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Расходы федерального бюджета увеличены на 522 миллиарда рублей – закон - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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Расходы федерального бюджета увеличены на 522 миллиарда рублей – закон
Расходы федерального бюджета увеличены на 522 миллиарда рублей – закон - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Расходы федерального бюджета увеличены на 522 миллиарда рублей – закон
Расходы бюджета в 2024 году будут увеличены на 522 миллиарда рублей, а дефицит – до 1,1 % ВВП. Закон об изменении основных параметров бюджета подписал президент РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T17:57
2024-07-12T18:02
россия
бюджет
федеральный бюджет
владимир путин (политик)
закон и право
новости
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Расходы бюджета в 2024 году будут увеличены на 522 миллиарда рублей, а дефицит – до 1,1 % ВВП. Закон об изменении основных параметров бюджета подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на портале официальных правовых актов.Документ регламентирует увеличение расходов на 522 миллиарда рублей – до 37,182 триллионов рублей. Одновременно с этим доходы бюджета снижаются на три миллиарда - до 35,062 триллиона рублей.В результате этого дефицит бюджета теперь планируется на уровне 2,12 триллиона рублей (1,1% ВВП). В действующем законе о бюджете заложен дефицит в 1,595 триллиона рублей (0,9% ВВП).Кроме того, верхний предел государственного внутреннего долга увеличивается до 26,68 триллиона с 26,637 триллиона рублей, а внешнего - снижается до 63 миллиардов долларов (с 64 миллиардов долларов).Объем средств Фонда национального благосостояния до конца 2024 года должен увеличиться на 319,7 миллиарда рублей - до 11,51 триллиона рублей (6% ВВП).Новые параметры утверждены с учетом уточненного прогноза по объему ВВП и инфляции, утверждается в документе. Увеличение расходов связано с реализацией послания президента Федеральному собранию - на 159 миллиардов, а также отдельных поручений президента и премьера - в объеме 179 миллиардов рублей.В том числе, как отмечал министр финансов Антон Силуанов, учтено освобождение регионов от погашения двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Эти средства регионы смогут направить на развитие инфраструктурных, инвестиционных проектов или собственной экономики.Читайте также на РИА Новости Крым:На ремонт набережной в Севастополе кабмин РФ выделил более 700 млн рублейПаромы между Крымом и Кавказом: на поддержку сообщения выделили 5,7 млрдЗакон о прогрессивной налоговой шкале принят Госдумой
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россия, бюджет, федеральный бюджет, владимир путин (политик), закон и право, новости, экономика
Расходы федерального бюджета увеличены на 522 миллиарда рублей – закон

Путин подписал закон об изменении основных параметров федерального бюджета России

17:57 12.07.2024 (обновлено: 18:02 12.07.2024)
 
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Деньги на фоне графика - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Расходы бюджета в 2024 году будут увеличены на 522 миллиарда рублей, а дефицит – до 1,1 % ВВП. Закон об изменении основных параметров бюджета подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на портале официальных правовых актов.
Документ регламентирует увеличение расходов на 522 миллиарда рублей – до 37,182 триллионов рублей. Одновременно с этим доходы бюджета снижаются на три миллиарда - до 35,062 триллиона рублей.
В результате этого дефицит бюджета теперь планируется на уровне 2,12 триллиона рублей (1,1% ВВП). В действующем законе о бюджете заложен дефицит в 1,595 триллиона рублей (0,9% ВВП).
Кроме того, верхний предел государственного внутреннего долга увеличивается до 26,68 триллиона с 26,637 триллиона рублей, а внешнего - снижается до 63 миллиардов долларов (с 64 миллиардов долларов).
Объем средств Фонда национального благосостояния до конца 2024 года должен увеличиться на 319,7 миллиарда рублей - до 11,51 триллиона рублей (6% ВВП).
Новые параметры утверждены с учетом уточненного прогноза по объему ВВП и инфляции, утверждается в документе. Увеличение расходов связано с реализацией послания президента Федеральному собранию - на 159 миллиардов, а также отдельных поручений президента и премьера - в объеме 179 миллиардов рублей.
В том числе, как отмечал министр финансов Антон Силуанов, учтено освобождение регионов от погашения двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Эти средства регионы смогут направить на развитие инфраструктурных, инвестиционных проектов или собственной экономики.
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