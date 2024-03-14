https://crimea.ria.ru/20240314/za-klassnoe-rukovodstvo-budut-klassno-platit-uchitelya-poluchat-nadbavku-1135668808.html

За классное руководство будут классно платить: учителя получат надбавку

За классное руководство будут классно платить: учителя получат надбавку - РИА Новости Крым, 14.03.2024

За классное руководство будут классно платить: учителя получат надбавку

Выплаты за классное руководство и кураторство педагогам будут увеличены в два раза, эта мера поддержки охватит более 565 тысяч человек. Об этом на совещании с... РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T20:30

2024-03-14T20:30

2024-03-14T20:30

школа

образование в россии

татьяна голикова

правительство россии

зарплата

деньги

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Выплаты за классное руководство и кураторство педагогам будут увеличены в два раза, эта мера поддержки охватит более 565 тысяч человек. Об этом на совещании с членами правительства сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.Вице-премьер также отметила, что с начала нового учебного года будет выплачиваться стимулирующее вознаграждение в размере пяти тысяч рублей советникам по воспитанию директоров школ и организаций среднего профессионального образования. Это коснется свыше 32 тысяч получателей.Увеличить федеральную выплату классным руководителям в школах и кураторам в колледжах малых городов предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Первые выплаты будут начислены уже в марте 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Дать второй шанс: механизм сдачи ЕГЭ необходимо доработатьМРОТ в России должен увеличиться до 35 тысяч рублейПутин объявил о запуске нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры"

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, образование в россии, татьяна голикова, правительство россии, зарплата, деньги, новости, общество