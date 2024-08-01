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Турпоток в Крым превысил 3,2 миллиона человек – Аксенов

Турпоток в Крым превысил 3,2 миллиона человек – Аксенов - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Турпоток в Крым превысил 3,2 миллиона человек – Аксенов

Туристический порток в Крым за семь месяцев этого года составил почти 3,3 миллиона человек, что на 19% выше показателей прошлого года. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T14:47

2024-08-01T14:47

2024-08-01T14:47

туризм в крыму

крым

сергей аксенов

отдых в крыму

крымский мост

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Туристический порток в Крым за семь месяцев этого года составил почти 3,3 миллиона человек, что на 19% выше показателей прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, 62% гостей прибыли через Крымский мост на автобусах и автомобилях, 27% – по железной дороге. Через новые регионы по сухопутному коридору приехали более 10% гостей.Средняя загрузка отелей и санаториев составляет 65%, при этом крупные курортные комплексы с развитой туристской инфраструктурой загружены до 100%, добавил руководитель региона."По оценкам специалистов, Крым вышел в лидеры по росту продаж летних туров. У некоторых туроператоров рост составляет 50% по сравнению с 2023 годом. Увеличивается и продолжительность отдыха, в среднем это 10 дней, что также вывело Крым на первые позиции", – отметил Аксенов.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что с января по июнь полуостров посетили порядка 2 млн туристов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как туристу в Крыму не платить за роумингМинистр курортов Крыма: каждый второй турист хочет вернуться сюдаЗа счет чего Крым нарастил собственные доходы на 35%

крым

крымский мост

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, крым, сергей аксенов, отдых в крыму, крымский мост, новости крыма