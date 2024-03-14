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Кого коснется увеличение налогового вычета на детей

Кого коснется увеличение налогового вычета на детей - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Кого коснется увеличение налогового вычета на детей

Повышение стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц на детей в многодетных семьях затронет около 10 миллионов родителей и опекунов в... РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T20:58

2024-03-14T20:58

2024-03-14T20:58

татьяна голикова

правительство россии

налоги

общество

дети

деньги

новости

налоговый вычет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Повышение стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц на детей в многодетных семьях затронет около 10 миллионов родителей и опекунов в год. Об этом на совещании с членами правительства сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.Она отметила, что размер годового дохода, до превышения которого применяется такие вычеты, повышается с 350 до 450 тысяч рублей.Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил увеличить стандартный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц на второго ребенка до 2,8 тысячи рублей в месяц, на третьего и каждого последующего ребенка - до 6 тысяч рублей в месяц.Читайте также на РИА Новости Крым:За классное руководство будут классно платить: учителя получат надбавкуКому повысят зарплаты: хорошая новость ожидает почти 300 тысяч медиковМРОТ в России должен увеличиться до 35 тысяч рублей

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна голикова, правительство россии, налоги, общество, дети, деньги, новости, налоговый вычет