https://crimea.ria.ru/20240319/progressivnoe-nalogooblozhenie--ekonomist-otsenil-perspektivu-1135720630.html

Прогрессивное налогообложение – экономист оценил перспективу

Прогрессивное налогообложение – экономист оценил перспективу - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Прогрессивное налогообложение – экономист оценил перспективу

Шкала налогообложения, при которой налоговое бремя распределяется на граждан в соответствии с размером их доходов – наиболее справедливый вариант, который... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T08:58

2024-03-19T08:58

2024-03-19T09:08

налоги

радио "спутник в крыму"

михаил беляев

мнения

общество

экономика

деньги

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Шкала налогообложения, при которой налоговое бремя распределяется на граждан в соответствии с размером их доходов – наиболее справедливый вариант, который позитивно отразится на экономике страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.России необходима стабильная система налогообложения и справедливое распределение налогового бремени. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. По мнению президента, России нужно переходить на систему прогрессивного налогообложения. Эксперт поясняет три функции налогообложения: первая – наполнение бюджета, вторая – регуляторная функция, когда, манипулируя налоговыми ставками, государство поощряет или сдерживаем ту или иную отрасль или регион, и третья – социальная."Это выравнивание доходов. Президент отметил только одну сторону: кто больше зарабатывает, тот должен больше участвовать в формировании бюджета. На самом деле есть еще один аспект: выравнивание разрывов в доходах, которые тоже не должны быть слишком большими. У нас сейчас 13-кратный разрыв в доходах между нижними и верхними десятью процентами населения. Считается, все, что выше восьми – для социального климата уже нехорошо", – поясняет эксперт.По его мнению, такая шкала налогообложения, при которой налоговое бремя распределяется на граждан в соответствии с размером их доходов – наиболее справедливый вариант. При этом разница в процентных ставках будет иметь экономический эффект, только если она будет ощутимой.Беляев напоминает: действующая сейчас "плоская" система налогообложения, при которой вне зависимости от заработка все граждане должны отчислять в бюджет 13% НДФЛ, была введена в России в 90-е годы, когда многие получали зарплаты "в конвертах", статистика не вела качественного учета и собираемость налогов была низкой. Снизив и уравняв ставку, государство рассчитывало уменьшить соблазн ухода от налогов, и, увеличив базу налогообложения, получить более высокий брутто-доход.Также экономист предлагает дифференцировать налоговые ставки по отраслям в зависимости от трудозатрат конкретной отрасли и ее полезности для общества. Так, по мнению Беляева, ставка для блогерской сферы должна быть выше, чем, например, для обрабатывающей промышленности.В январе президент России Владимир Путин заявлял, что даст поручение Минфину и регионам проработать вопрос распространения льгот по имущественному налогу не только на бойцов СВО, но и на их жен и детей. Читайте также на РИА Новости Крым:Опыт Крыма поможет всей России в укреплении экономики – мнениеИтоги и тренды: как будет развиваться экономика России в 2024 годуКого коснется увеличение налогового вычета на детей

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

налоги, михаил беляев, мнения, общество, экономика, деньги