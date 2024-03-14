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За классное руководство будут классно платить: учителя получат надбавку - РИА Новости Крым, 14.03.2024
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За классное руководство будут классно платить: учителя получат надбавку
За классное руководство будут классно платить: учителя получат надбавку - РИА Новости Крым, 14.03.2024
За классное руководство будут классно платить: учителя получат надбавку
Выплаты за классное руководство и кураторство педагогам будут увеличены в два раза, эта мера поддержки охватит более 565 тысяч человек. Об этом на совещании с... РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T20:30
2024-03-14T20:30
школа
образование в россии
татьяна голикова
правительство россии
зарплата
деньги
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Выплаты за классное руководство и кураторство педагогам будут увеличены в два раза, эта мера поддержки охватит более 565 тысяч человек. Об этом на совещании с членами правительства сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.Вице-премьер также отметила, что с начала нового учебного года будет выплачиваться стимулирующее вознаграждение в размере пяти тысяч рублей советникам по воспитанию директоров школ и организаций среднего профессионального образования. Это коснется свыше 32 тысяч получателей.Увеличить федеральную выплату классным руководителям в школах и кураторам в колледжах малых городов предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Первые выплаты будут начислены уже в марте 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Дать второй шанс: механизм сдачи ЕГЭ необходимо доработатьМРОТ в России должен увеличиться до 35 тысяч рублейПутин объявил о запуске нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры"
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РИА Новости Крым
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96
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школа, образование в россии, татьяна голикова, правительство россии, зарплата, деньги, новости, общество
За классное руководство будут классно платить: учителя получат надбавку

Учителям повысят доплату за классное руководство – Голикова

20:30 14.03.2024
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкУченики на уроке в школе
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Выплаты за классное руководство и кураторство педагогам будут увеличены в два раза, эта мера поддержки охватит более 565 тысяч человек. Об этом на совещании с членами правительства сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Также с 1 марта этого года удвоим с пяти до десяти тысяч рублей размер вознаграждения за классное руководство и кураторство для педагогических работников школ и колледжей в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек. Эта мера затронет свыше 565 тысяч педагогов. Первые выплаты педагоги получат в апреле этого года", – сказала она.

Вице-премьер также отметила, что с начала нового учебного года будет выплачиваться стимулирующее вознаграждение в размере пяти тысяч рублей советникам по воспитанию директоров школ и организаций среднего профессионального образования. Это коснется свыше 32 тысяч получателей.
Увеличить федеральную выплату классным руководителям в школах и кураторам в колледжах малых городов предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Первые выплаты будут начислены уже в марте 2024 года.
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ШколаОбразование в РоссииТатьяна ГоликоваПравительство РоссииЗарплатаДеньгиНовостиОбщество
 
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