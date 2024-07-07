https://crimea.ria.ru/20240707/skolko-novykh-oteley-budet-postroeno-v-krymu--ministr-kurortov-1138651895.html

Сколько новых отелей будет построено в Крыму – министр курортов

Сколько новых отелей будет построено в Крыму – министр курортов - РИА Новости Крым, 07.07.2024

Сколько новых отелей будет построено в Крыму – министр курортов

В Республике Крым с 2022 года модернизировано более 180 отелей и санаториев, строятся новые отели, обновляется инфраструктура. Об этом в интервью РИА Новости... РИА Новости Крым, 07.07.2024

2024-07-07T07:02

2024-07-07T07:02

2024-07-07T07:02

сергей ганзий

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

минкурортов крыма

крым

отдых

отдых в крыму

новости

эксклюзивы риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/05/1138623657_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0095be670ef2c86cfb6e56f70bbc482b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Республике Крым с 2022 года модернизировано более 180 отелей и санаториев, строятся новые отели, обновляется инфраструктура. Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий. Введение нулевого налога на добавленную стоимость, который будет продлен до 2030 года, позволило также в ряде случаев сдержать рост цен на отдых и санаторно-курортное лечение в Крыму, подчеркнул министр. За 10 лет в Республике Крым в составе Российской Федерации на полуострове построено более 70 новых гостиниц и санаториев, модернизировано 560 таких объектов. "Согласно целевым показателям программы развития курортов и туризма республики до 2030 года, номерной фонд в Крыму должен насчитывать дополнительно еще порядка 20 тысяч новых номеров. Мы будем достигать этих показателей в том числе за счет строительства круглогодичных курортов "Золотые пески России" с 17 отелями на 4500 номеров и "Крымская Ривьера" с отелем на 840 номеров", - добавил Сергей Ганзий. В Крыму за счет федеральных средств также реализуется программа по реконструкции средств размещения по ставке 3-6 процента годовых и программа по созданию модульных отелей, по которой реализовано уже 11 проектов на 249 номеров. В качестве меры поддержки в Крыму на данный момент не планируют вводить туристический налог, сообщил также министр.Подробнее о ходе курортного сезона в Крыму и перспективах туристической отрасли региона читайте в эксклюзивном интервью Сергея Ганзия сайту РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" в воскресенье.

https://crimea.ria.ru/20240705/vvedut-li-v-krymu-turisticheskiy-nalog--vlasti-1138631396.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей ганзий, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, минкурортов крыма, крым, отдых, отдых в крыму, новости