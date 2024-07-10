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Закон о прогрессивной налоговой шкале принят Госдумой
Закон о прогрессивной налоговой шкале принят Госдумой - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Закон о прогрессивной налоговой шкале принят Госдумой
Введение прогрессивной налоговой шкалы одобрено депутатами Госдумы в третьем чтении. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа. РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T10:25
2024-07-10T10:25
2024-07-10T10:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Введение прогрессивной налоговой шкалы одобрено депутатами Госдумы в третьем чтении. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа.Поправки в Налоговый кодекс, нацеленные на совершенствование налоговой системы, были внесены правительством РФ.При этом для подавляющего большинства граждан ставка НДФЛ не изменится: в отношении доходов до 2,4 млн рублей в год сохранится ставка 13%.Также в Госдуме обращают внимание, что данные изменения не затронут доходы участников СВО. Не коснется повышение НДФЛ и дополнительных выплат, надбавок, которые получают граждане, работающие в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, а также в других регионах с неблагоприятными или особыми климатическими и экологическими условиями.Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что такое решение было принято президентом Владимиром Путиным. Депутаты ГД подготовили и приняли соответствующую поправку.Ранее Вячеслав Володин сообщал, что все дополнительные доходы, которые появятся в связи с введением прогрессивной шкалы налоговой ставки, пойдут в доход федерального бюджета. Эти средства будут направлены на поддержку тех, кто в этом больше всего нуждается: семей с детьми, пенсионеров, ветеранов."Это дополнительные средства для финансирования новых нацпроектов, выполнения поручений президента. Увеличатся вложения в инфраструктуру, в строительство жилья, дорог, в развитие наукоемких отраслей и сферы высоких технологий", – перечислил председатель Госдумы.Читайте также на РИА Новости Крым:Кого коснется повышение налоговой нагрузки в РоссииПутин: донастройка налоговой системы улучшит инвестиционный климатРоссии нужно переходить на систему прогрессивного налогообложения – Путин
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государственная дума рф, закон и право, новости, россия, налоги, вячеслав володин, общество, деньги
Закон о прогрессивной налоговой шкале принят Госдумой
Введение прогрессивной налоговой шкалы одобрено депутатами Госдумы РФ
10:25 10.07.2024 (обновлено: 10:43 10.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Введение прогрессивной налоговой шкалы одобрено депутатами Госдумы в третьем чтении. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа.
Поправки в Налоговый кодекс, нацеленные на совершенствование налоговой системы, были внесены правительством РФ.
"Доход от 2,4 млн до 5 млн рублей в год будет облагаться по ставке 15%, от 5 млн до 20 млн рублей – 18%, от 20 млн до 50 млн рублей – 20%. С дохода 50 млн рублей придется платить 22%", – пояснили в Госдуме.
При этом для подавляющего большинства граждан ставка НДФЛ не изменится: в отношении доходов до 2,4 млн рублей в год сохранится ставка 13%.
Также в Госдуме обращают внимание, что данные изменения не затронут доходы участников СВО. Не коснется повышение НДФЛ и дополнительных выплат, надбавок, которые получают граждане, работающие в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, а также в других регионах с неблагоприятными или особыми климатическими и экологическими условиями.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что такое решение было принято президентом Владимиром Путиным. Депутаты ГД подготовили и приняли соответствующую поправку.
"На 5% увеличится налог на прибыль, а ставка НДС останется без изменений. При этом налоговые изменения не коснутся самозанятых и не затронут 95% малого бизнеса", – уточнили в Госдуме.
Ранее Вячеслав Володин сообщал, что все дополнительные доходы, которые появятся в связи с введением прогрессивной шкалы налоговой ставки, пойдут в доход федерального бюджета. Эти средства будут направлены на поддержку тех, кто в этом больше всего нуждается: семей с детьми, пенсионеров, ветеранов.
"Это дополнительные средства для финансирования новых нацпроектов, выполнения поручений президента. Увеличатся вложения в инфраструктуру, в строительство жилья, дорог, в развитие наукоемких отраслей и сферы высоких технологий", – перечислил председатель Госдумы.
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