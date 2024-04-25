https://crimea.ria.ru/20240425/putin-donastroyka-nalogovoy-sistemy-uluchshit-investitsionnyy-klimat-1136854932.html

Путин: донастройка налоговой системы улучшит инвестиционный климат

Путин: донастройка налоговой системы улучшит инвестиционный климат - РИА Новости Крым, 25.04.2024

Путин: донастройка налоговой системы улучшит инвестиционный климат

Модернизация налоговой системы обеспечит более справедливое распределение налоговой нагрузки и улучшит инвестиционный климат в России. Об этом в ходе пленарного РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T16:20

2024-04-25T16:20

2024-04-25T16:20

владимир путин (политик)

федеральная налоговая служба (фнс)

налоги

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российский союз промышленников и предпринимателей (рспп)

новости

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Модернизация налоговой системы обеспечит более справедливое распределение налоговой нагрузки и улучшит инвестиционный климат в России. Об этом в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил президент РФ Владимир Путин.Он напомнил, что в настоящее время правительство вместе с деловыми и общественными объединениями, субъектами страны и парламентом работают над этим вопросом. Обсуждают параметры изменений и готовят соответствующие предложения."Обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок. Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки, при этом стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует, в том числе в инфраструктурные, социальные, кадровые проекты", – уточнил Путин.Словом, надо обеспечить стабильные и предсказуемые условия для надежной, уверенной работы бизнеса, резюмировал президент.Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил РИА Новости, что Минфин планирует в середине мая обсудить с бизнесом изменения в налоговой системе и рассчитывает, что они будут приняты уже в весеннюю думскую сессию. В частности, речь идет о справедливом распределении налогового бремени в сторону лиц и компаний с более высокими личными или корпоративными доходами, с одной стороны и формировании равных условий хозяйственной деятельности – с другой.Читайте также на РИА Новости Крым:России нужно переходить на систему прогрессивного налогообложения – ПутинКто победит, слон или кит? Самозанятые против ИППрогрессивное налогообложение – экономист оценил перспективу

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владимир путин (политик), федеральная налоговая служба (фнс), налоги, россия, российский союз промышленников и предпринимателей (рспп), новости, экономика