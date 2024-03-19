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Прогрессивное налогообложение – экономист оценил перспективу
Прогрессивное налогообложение – экономист оценил перспективу - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Прогрессивное налогообложение – экономист оценил перспективу
Шкала налогообложения, при которой налоговое бремя распределяется на граждан в соответствии с размером их доходов – наиболее справедливый вариант, который... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T08:58
2024-03-19T08:58
2024-03-19T09:08
налоги
радио "спутник в крыму"
михаил беляев
мнения
общество
экономика
деньги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Шкала налогообложения, при которой налоговое бремя распределяется на граждан в соответствии с размером их доходов – наиболее справедливый вариант, который позитивно отразится на экономике страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.России необходима стабильная система налогообложения и справедливое распределение налогового бремени. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. По мнению президента, России нужно переходить на систему прогрессивного налогообложения. Эксперт поясняет три функции налогообложения: первая – наполнение бюджета, вторая – регуляторная функция, когда, манипулируя налоговыми ставками, государство поощряет или сдерживаем ту или иную отрасль или регион, и третья – социальная."Это выравнивание доходов. Президент отметил только одну сторону: кто больше зарабатывает, тот должен больше участвовать в формировании бюджета. На самом деле есть еще один аспект: выравнивание разрывов в доходах, которые тоже не должны быть слишком большими. У нас сейчас 13-кратный разрыв в доходах между нижними и верхними десятью процентами населения. Считается, все, что выше восьми – для социального климата уже нехорошо", – поясняет эксперт.По его мнению, такая шкала налогообложения, при которой налоговое бремя распределяется на граждан в соответствии с размером их доходов – наиболее справедливый вариант. При этом разница в процентных ставках будет иметь экономический эффект, только если она будет ощутимой.Беляев напоминает: действующая сейчас "плоская" система налогообложения, при которой вне зависимости от заработка все граждане должны отчислять в бюджет 13% НДФЛ, была введена в России в 90-е годы, когда многие получали зарплаты "в конвертах", статистика не вела качественного учета и собираемость налогов была низкой. Снизив и уравняв ставку, государство рассчитывало уменьшить соблазн ухода от налогов, и, увеличив базу налогообложения, получить более высокий брутто-доход.Также экономист предлагает дифференцировать налоговые ставки по отраслям в зависимости от трудозатрат конкретной отрасли и ее полезности для общества. Так, по мнению Беляева, ставка для блогерской сферы должна быть выше, чем, например, для обрабатывающей промышленности.В январе президент России Владимир Путин заявлял, что даст поручение Минфину и регионам проработать вопрос распространения льгот по имущественному налогу не только на бойцов СВО, но и на их жен и детей. Читайте также на РИА Новости Крым:Опыт Крыма поможет всей России в укреплении экономики – мнениеИтоги и тренды: как будет развиваться экономика России в 2024 годуКого коснется увеличение налогового вычета на детей
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налоги, михаил беляев, мнения, общество, экономика, деньги
Прогрессивное налогообложение – экономист оценил перспективу
Прогрессивное налогообложение окажет позитивное влияние на экономику РФ – эксперт Беляев
08:58 19.03.2024 (обновлено: 09:08 19.03.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым.
Шкала налогообложения, при которой налоговое бремя распределяется на граждан в соответствии с размером их доходов – наиболее справедливый вариант, который позитивно отразится на экономике страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
России необходима стабильная система налогообложения и справедливое распределение налогового бремени. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. По мнению президента, России нужно переходить на систему прогрессивного налогообложения.
"Запрос от общества на повышение налогов на тех, кто зарабатывает больше, назрел уже давно, и обсуждается как минимум 15 лет в экспертных кругах. Тема буксовала, пока за нее не взялся сам президент", – констатирует Беляев.
Эксперт поясняет три функции налогообложения: первая – наполнение бюджета, вторая – регуляторная функция, когда, манипулируя налоговыми ставками, государство поощряет или сдерживаем ту или иную отрасль или регион, и третья – социальная.
"Это выравнивание доходов. Президент отметил только одну сторону: кто больше зарабатывает, тот должен больше участвовать в формировании бюджета. На самом деле есть еще один аспект: выравнивание разрывов в доходах, которые тоже не должны быть слишком большими. У нас сейчас 13-кратный разрыв в доходах между нижними и верхними десятью процентами населения. Считается, все, что выше восьми – для социального климата уже нехорошо", – поясняет эксперт.
По его мнению, такая шкала налогообложения, при которой налоговое бремя распределяется на граждан в соответствии с размером их доходов – наиболее справедливый вариант. При этом разница в процентных ставках будет иметь экономический эффект, только если она будет ощутимой.
"Подход маневрирования на один процент – и затеваться не стоит. Если такую шкалу устраивать, мы должны разбить это на четыре ступени. Например, доход до 5 миллионов – 13%, от 5 до 10 миллионов – 17-18%, от 10 о 15 миллионов – 21-22%, а все что выше – до 25%. Пороги должны быть серьезные. Иначе это ничего не изменит", – убежден экономист.
Беляев напоминает: действующая сейчас "плоская" система налогообложения, при которой вне зависимости от заработка все граждане должны отчислять в бюджет 13% НДФЛ, была введена в России в 90-е годы, когда многие получали зарплаты "в конвертах", статистика не вела качественного учета и собираемость налогов была низкой. Снизив и уравняв ставку, государство рассчитывало уменьшить соблазн ухода от налогов, и, увеличив базу налогообложения, получить более высокий брутто-доход.
"Это действительно работало, но теперь совершенно другая ситуация. Есть много людей, которые получают серьезные деньги, хорошо работают статистическая и налоговая службы. Теперь мы может отложить аргумент о том, что у нас низкая собираемость и перейти к нормальной шкале налогообложения, которая принята во всех странах", – считает эксперт.
Также экономист предлагает дифференцировать налоговые ставки по отраслям в зависимости от трудозатрат конкретной отрасли и ее полезности для общества. Так, по мнению Беляева, ставка для блогерской сферы должна быть выше, чем, например, для обрабатывающей промышленности.
В январе президент России Владимир Путин заявлял
, что даст поручение Минфину и регионам проработать вопрос распространения льгот по имущественному налогу не только на бойцов СВО, но и на их жен и детей.
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