть минут, автобуса – до 15 минут. Зоны ожидания на досмотрах обеспечены всеми необходимыми санитарно-бытовыми условиями.
Водители и пассажиры с пониманием относятся к принимаемым мерам безопасности, добавил руководитель ведомства.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что за семь месяцев 2024 года турпоток в Крым составил 3 миллиона 280 тысяч туристов, что на 19% выше уровня аналогичного периода 2023 года. По словам Аксенова, 62% гостей прибыли через Крымский мост на автобусах и автомобилях, 27% – по железной дороге. Через новые регионы по сухопутному коридору приехали более 10% гостей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Почти 3 млн пассажиров планируется перевести в Крым поездами за лето
Крым может стать примером развития автомобильного туризма для всей России
В Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мосту
 
КрымКрымский мостТранспортЛогистикаМинтранс РоссииРоман СтаровойтНовостиНовости КрымаКерчьТаманьКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:35По Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажиров
15:28В Севастополе утонула пожилая женщина
15:20Почти 3 млн пассажиров планируется перевезти в Крым поездами за лето
14:42Путин открыл новый детский сад в Симферополе
14:33Врачи из Москвы и Питера прибывают в Курск по поручению Путина
14:26ВСУ стремительно теряют людей и западную технику
14:23Путин прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область
14:13Путину доложили о ситуации в Курской области
14:09Обстановка на Крымском мосту сейчас – растет очередь со стороны Керчи
14:06Армия РФ разгромила нефтезавод и пункт дислокации наемников на Украине
13:59СК завел уголовное дело по факту нападения ВСУ на Курскую область
13:49Ракетные удары и тысячи эвакуированных – обстановка в Курской области
13:48Новая авария на линиях в Крыму - Алупка и Кореиз без света
13:41РНКБ: чаще всех кредит на учебу с господдержкой оформляют будущие юристы
12:596 тысяч симферопольцев без воды - прокуратура проводит проверку
12:45Мирный житель ранен при атаке ВСУ на Воронеж
12:37Войска России не допустили продвижения ВСУ вглубь Курской области – МО
12:36В Керчи будут стрелять
12:23Курская область: новости о ситуации на границе с Украиной
12:17В Ялте мужчина упал с подпорной стены
Лента новостейМолния