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Сколько новых отелей будет построено в Крыму – министр курортов - РИА Новости Крым, 07.07.2024
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Сколько новых отелей будет построено в Крыму – министр курортов
Сколько новых отелей будет построено в Крыму – министр курортов - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Сколько новых отелей будет построено в Крыму – министр курортов
В Республике Крым с 2022 года модернизировано более 180 отелей и санаториев, строятся новые отели, обновляется инфраструктура. Об этом в интервью РИА Новости... РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T07:02
2024-07-07T07:02
сергей ганзий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Республике Крым с 2022 года модернизировано более 180 отелей и санаториев, строятся новые отели, обновляется инфраструктура. Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий. Введение нулевого налога на добавленную стоимость, который будет продлен до 2030 года, позволило также в ряде случаев сдержать рост цен на отдых и санаторно-курортное лечение в Крыму, подчеркнул министр. За 10 лет в Республике Крым в составе Российской Федерации на полуострове построено более 70 новых гостиниц и санаториев, модернизировано 560 таких объектов. "Согласно целевым показателям программы развития курортов и туризма республики до 2030 года, номерной фонд в Крыму должен насчитывать дополнительно еще порядка 20 тысяч новых номеров. Мы будем достигать этих показателей в том числе за счет строительства круглогодичных курортов "Золотые пески России" с 17 отелями на 4500 номеров и "Крымская Ривьера" с отелем на 840 номеров", - добавил Сергей Ганзий. В Крыму за счет федеральных средств также реализуется программа по реконструкции средств размещения по ставке 3-6 процента годовых и программа по созданию модульных отелей, по которой реализовано уже 11 проектов на 249 номеров. В качестве меры поддержки в Крыму на данный момент не планируют вводить туристический налог, сообщил также министр.Подробнее о ходе курортного сезона в Крыму и перспективах туристической отрасли региона читайте в эксклюзивном интервью Сергея Ганзия сайту РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" в воскресенье.
https://crimea.ria.ru/20240705/vvedut-li-v-krymu-turisticheskiy-nalog--vlasti-1138631396.html
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сергей ганзий, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, минкурортов крыма, крым, отдых, отдых в крыму, новости
Сколько новых отелей будет построено в Крыму – министр курортов

В Крыму благодаря господдержке модернизируют старые и строят новые средства размещения

07:02 07.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГанзий Сергей Александрович, министр курортов и туризма Республики Крым
Ганзий Сергей Александрович, министр курортов и туризма Республики Крым - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Республике Крым с 2022 года модернизировано более 180 отелей и санаториев, строятся новые отели, обновляется инфраструктура. Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.
"В республике благодаря федеральным мерам поддержки с начала 2022 года по сегодняшний день модернизированы более 180 отелей и санаториев, в том числе благодаря нулевой ставке НДС. Также строятся новые отели. Только в 2024 году свои двери для гостей открыли два новых отеля суммарно на 62 номера в Алуште и Симферополе", - сказал он.
Введение нулевого налога на добавленную стоимость, который будет продлен до 2030 года, позволило также в ряде случаев сдержать рост цен на отдых и санаторно-курортное лечение в Крыму, подчеркнул министр. За 10 лет в Республике Крым в составе Российской Федерации на полуострове построено более 70 новых гостиниц и санаториев, модернизировано 560 таких объектов.
"Согласно целевым показателям программы развития курортов и туризма республики до 2030 года, номерной фонд в Крыму должен насчитывать дополнительно еще порядка 20 тысяч новых номеров. Мы будем достигать этих показателей в том числе за счет строительства круглогодичных курортов "Золотые пески России" с 17 отелями на 4500 номеров и "Крымская Ривьера" с отелем на 840 номеров", - добавил Сергей Ганзий.
В Крыму за счет федеральных средств также реализуется программа по реконструкции средств размещения по ставке 3-6 процента годовых и программа по созданию модульных отелей, по которой реализовано уже 11 проектов на 249 номеров. В качестве меры поддержки в Крыму на данный момент не планируют вводить туристический налог, сообщил также министр.
Подробнее о ходе курортного сезона в Крыму и перспективах туристической отрасли региона читайте в эксклюзивном интервью Сергея Ганзия сайту РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" в воскресенье.
Ганзий Сергей Александрович, министр курортов и туризма Республики Крым - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
5 июля, 16:51Эксклюзивы РИА Новости Крым
Введут ли в Крыму туристический налог – власти
 
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