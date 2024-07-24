https://crimea.ria.ru/20240724/sobstvennye-dokhody-kryma-vyrosli-na-tret-1139105410.html

Собственные доходы Крыма выросли на треть

Собственные доходы Крыма выросли на треть - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Собственные доходы Крыма выросли на треть

Налоговые и неналоговые доходы в бюджет Крыма за шесть месяцев текущего года на 35% превысили аналогичные показатели прошлого года и составили 55,8 миллиарда... РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T18:50

2024-07-24T18:50

2024-07-24T18:50

крым

бюджет

крымский бюджет

сергей аксенов

доходы

экономика

экономика крыма

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b5ad85751f268cb48caaf27522be954c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Налоговые и неналоговые доходы в бюджет Крыма за шесть месяцев текущего года на 35% превысили аналогичные показатели прошлого года и составили 55,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы республики, кассовый план на первое полугодие выполнен на 109%, а годовые плановые показатели – на 57,6%.Увеличение доходов бюджета позволит направить дополнительные средства на строительство, ремонт и реконструкцию крупных социальных объектов и придомовых территорий, добавил руководитель региона.Вице-премьер Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико ранее сообщила, что за первую половину 2024 года консолидированный бюджет республики исполнен с дефицитом в 3,7 млрд рублей при доходах в 158,7 млрд рублей и расходах в 162,4 млрд рублей. Дефицит бюджета в полном объеме обеспечен остатками средств на едином счете бюджета Республики Крым на начало года.Читайте также на РИА Новости Крым:Лишних денег нет: Путин призвал строго следить за финансовой дисциплинойРасходы федерального бюджета увеличены на 522 миллиарда рублей – законСигнал для бизнеса - что дадут приграничью и Крыму налоговые льготы

https://crimea.ria.ru/20231206/byudzhet-kryma-na-2024-god-chto-budet-s-zarplatami-uchiteley-i-vrachey-1133343495.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, бюджет, крымский бюджет, сергей аксенов, доходы, экономика, экономика крыма, новости крыма