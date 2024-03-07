Рейтинг@Mail.ru
Когда Госдума примет закон о проверках для исполнения послания президента - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240307/kogda-gosduma-primet-zakon-o-proverkakh-dlya-ispolneniya-poslaniya-prezidenta-1135484582.html
Когда Госдума примет закон о проверках для исполнения послания президента
Когда Госдума примет закон о проверках для исполнения послания президента - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Когда Госдума примет закон о проверках для исполнения послания президента
До конца весенней сессии программа законопроектов по реализации послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию будет готова и согласована,... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T20:39
2024-03-07T20:53
леонид ивлев
радио "спутник в крыму"
государственная дума рф
политика
послание федеральному собранию
закон и право
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133172731_0:321:2834:1915_1920x0_80_0_0_a74f706de35d3badc777bcc1af83dcee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. До конца весенней сессии программа законопроектов по реализации послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию будет готова и согласована, причем ряд законов намерены принять в ближайшее время, в том числе в марте. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госдумы, член комитета по контролю Леонид Ивлев.По его словам, созданная в Госдуме рабочая группа уже разрабатывает примерный перечень законопроектов, которые необходимы для исполнения всех поручений президента, заявленных в рамках послания главы государства к Федеральному собранию.Он отметил, что "очевидно уже в марте – очень быстро" примут законопроект, касающийся отмены моратория на проверки бизнеса и вообще всех организаций любой формы собственности. Это один из двух документов, над которым сейчас активно работает комитет ГД по контролю, отметил депутат."Президент заявил о том, что прекращается эмбарго на проверки. Но дабы не возникло у контрольно-надзорных органов желания: "А вот сейчас мы всех проверим" – читаем президента полностью. Он говорит, что, если в отношении предприятий и фирм вводится критерий опасности, риска контроля, там надо проверять. То есть, если есть жалобы на магазин, больницу, поликлинику, есть обращения граждан, то именно туда придут контрольные (надзорные) органы. И мы готовим законопроект, чтобы упорядочить процедуру этих риск-ориентированных проверок, но не допускать сплошных", – пояснил парламентарий. Кроме того, комитет работает над законодательной базой, которая урегулирует парламентский контроль за реализацией госпрограмм в рамках новых национальных проектов, о старте которых заявил президент, добавил он.Все комитеты и комиссии Госдумы работают над законопроектами, которые связаны с поручениями российского лидера. В частности, документами, которые внесут поправки в банковское и кредитно-финансовое законодательство РФ, чтобы ввести так называемый режим амнистии, объявленный президентом, и списать 2/3 бюджетных долгов регионам.В числе приоритетных также прорабатываются вопросы, связанные с безопасностью страны, СВО и реализацией проекта в отношении героев специальной военной операции, добавил Ивлев."Я думаю, до окончания весенней сессии – а она заканчивается в июне, – все вопросы согласования, целая примерная программа законодательной работы по реализации послания президента будет уже готова", – заключил парламентарий.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышение МРОТ и списание долгов: о чем еще сказал президент в посланииПослание Путина Федеральному Собранию: главное об СВО и военной мощи РФПрограмма "Время героев" изменит представление об элите России – эксперт
https://crimea.ria.ru/20240229/putin-zayavil-o-zapuske-novogo-natsproekta-semya-chto-budet-sdelano-1135309018.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133172731_155:240:2412:1932_1920x0_80_0_0_ad36daaa5fbcccb84d7f892bcfdc4826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
леонид ивлев, государственная дума рф, политика, послание федеральному собранию, закон и право, общество, новости
Когда Госдума примет закон о проверках для исполнения послания президента

Госдума готовится принять законы для исполнения послания Владимира Путина в марте

20:39 07.03.2024 (обновлено: 20:53 07.03.2024)
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкГерб на здании Государственной Думы РФ
Герб на здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. До конца весенней сессии программа законопроектов по реализации послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию будет готова и согласована, причем ряд законов намерены принять в ближайшее время, в том числе в марте. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госдумы, член комитета по контролю Леонид Ивлев.
По его словам, созданная в Госдуме рабочая группа уже разрабатывает примерный перечень законопроектов, которые необходимы для исполнения всех поручений президента, заявленных в рамках послания главы государства к Федеральному собранию.
"Парламент принимает меры для того, чтобы политический и экономический язык послания переложить на язык законопроектов, чтобы вся эта перспективная система на ближайшие шесть лет заработала и дошла до каждого человека. Некоторые из них будут приняты уже в ближайшее время", – сказал Ивлев.
Он отметил, что "очевидно уже в марте – очень быстро" примут законопроект, касающийся отмены моратория на проверки бизнеса и вообще всех организаций любой формы собственности. Это один из двух документов, над которым сейчас активно работает комитет ГД по контролю, отметил депутат.
"Президент заявил о том, что прекращается эмбарго на проверки. Но дабы не возникло у контрольно-надзорных органов желания: "А вот сейчас мы всех проверим" – читаем президента полностью. Он говорит, что, если в отношении предприятий и фирм вводится критерий опасности, риска контроля, там надо проверять. То есть, если есть жалобы на магазин, больницу, поликлинику, есть обращения граждан, то именно туда придут контрольные (надзорные) органы. И мы готовим законопроект, чтобы упорядочить процедуру этих риск-ориентированных проверок, но не допускать сплошных", – пояснил парламентарий.
Кроме того, комитет работает над законодательной базой, которая урегулирует парламентский контроль за реализацией госпрограмм в рамках новых национальных проектов, о старте которых заявил президент, добавил он.

"Президент ввел в действие пять новых национальных проектов. Под каждый из них формируется государственная программа, может быть их несколько. Поскольку в послании обозначены огромные финансовые цифры, очень важно, чтобы каждая копейка дошла до конкретного человека, больницы, дороги, школы. Для этого требуется урегулировать вопрос парламентского контроля за реализацией госпрограмм, потому что там триллионы", – сказал Ивлев.

Все комитеты и комиссии Госдумы работают над законопроектами, которые связаны с поручениями российского лидера. В частности, документами, которые внесут поправки в банковское и кредитно-финансовое законодательство РФ, чтобы ввести так называемый режим амнистии, объявленный президентом, и списать 2/3 бюджетных долгов регионам.
В числе приоритетных также прорабатываются вопросы, связанные с безопасностью страны, СВО и реализацией проекта в отношении героев специальной военной операции, добавил Ивлев.
"Я думаю, до окончания весенней сессии – а она заканчивается в июне, – все вопросы согласования, целая примерная программа законодательной работы по реализации послания президента будет уже готова", – заключил парламентарий.
Женщины с колясками - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
29 февраля, 13:08
В России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделано
Читайте также на РИА Новости Крым:
Повышение МРОТ и списание долгов: о чем еще сказал президент в послании
Послание Путина Федеральному Собранию: главное об СВО и военной мощи РФ
Программа "Время героев" изменит представление об элите России – эксперт
 
Радио "Спутник в Крыму"Леонид ИвлевГосударственная Дума РФПолитикаПослание Федеральному СобраниюЗакон и правоОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:39Когда Госдума примет закон о проверках для исполнения послания президента
20:19Зеленский нашел Залужному новое место работы
20:16С начала года через порт Мариуполя отгружено 28 000 тонн зерна
19:59"Это кошмар": что показали праймериз в США
19:47Новые ФАПы и "скорые": как изменилось здравоохранение Крыма за 10 лет
19:37Новый аэропорт в Симферополе - видео строительства и открытия
19:18В порту Новороссийска два дня будут стрелять
18:59Крым – в тройке лидеров в России по темпам экономического роста
18:46Как выбрать цветы и сохранить их свежесть – советы Роспотребнадзора
18:35Очередь перед Крымским мостом за час выросла в два раза
18:29ПСБ выбрали банком для бизнеса более 4 тысяч предпринимателей Крыма
18:26Атака ВСУ на Белгородскую область - пострадал мужчина
18:04Дрон-камикадзе ВСУ атаковал в гражданский автомобиль в Горловке
17:46В Киеве заявили о "первых результатах" по конфискации активов России
17:36Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты на полгода
17:30Швеция официально стала членом НАТО
17:10Больше 100 машин ждут проезда по Крымскому мосту
17:05Молодежь из Крыма и Сирии договорилась о совместных проектах
16:53Потери ВСУ: украинские войска за сутки лишились 820 боевиков
16:36Первый в России конкурс винных гидов запустили в Крыму
Лента новостейМолния