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Кого коснется увеличение налогового вычета на детей
Кого коснется увеличение налогового вычета на детей - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Кого коснется увеличение налогового вычета на детей
Повышение стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц на детей в многодетных семьях затронет около 10 миллионов родителей и опекунов в... РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T20:58
2024-03-14T20:58
2024-03-14T20:58
татьяна голикова
правительство россии
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общество
дети
деньги
новости
налоговый вычет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Повышение стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц на детей в многодетных семьях затронет около 10 миллионов родителей и опекунов в год. Об этом на совещании с членами правительства сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.Она отметила, что размер годового дохода, до превышения которого применяется такие вычеты, повышается с 350 до 450 тысяч рублей.Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил увеличить стандартный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц на второго ребенка до 2,8 тысячи рублей в месяц, на третьего и каждого последующего ребенка - до 6 тысяч рублей в месяц.Читайте также на РИА Новости Крым:За классное руководство будут классно платить: учителя получат надбавкуКому повысят зарплаты: хорошая новость ожидает почти 300 тысяч медиковМРОТ в России должен увеличиться до 35 тысяч рублей
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РИА Новости Крым
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татьяна голикова, правительство россии, налоги, общество, дети, деньги, новости, налоговый вычет
Кого коснется увеличение налогового вычета на детей
Десять миллионов родителей затронет рост налогового вычета на детей – Голикова