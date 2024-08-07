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По Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажиров

По Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажиров - РИА Новости Крым, 07.08.2024

По Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажиров

С мая по июль по Крымскому мосту в обоих направлениях на автомобилях и автобусах проехали почти 900 тысяч пассажиров, что на 17% выше аналогичного показателя... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T15:35

2024-08-07T15:35

2024-08-07T15:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. С мая по июль по Крымскому мосту в обоих направлениях на автомобилях и автобусах проехали почти 900 тысяч пассажиров, что на 17% выше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.Министр отметил, что при таком плотном потоке ключевым приоритетом остается безопасность Крымского моста и тех, кто по нему движется. Для этого задействованы как стационарные инспекционно-досмотровые радиометрические комплексы, так и досмотровые модули контейнерного типа.По словам Старовойта, досмотр одного автомобиля занимает в среднем шесть минут, автобуса – до 15 минут. Зоны ожидания на досмотрах обеспечены всеми необходимыми санитарно-бытовыми условиями.Водители и пассажиры с пониманием относятся к принимаемым мерам безопасности, добавил руководитель ведомства.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что за семь месяцев 2024 года турпоток в Крым составил 3 миллиона 280 тысяч туристов, что на 19% выше уровня аналогичного периода 2023 года. По словам Аксенова, 62% гостей прибыли через Крымский мост на автобусах и автомобилях, 27% – по железной дороге. Через новые регионы по сухопутному коридору приехали более 10% гостей.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 3 млн пассажиров планируется перевести в Крым поездами за летоКрым может стать примером развития автомобильного туризма для всей РоссииВ Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мосту

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2024

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