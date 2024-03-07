https://crimea.ria.ru/20240307/kogda-gosduma-primet-zakon-o-proverkakh-dlya-ispolneniya-poslaniya-prezidenta-1135484582.html

Когда Госдума примет закон о проверках для исполнения послания президента

Когда Госдума примет закон о проверках для исполнения послания президента - РИА Новости Крым, 07.03.2024

Когда Госдума примет закон о проверках для исполнения послания президента

До конца весенней сессии программа законопроектов по реализации послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию будет готова и согласована,... РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T20:39

2024-03-07T20:39

2024-03-07T20:53

леонид ивлев

радио "спутник в крыму"

государственная дума рф

политика

послание федеральному собранию

закон и право

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. До конца весенней сессии программа законопроектов по реализации послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию будет готова и согласована, причем ряд законов намерены принять в ближайшее время, в том числе в марте. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госдумы, член комитета по контролю Леонид Ивлев.По его словам, созданная в Госдуме рабочая группа уже разрабатывает примерный перечень законопроектов, которые необходимы для исполнения всех поручений президента, заявленных в рамках послания главы государства к Федеральному собранию.Он отметил, что "очевидно уже в марте – очень быстро" примут законопроект, касающийся отмены моратория на проверки бизнеса и вообще всех организаций любой формы собственности. Это один из двух документов, над которым сейчас активно работает комитет ГД по контролю, отметил депутат."Президент заявил о том, что прекращается эмбарго на проверки. Но дабы не возникло у контрольно-надзорных органов желания: "А вот сейчас мы всех проверим" – читаем президента полностью. Он говорит, что, если в отношении предприятий и фирм вводится критерий опасности, риска контроля, там надо проверять. То есть, если есть жалобы на магазин, больницу, поликлинику, есть обращения граждан, то именно туда придут контрольные (надзорные) органы. И мы готовим законопроект, чтобы упорядочить процедуру этих риск-ориентированных проверок, но не допускать сплошных", – пояснил парламентарий. Кроме того, комитет работает над законодательной базой, которая урегулирует парламентский контроль за реализацией госпрограмм в рамках новых национальных проектов, о старте которых заявил президент, добавил он.Все комитеты и комиссии Госдумы работают над законопроектами, которые связаны с поручениями российского лидера. В частности, документами, которые внесут поправки в банковское и кредитно-финансовое законодательство РФ, чтобы ввести так называемый режим амнистии, объявленный президентом, и списать 2/3 бюджетных долгов регионам.В числе приоритетных также прорабатываются вопросы, связанные с безопасностью страны, СВО и реализацией проекта в отношении героев специальной военной операции, добавил Ивлев."Я думаю, до окончания весенней сессии – а она заканчивается в июне, – все вопросы согласования, целая примерная программа законодательной работы по реализации послания президента будет уже готова", – заключил парламентарий.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышение МРОТ и списание долгов: о чем еще сказал президент в посланииПослание Путина Федеральному Собранию: главное об СВО и военной мощи РФПрограмма "Время героев" изменит представление об элите России – эксперт

https://crimea.ria.ru/20240229/putin-zayavil-o-zapuske-novogo-natsproekta-semya-chto-budet-sdelano-1135309018.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид ивлев, государственная дума рф, политика, послание федеральному собранию, закон и право, общество, новости