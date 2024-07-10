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Закон о прогрессивной налоговой шкале принят Госдумой

Закон о прогрессивной налоговой шкале принят Госдумой - РИА Новости Крым, 10.07.2024

Закон о прогрессивной налоговой шкале принят Госдумой

Введение прогрессивной налоговой шкалы одобрено депутатами Госдумы в третьем чтении. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа. РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T10:25

2024-07-10T10:25

2024-07-10T10:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Введение прогрессивной налоговой шкалы одобрено депутатами Госдумы в третьем чтении. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа.Поправки в Налоговый кодекс, нацеленные на совершенствование налоговой системы, были внесены правительством РФ.При этом для подавляющего большинства граждан ставка НДФЛ не изменится: в отношении доходов до 2,4 млн рублей в год сохранится ставка 13%.Также в Госдуме обращают внимание, что данные изменения не затронут доходы участников СВО. Не коснется повышение НДФЛ и дополнительных выплат, надбавок, которые получают граждане, работающие в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, а также в других регионах с неблагоприятными или особыми климатическими и экологическими условиями.Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что такое решение было принято президентом Владимиром Путиным. Депутаты ГД подготовили и приняли соответствующую поправку.Ранее Вячеслав Володин сообщал, что все дополнительные доходы, которые появятся в связи с введением прогрессивной шкалы налоговой ставки, пойдут в доход федерального бюджета. Эти средства будут направлены на поддержку тех, кто в этом больше всего нуждается: семей с детьми, пенсионеров, ветеранов."Это дополнительные средства для финансирования новых нацпроектов, выполнения поручений президента. Увеличатся вложения в инфраструктуру, в строительство жилья, дорог, в развитие наукоемких отраслей и сферы высоких технологий", – перечислил председатель Госдумы.Читайте также на РИА Новости Крым:Кого коснется повышение налоговой нагрузки в РоссииПутин: донастройка налоговой системы улучшит инвестиционный климатРоссии нужно переходить на систему прогрессивного налогообложения – Путин

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государственная дума рф, закон и право, новости, россия, налоги, вячеслав володин, общество, деньги