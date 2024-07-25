За счет чего Крым нарастил собственные доходы на 35%
В Крыму наблюдается рост практически во всех отраслях экономики – минфин республики
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Крыму удалось обеспечить прирост собственных доходов на 35% благодаря экономическому росту практически во всех сферах, в том числе в производстве, торговле, транспортных перевозках и туризме. Об этом РИА Новости Крым сообщила вице-премьер РК – министр финансов республики Ирина Кивико.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что объем налоговых и неналоговых поступлений за январь-июнь 2024 года составил 55 миллиардов 821,7 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года данный показатель увеличился на 35,5%.
"Этих результатов удалось добиться за счет роста экономики. В Крыму создаются новые рабочие места, растет производство, торговля, грузовые и пассажирские перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом, туристический поток. Идет рост практически всего: НДФЛ, налога на прибыль, доходов от применения упрощенной системы налогообложения. Увеличились и неналоговые доходы, в частности, от аренды и продажи земли и имущества", - сказала Кивико.
Вице-премьер республики напомнила, что в 2019 году Крым вышел из перечня высокодотационных регионов России. На сегодняшний день республика находится в списке из 34 субъектов, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета превышает 10% объема собственных доходов. Она отметила, что Крым нарастил собственную доходную базу с 20 млрд рублей в 2014 году до 102,9 млрд рублей в прошлом году.
Отвечая на вопрос, когда Крым перестанет быть дотационным регионом (на данный момент таких субъектов в РФ насчитывается 22), Кивико указала, что такого прогноза "нет и быть не может", поскольку этот фактор зависит от национальных целей, которые ставит президент России, и от их достижения считается потребность региона в бюджетных дотациях.
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