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Собственные доходы Крыма выросли на треть
Собственные доходы Крыма выросли на треть - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Собственные доходы Крыма выросли на треть
Налоговые и неналоговые доходы в бюджет Крыма за шесть месяцев текущего года на 35% превысили аналогичные показатели прошлого года и составили 55,8 миллиарда... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T18:50
2024-07-24T18:50
2024-07-24T18:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Налоговые и неналоговые доходы в бюджет Крыма за шесть месяцев текущего года на 35% превысили аналогичные показатели прошлого года и составили 55,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы республики, кассовый план на первое полугодие выполнен на 109%, а годовые плановые показатели – на 57,6%.Увеличение доходов бюджета позволит направить дополнительные средства на строительство, ремонт и реконструкцию крупных социальных объектов и придомовых территорий, добавил руководитель региона.Вице-премьер Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико ранее сообщила, что за первую половину 2024 года консолидированный бюджет республики исполнен с дефицитом в 3,7 млрд рублей при доходах в 158,7 млрд рублей и расходах в 162,4 млрд рублей. Дефицит бюджета в полном объеме обеспечен остатками средств на едином счете бюджета Республики Крым на начало года.Читайте также на РИА Новости Крым:Лишних денег нет: Путин призвал строго следить за финансовой дисциплинойРасходы федерального бюджета увеличены на 522 миллиарда рублей – законСигнал для бизнеса - что дадут приграничью и Крыму налоговые льготы
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крым, бюджет, крымский бюджет, сергей аксенов, доходы, экономика, экономика крыма, новости крыма
Собственные доходы Крыма выросли на треть
Собственные доходы бюджета Крыма выросли на 35% по сравнению с прошлым годом – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Налоговые и неналоговые доходы в бюджет Крыма за шесть месяцев текущего года на 35% превысили аналогичные показатели прошлого года и составили 55,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Объем налоговых и неналоговых поступлений за этот период (январь-июнь 2024 года – ред.) составил 55 миллиардов 821,7 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года данный показатель увеличился на 35,5%", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам главы республики, кассовый план на первое полугодие выполнен на 109%, а годовые плановые показатели – на 57,6%.
Увеличение доходов бюджета позволит направить дополнительные средства на строительство, ремонт и реконструкцию крупных социальных объектов и придомовых территорий, добавил руководитель региона.
Вице-премьер Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико ранее сообщила, что за первую половину 2024 года консолидированный бюджет республики исполнен с дефицитом в 3,7 млрд рублей при доходах в 158,7 млрд рублей и расходах в 162,4 млрд рублей. Дефицит бюджета в полном объеме обеспечен остатками средств на едином счете бюджета Республики Крым на начало года.
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