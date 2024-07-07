https://crimea.ria.ru/20240707/ministr-kurortov-kryma-kazhdyy-vtoroy-turist-khochet-vernutsya-syuda-1138654697.html

Министр курортов Крыма: каждый второй турист хочет вернуться сюда

Министр курортов Крыма: каждый второй турист хочет вернуться сюда - РИА Новости Крым, 07.07.2024

Министр курортов Крыма: каждый второй турист хочет вернуться сюда

В Крыму продолжается высокий курортный сезон, только в июне в республике отдохнули почти 750 тысяч туристов. Министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий РИА Новости Крым, 07.07.2024

2024-07-07T16:10

2024-07-07T16:10

2024-07-07T16:10

сергей ганзий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается высокий курортный сезон, только в июне в республике отдохнули почти 750 тысяч туристов. Министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий рассказал в эксклюзивном интервью сайту РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму", повысилась ли стоимость размещения в отелях полуострова, сколько туристов готовы вернуться в регион и будет ли введен в республике туристический сбор. Отдых в Крыму до 20% дешевле, чем у соседей – Туристическая отрасль Крыма продолжает работать в непростых условиях, тем не менее, гости едут на полуостров. Какова на сегодняшний день заполняемость отелей и здравниц в регионе? – С января по июнь 2024 года Крым посетили более двух миллионов туристов. 61% из них прибыли по Крымскому мосту, 32% – с помощью железнодорожного сообщения, 7% – через новые территории. За июнь этого года у нас отдохнули 747 тысяч туристов, это на 25% выше, чем за аналогичный период 2023 года. Динамика положительная.Загрузка у нас сейчас в среднем составляет порядка 55%, а в средствах размещения с развитой туристической инфраструктурой, то есть СПА-комплексами, различными развлечениями, бассейнами и так далее, она доходит до 100%. Уровень бронирования на июль составляет 51%, на август – порядка 47%. – За счет чего удалось добиться этого прироста? – Я бы здесь выделил три фактора. Во-первых, Крым продолжает оставаться одним из ведущих туристических регионов России. Среднегодовые ежегодные показатели по турпотоку в республике у нас высокие. Да, у нас было значительное снижение в связи с геополитической ситуаций, но сейчас этот турпоток восстанавливается. Во-вторых, свои плоды приносят меры поддержки, которые были приняты на уровне Президента РФ и федерального правительства по развитию внутреннего туризма. Мы видим динамику роста внутреннего туризма в целом, и Крым в этом плане не является исключением. Третий момент – стоимость отдыха в Крыму. На данный момент цены в республике до 20% ниже, чем у наших соседей по Черноморскому бассейну. Цены на отдых в средствах размещения Крыму изменились в пределах инфляции, то есть существенно не выросли. Вот эти три фактора в комплексе дают нам постепенное восстановление турпотока, которое мы наблюдаем сегодня. – В некоторых СМИ в последнее время появляются сообщения о снижении спроса на отдых в Крыму. Это соответствует действительности? – Совместно с туроператорами мы активно проводим мониторинг динамики турпотока и бронирований отдыха и оздоровления в Крыму. Могу сказать, что ситуация на сегодняшний день находится в рамках статистической погрешности. Каких-то серьезных отклонений от тех показателей, которые мы еженедельно фиксируем, не наблюдается. Более того, могу сказать, что Крым сегодня входит в топ-5 самых возвратных внутренних направлений в России. По данным опросов, которые мы проводим, порядка 50% туристов хотят вернуться сюда на отдых и оздоровление. Это очень важно. Наш полуостров знают, продолжают любить и хотят сюда снова приезжать.– Какие регионы Крыма самые востребованные у отдыхающих на сегодняшний день? – Традиционно приоритетным направлением для туристов у нас является Южный берег. В то же время западное побережье полуострова – Евпатория и Саки – тоже пользуется спросом. Это семейный отдых, санаторное лечение, оздоровление. Пользуется популярностью и восточный Крым – Феодосия, Керчь. В связи со сменой логистики это направление тоже развивается. В Черноморском и Раздольненском районах активно развивается экстремальный туризм, строятся новые отели, кемпинги, дорожная инфраструктура. Это тоже серьезный импульс для туристического развития этих регионов. Туристического налога в Крыму пока не будет – В связи с окончанием эксперимента по введению курортного сбора данная тема снова получила широкую огласку. Планируется ли все-таки вводить его в Крыму и когда это может произойти?– Действительно, с 2018 года в России проводился эксперимент по взиманию курортного собора на развитие курортной инфраструктуры. В 2024 году заканчивается срок его проведения. В рамках поправок к законопроекту о налоговых изменениях предложено преобразовать курортный сбор в туристический налог. Его ставка составит 1% и будет постепенно расти до 5% в течение пяти лет. Это будет местный налог, регионы будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц. Объектом налогообложения будет гостиничный номер, с которого будет взиматься налог, в отличие от туристического сбора, который оплачивал непосредственно гость. На наш взгляд, вводить этот налог в Крыму сейчас преждевременно, учитывая геополитическую ситуацию, приостановку авиасообщения с полуостровом, снижение турпотока в Крым по сравнению с показателями до 2022 года. Также следует учесть те меры поддержки субъектов курортно-туристической отрасли в регионе, которые оказывались на протяжении двух лет подряд. После окончания специальной военной операции, стабилизации геополитической ситуации и полноценного восстановления турпотока в Крым к этому вопросу можно будет вернуться.– В Крыму идет работа по приведению к единому стандарту туристических кодов крымских городов. Что уже сделано в этом направлении и какие города на очереди? – С 2022 года в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуются мероприятия по благоустройству исторических центров туристических городов России. В Крыму эта работа началась в 2023 году. Совсем недавно завершено благоустройство исторических центров Алупки и Евпатории. На этой неделе заканчивается проектирование благоустройства исторического центра Феодосии и в скором времени начнутся непосредственно работы. Выделено 143 миллиона рублей, работы планируется завершить до конца этого года. – Какие еще города планируется включить в этот проект? – В этом году федеральный центр будет принимать решение о выделении соответствующих субсидий сразу на три года вперед. Лимиты пока до нас не доведены, но у нас есть перечень заявок от других наших городов. Мы будем их рассматривать в рамках конкурсного отбора и по итогу примем решение. Такие заявки есть, но мы будем работать в рамках лимитов, которые будут до нас доведены. 20 тысяч новых номеров к 2030 году – Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко недавно заявил, что нулевой налог на добавленную стоимость для отелей будет продлен в России до 2030 года. Эта мера уже действует в Крыму. Насколько она эффективно применяется здесь и как помогает отельерам? – Прежде всего, эта мера стимулировала обновление туристической инфраструктуры. В республике за счет федеральных средств с начала 2022 года по сегодняшний день модернизированы более 180 отелей и санаториев, в том числе благодаря нулевой ставке НДС. Также строятся новые отели. Только в 2024 году свои двери для гостей открыли два новых отеля суммарно на 62 номера в Алуште и Симферополе. Кроме того, эта мера поддержки позволила сдержать рост цен на отдых и санаторно-курортное лечение в Крыму, о чем я говорил выше. – За 10 лет в составе России в Крыму построили более 70 новых гостиниц и санаториев различной категории и модернизировали 560 таких объектов. Сколько еще планируется построить отелей и гостиниц в ближайшие годы? – Согласно целевым показателям программы развития курортов и туризма республики до 2030 года, номерной фонд в Крыму должен насчитывать дополнительно порядка 20 тысяч новых номеров. Мы будем достигать этих показателей в том числе за счет строительства круглогодичных курортов "Золотые пески России" с 17 отелями на 4500 номеров и "Крымская Ривьера" с отелем на 840 номеров. Также у нас реализуется программа по реконструкции средств размещения под 3-6% годовых, а также программа по созданию модульных отелей, по которой на сегодняшний день у нас реализованы 11 проектов на 249 номеров и одну тысячу койко-местКроме того, в Крыму продолжает действовать свободная экономическая зона, в рамках которой уже подписаны 65 инвестиционных соглашений в туристической сфере на общую сумму 175 миллиардов рублей.Беседовал Алексей ГончаровЧитайте также на РИА Новости Крым:Сколько новых отелей будет построено в Крыму – министр курортовГде в городах Крыма пройдет реконструкция исторических центровВведут ли в Крыму туристический налог – власти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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