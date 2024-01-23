https://crimea.ria.ru/20240123/opyt-kryma-pomozhet-vsey-rossii-v-ukreplenii-ekonomiki--mnenie--1134392296.html

Опыт Крыма поможет всей России в укреплении экономики – мнение

Опыт Крыма поможет всей России в укреплении экономики – мнение - РИА Новости Крым, 23.01.2024

Опыт Крыма поможет всей России в укреплении экономики – мнение

Активизация государственного инвестирования экономики в России по примеру Крыма поможет эффективнее развивать производственные мощности, наращивать ВВП и тем... РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T10:07

2024-01-23T10:07

2024-01-23T10:07

радио "спутник в крыму"

сергей землячев

экономика

россия

крым

инфляция

ключевая ставка

банк россии

мнения

инвестиции

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Активизация государственного инвестирования экономики в России по примеру Крыма поможет эффективнее развивать производственные мощности, наращивать ВВП и тем самым снизить инфляцию и ключевую ставку. Такое мнение высказал кандидат экономических наук, доцент Сергей Землячев в программе "7 дней в деталях" в эфире радио "Спутник в Крыму".15 декабря совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки с 18 декабря 2023 года до 16% годовых. Это решение, среди прочего, повлекло за собой очередное удорожание кредитов для производства. Тем не менее, звучащая сегодня в адрес ЦБ критика не совсем верна, считает Землячев. По его мнению, сегодня более важен не размер ставки, а механизм ее корректировки. А Центробанк смог показать, что отслеживает ситуацию в режиме реального времени и способен ставкой управлять. Он повышает и понижает ее, когда есть необходимость, причем делает это достаточно оперативно, ориентируясь на инфляционные ожидания и отклики реальных агентов экономики, которых опрашивает. А также опирается на анализ тенденции в потреблении и производстве, указал Землячев.Больше того, ставка управляема со стороны развивающегося производства, что создает основу для ее снижения, добавил он.Землячев подчеркнул, что годовая инфляция по итогам декабря 2023 года замедлилась до 7,42%. И хотя этот показатель находится в границах верхнего прогноза ЦБ (прогнозировалось до 7,5%), до целевого в 4% еще придется опускаться, заметил эксперт."Производственные мощности – это прежде всего обеспечение нашей безопасности, нашей занятости. Тогда деньги будут реально обеспечены созданным валовым продуктом в реальных отраслях. И это могут быть не только услуги, но и товары. А если мы еще говорим об увеличении наших экспортных возможностей, то это очень весомый аргумент для того, чтобы мы это делали", – сказал эксперт.Он напомнил, что в России появляются отрасли, которые нацелены на кооперацию с экономикой других стран, и темпы этой кооперации только усиливаются."Мы сотрудничаем и с Африканским континентом, и с азиатскими государствами. Здесь идет очень серьезный вектор развития, и это будет усиливать потребности в росте наших отраслей продукции, которая пользуется спросом", – заметил он.Кроме того, правительство предпринимает шаги по развитию отдельных отраслей, добавил Землячев, и очень хорошие темпы роста уже демонстрирует перерабатывающая промышленность.По словам экономиста, сегодня в своих приоритетах Россия идет в ногу с Китаем, который ставит во главу угла развитие технологических отраслей и инноваций. РФ старается развивать те отрасли, которые ей необходимы, ликвидируя имеющиеся пробелы. Они есть, в частности, в транспортной отрасли и в сфере микроэлектрооники, отметил Землячев. А что касается науки, то ее необходимо не только развивать, но и интегрировать с реальным сектором экономики интенсивнее, что "даст ощутимый эффект в более сжатые сроки".Однако сегодня, по его мнению, главным является то, что экономика России смогла выстроить такой темп развития, который позволяет ей закрывать проблемы, возникавшие в связи с логистикой на фоне санкций и резких всплесков инфляции."То есть, в данном случае мы говорим о том, что экономика у нас является управляемой, и процесс управления дает свои результаты – она нацелена на решение тех задач, которые перед ней в настоящее время ставятся", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал инфляцию одним из вызовов развитию экономики России Экономика России вышла на траекторию устойчивого роста – Мишустин По объему экономики Россия является первой в Европе – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей землячев, экономика, россия, крым, инфляция, ключевая ставка, банк россии, мнения, инвестиции