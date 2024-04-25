Рейтинг@Mail.ru
Путин: донастройка налоговой системы улучшит инвестиционный климат - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240425/putin-donastroyka-nalogovoy-sistemy-uluchshit-investitsionnyy-klimat-1136854932.html
Путин: донастройка налоговой системы улучшит инвестиционный климат
Путин: донастройка налоговой системы улучшит инвестиционный климат - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Путин: донастройка налоговой системы улучшит инвестиционный климат
Модернизация налоговой системы обеспечит более справедливое распределение налоговой нагрузки и улучшит инвестиционный климат в России. Об этом в ходе пленарного РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T16:20
2024-04-25T16:20
владимир путин (политик)
федеральная налоговая служба (фнс)
налоги
россия
российский союз промышленников и предпринимателей (рспп)
новости
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/19/1136855054_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4fadd8f27741cb7c50b0fc9252d36be2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Модернизация налоговой системы обеспечит более справедливое распределение налоговой нагрузки и улучшит инвестиционный климат в России. Об этом в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил президент РФ Владимир Путин.Он напомнил, что в настоящее время правительство вместе с деловыми и общественными объединениями, субъектами страны и парламентом работают над этим вопросом. Обсуждают параметры изменений и готовят соответствующие предложения."Обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок. Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки, при этом стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует, в том числе в инфраструктурные, социальные, кадровые проекты", – уточнил Путин.Словом, надо обеспечить стабильные и предсказуемые условия для надежной, уверенной работы бизнеса, резюмировал президент.Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил РИА Новости, что Минфин планирует в середине мая обсудить с бизнесом изменения в налоговой системе и рассчитывает, что они будут приняты уже в весеннюю думскую сессию. В частности, речь идет о справедливом распределении налогового бремени в сторону лиц и компаний с более высокими личными или корпоративными доходами, с одной стороны и формировании равных условий хозяйственной деятельности – с другой.Читайте также на РИА Новости Крым:России нужно переходить на систему прогрессивного налогообложения – ПутинКто победит, слон или кит? Самозанятые против ИППрогрессивное налогообложение – экономист оценил перспективу
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/19/1136855054_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_fc3076221fc11dc084d7d0a7babb6318.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), федеральная налоговая служба (фнс), налоги, россия, российский союз промышленников и предпринимателей (рспп), новости, экономика
Путин: донастройка налоговой системы улучшит инвестиционный климат

Донастройка налоговой системы будет служить улучшению инвестиционного климата в РФ - Путин

16:20 25.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Модернизация налоговой системы обеспечит более справедливое распределение налоговой нагрузки и улучшит инвестиционный климат в России. Об этом в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Еще одним шагом для улучшения инвестиционного климата должна стать донастройка налоговой системы", – сказал Путин.
Он напомнил, что в настоящее время правительство вместе с деловыми и общественными объединениями, субъектами страны и парламентом работают над этим вопросом. Обсуждают параметры изменений и готовят соответствующие предложения.
"Обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок. Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки, при этом стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует, в том числе в инфраструктурные, социальные, кадровые проекты", – уточнил Путин.
Словом, надо обеспечить стабильные и предсказуемые условия для надежной, уверенной работы бизнеса, резюмировал президент.
Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил РИА Новости, что Минфин планирует в середине мая обсудить с бизнесом изменения в налоговой системе и рассчитывает, что они будут приняты уже в весеннюю думскую сессию. В частности, речь идет о справедливом распределении налогового бремени в сторону лиц и компаний с более высокими личными или корпоративными доходами, с одной стороны и формировании равных условий хозяйственной деятельности – с другой.
Читайте также на РИА Новости Крым:
России нужно переходить на систему прогрессивного налогообложения – Путин
Кто победит, слон или кит? Самозанятые против ИП
Прогрессивное налогообложение – экономист оценил перспективу
 
Владимир Путин (политик)Федеральная налоговая служба (ФНС)НалогиРоссияРоссийский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)НовостиЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:21ВСУ ударили по жилому дому в Токмаке - пострадали не менее трех человек
18:18Проезд на Крымский мост открыли для автомобилей
18:16ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Брянской области
17:54В Севастополе приостановили работу катера и паромы
17:53Путин назвал стратегическую задачу России
17:34Что с ценами в Крыму накануне Пасхи – минпром организовал проверку
17:27Опасная игра: в России высказались о ядерном оружии НАТО в Польше
17:18Крымский мост закрыт
17:05Сирия в БРИКС: в МИД РФ оценили перспективу
16:38Банк России балансирует между поддержкой экономики и борьбой с инфляцией
16:23Ребенок ранен при ударе ВСУ по Таврийску
16:20Путин: донастройка налоговой системы улучшит инвестиционный климат
16:11Из Харькова вывозят стратегические предприятия
16:05Симферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанция
15:51Крымчане задолжали за капремонт 400 миллионов: долги взыщут принудительно
15:44Путин оценил ситуацию с зарплатами и занятостью в России
15:34ВВП России прибавил в среднем более 6% в первые месяцы 2024 года
15:33ВСУ потеряли еще 1000 боевиков и десятки единиц техники и артиллерии
15:27В Крыму с поличным взяли членов ОПГ по подозрению в вымогательстве
15:21В Симферополе троллейбусы временно меняют маршрут
Лента новостейМолния