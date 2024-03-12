https://crimea.ria.ru/20240312/kto-pobedit-slon-ili-kit-samozanyatye-protiv-ip-1135578540.html

Кто победит, слон или кит? Самозанятые против ИП

Кто победит, слон или кит? Самозанятые против ИП - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Кто победит, слон или кит? Самозанятые против ИП

Сегодня для того, чтобы вести свое дело, совершенно не обязательно создавать фирму-юрлицо. Можно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T11:41

2024-03-12T11:41

2024-03-12T11:41

экономика

налоги

общество

самозанятость

бизнес

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Сегодня для того, чтобы вести свое дело, совершенно не обязательно создавать фирму-юрлицо. Можно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) или официально стать самозанятым, то есть подключиться к специальному налоговому режиму "Налог на профессиональный доход" (НПД).С 2019 года, когда в экспериментальном порядке был введен НПД, число самозанятых граждан неуклонно росло. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС) к концу 2023 года самозанятые насчитывали уже около девяти миллионов человек, то есть примерно 10% всего работающего населения. По подсчетам ФНС, за все время действия этого налогового режима плательщики НПД заработали уже свыше трех триллионов рублей.Одновременно по мере усиления мер господдержки МСП растет и популярность такой формы ведения бизнеса как индивидуальное предпринимательство. В январе ФНС сообщило о том, что количество ИП в России за 2023 год увеличилось на 395 тысяч человек (самый большой прирост с 2007 года) и достигло рекордного значения - 4,2 миллиона.В особенностях этих популярных форм ведения бизнеса, плюсах и минусах, а также в вопросах перехода из одной формы в другую и возможности их совмещения разбираемся в этом материале.Как стать самозанятымПрименять режим "Налог на профессиональный доход" могут как простые граждане, так и люди, уже зарегистрированные в качестве ИП. Главное, чтобы у вас не было наемных сотрудников, а доход от профессиональной деятельности не превышал 2,4 миллиона рублей в год. Быть самозанятыми могут не только россияне, но и граждане Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и даже Украины.Кроме того, многие банки для своих клиентов регистрацию через онлайн-приложение. Для этого достаточно просто найти в приложении пункт "Самозанятый" и подключить соответствующий сервис. Посещать налоговую службу уже не нужно: все необходимые данные для вашей регистрации в ФНС в качестве самозанятого у банка, как правило, уже имеются. Через приложение вы можете заявить о доходе в ФНС, выписать чек, аннулировать чек, выставленный по ошибке, следить за начислениями от ФНС и сразу их оплачивать. В таком приложении возможна регистрация чека даже без поступления денежных средств на карту или счет в случае оплаты их наличными. Еще там можно получать справки о доходах и свидетельство, подтверждающее налоговый статус. Закрыть статус можно также в приложении, без посещения ИФНС.Сам процесс регистрации, включающий проверку персональных данных, согласно закону не может занимать более шести дней, в реальности же регистрация происходит практически мгновенно. При этом выплата госпошлины не предусматривается.Регистрация ИПЗарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя несколько сложнее. Можно лично посетить налоговую по месту жительства или МФЦ, где подать необходимые документы: заявление, копию паспорта и квитанцию об оплате госпошлины в размере 800 рублей.Вне зависимости от способа направления документов в налоговую, регистрация ИП займет три дня. По окончании этого срока на вашу электронную почту придет соответствующее уведомление.Налоги меньшеИтак, мы зарегистрировались в качестве самозанятого или ИП. Рассмотрим теперь особенности этих двух способов ведения бизнеса. Так, главным преимуществом самозанятости является более низкий уровень выплат в пользу государства.Ставка налога для самозанятых зависит от того, кому они продают товар или оказывают услугу. Если их клиентом является физическое лицо, ставка налога составляет 4%, если юридическое – 6%. Более того, при старте своей деятельности самозанятый получает специальный единовременный бонус в размере 10 тысяч рублей, который постепенно вычитается из налога, ставка которого в течение определенного срока оказывается еще ниже. Налог (с учетом вычета) рассчитывается автоматически в личном кабинете приложения "Мой налог" на основе чеков, выданных самозанятым клиенту.Также ИП с численностью сотрудников не более 15 человек могут использовать патентную систему налогообложения (ПСН), где налог равен стоимости патента. В свою очередь, для ИП в области сельского или лесного хозяйства доступен единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) со ставкой 6%.Взносы не нужныОтличие существует и в отношении страховых взносов, которые самозанятые платить не обязаны, хотя могут ради сохранения стажа добровольно отчислять взносы в пенсионный фонд. При этом взносы на медицинское страхование включены в ставку НПД.Для ИП сумма единого взноса пенсионного и медицинского страхования является фиксированной и в 2024 году составляет 49,5 тысячи рублей. Дополнительный пенсионный взнос - 1% с суммы превышения - взимается, если годовой доход предпринимателя оказался больше 300 тысяч рублей.Нет кассы, отчетов и проверокСамозанятые, в отличие от ИП, не обязаны иметь кассовый аппарат, хотя должны выдавать клиентам чеки, формируемые в приложении "Мой налог". Такой чек можно отправить клиенту по электронной почте, через мессенджер или распечатать на бумаге. Кроме того, содержащийся в чеке QR-код можно отсканировать камерой смартфона, и чек откроется на сайте.Самозанятому также не нужно открывать особый предпринимательский счет или карту, чтобы получать деньги от клиентов. Можно брать деньги наличными или же принимать платеж на личную карту или счет в банке.Также самозанятым нет необходимости сдавать налоговую декларацию и предоставлять какие-либо отчеты в контролирующие органы. Все, что нужно знать государству о работе плательщиков НПД, оно получает из приложения "Мой налог".Но есть и минусыОдним из серьезных недостатков самозанятости является ограничение по уровню годового дохода, который не должен превышать 2,4 миллиона рублей. С учетом текущей инфляции такая сумма становится для многих самозанятых просто неактуальной.Второй минус – невозможность для самозанятых нанимать работников по трудовым договорам. Впрочем, здесь есть лазейка – помощника можно привлечь через договор гражданско-правового характера (ГПХ), среди которых договоры подряда, возмездного оказания услуг, авторского заказа и другие.Еще один недостаток – ограничение по видам деятельности. Так, самозанятые не имеют права заниматься перепродажей товаров, подавать подакцизные товары и товары с обязательной маркировкой, сдавать в аренду коммерческую недвижимость и работать по агентскому договору или договору поручения.Кроме того, при расчете налога самозанятые, в отличие от большинства ИП, не могут учитывать свои затраты для уменьшения налогооблагаемой базы.Все в одном: совмещаем ИП и самозанятостьИндивидуальный предприниматель может быть одновременно и самозанятым, но для этого он должен перейти на режим НПД. Другие налоговые режимы такой совместитель применять уже не может, а это значит, что для него вступают в силу указанные выше ограничения по уровню годового дохода, найму персонала и видам деятельности.Чтобы получить статус самозанятого, предприниматель должен подать в налоговую заявление о переходе на НПД, а также уведомить об уходе с других особых налоговых режимов (УСН, ПСН, ЕСХН), если они применялись.Совмещение статусов ИП и самозанятого может быть полезно тем предпринимателям, которые хотят получить все плюсы НПД и при этом иметь возможность использовать платежный терминал. Например, это удобно, если вы торгуете офлайн или в случае, когда вашим клиентом является компания или организация, которой не удобно перечислять деньги за товары/работы/услуги на счета частных лиц.Отметим также, что самозанятый может имеет право совмещать свою деятельность с работой по найму. В этом случае есть только одно ограничение: компания-работодатель не может быть клиентом самозанятого. Работать одновременно по трудовому договору имеет право и индивидуальный предприниматель.

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https://crimea.ria.ru/20240109/krymchanam-rasskazali-o-posledstviyakh-nesvoevremennoy-uplaty-nalogov-1134064851.html

https://crimea.ria.ru/20231117/natsproekty-dlya-biznesa-kak-podderzhivayut-predprinimateley-v-krymu-1132832497.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, налоги, общество, самозанятость, бизнес