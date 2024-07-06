https://crimea.ria.ru/20240706/gde-v-gorodakh-kryma-proydet-rekonstruktsiya-istoricheskikh-tsentrov-1138651837.html

Где в городах Крыма пройдет реконструкция исторических центров

Где в городах Крыма пройдет реконструкция исторических центров - РИА Новости Крым, 06.07.2024

Где в городах Крыма пройдет реконструкция исторических центров

В Крыму завершено благоустройство исторических центров Алупки и Евпатории, завершается проектирование в Феодосии. Эти работы проходят в рамках нацпроекта... РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T19:37

2024-07-06T19:37

2024-07-06T19:37

сергей ганзий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Крыму завершено благоустройство исторических центров Алупки и Евпатории, завершается проектирование в Феодосии. Эти работы проходят в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", рассказал в интервью РИА Новости Крым министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий. "В Крыму эта работа началась в 2023 году. Совсем недавно завершено благоустройство исторических центров Алупки и Евпатории, на этой неделе мы заканчиваем проектирование благоустройства исторического центра Феодосии. Выделено более 143 миллионов рублей, работы планируется завершить до конца этого года", - сказал он. В течение 2024 года федеральный центр будет принимать решение о выделении государственных субсидий регионам на эти цели на три года вперед. Лимиты для городов Крыма еще не доведены, но перечень заявок от других курортов полуострова уже создан. "Мы будем их рассматривать в рамках конкурсного отбора и по итогу примем решение. Такие заявки есть, но мы будем работать в рамках лимитов, которые будут до нас доведены", - подчеркнул Сергей Ганзий.Подробнее о ходе курортного сезона в Крыму и перспективах туристической отрасли региона читайте в эксклюзивном интервью Сергея Ганзия сайту РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" в воскресенье.

https://crimea.ria.ru/20240705/vvedut-li-v-krymu-turisticheskiy-nalog--vlasti-1138631396.html

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