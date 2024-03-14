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За классное руководство будут классно платить: учителя получат надбавку
За классное руководство будут классно платить: учителя получат надбавку - РИА Новости Крым, 14.03.2024
За классное руководство будут классно платить: учителя получат надбавку
Выплаты за классное руководство и кураторство педагогам будут увеличены в два раза, эта мера поддержки охватит более 565 тысяч человек. Об этом на совещании с... РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T20:30
2024-03-14T20:30
2024-03-14T20:30
школа
образование в россии
татьяна голикова
правительство россии
зарплата
деньги
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Выплаты за классное руководство и кураторство педагогам будут увеличены в два раза, эта мера поддержки охватит более 565 тысяч человек. Об этом на совещании с членами правительства сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.Вице-премьер также отметила, что с начала нового учебного года будет выплачиваться стимулирующее вознаграждение в размере пяти тысяч рублей советникам по воспитанию директоров школ и организаций среднего профессионального образования. Это коснется свыше 32 тысяч получателей.Увеличить федеральную выплату классным руководителям в школах и кураторам в колледжах малых городов предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Первые выплаты будут начислены уже в марте 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Дать второй шанс: механизм сдачи ЕГЭ необходимо доработатьМРОТ в России должен увеличиться до 35 тысяч рублейПутин объявил о запуске нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры"
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РИА Новости Крым
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школа, образование в россии, татьяна голикова, правительство россии, зарплата, деньги, новости, общество
За классное руководство будут классно платить: учителя получат надбавку
Учителям повысят доплату за классное руководство – Голикова