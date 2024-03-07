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Когда Госдума примет закон о проверках для исполнения послания президента
Когда Госдума примет закон о проверках для исполнения послания президента - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Когда Госдума примет закон о проверках для исполнения послания президента
До конца весенней сессии программа законопроектов по реализации послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию будет готова и согласована,... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T20:39
2024-03-07T20:39
2024-03-07T20:53
леонид ивлев
радио "спутник в крыму"
государственная дума рф
политика
послание федеральному собранию
закон и право
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. До конца весенней сессии программа законопроектов по реализации послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию будет готова и согласована, причем ряд законов намерены принять в ближайшее время, в том числе в марте. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госдумы, член комитета по контролю Леонид Ивлев.По его словам, созданная в Госдуме рабочая группа уже разрабатывает примерный перечень законопроектов, которые необходимы для исполнения всех поручений президента, заявленных в рамках послания главы государства к Федеральному собранию.Он отметил, что "очевидно уже в марте – очень быстро" примут законопроект, касающийся отмены моратория на проверки бизнеса и вообще всех организаций любой формы собственности. Это один из двух документов, над которым сейчас активно работает комитет ГД по контролю, отметил депутат."Президент заявил о том, что прекращается эмбарго на проверки. Но дабы не возникло у контрольно-надзорных органов желания: "А вот сейчас мы всех проверим" – читаем президента полностью. Он говорит, что, если в отношении предприятий и фирм вводится критерий опасности, риска контроля, там надо проверять. То есть, если есть жалобы на магазин, больницу, поликлинику, есть обращения граждан, то именно туда придут контрольные (надзорные) органы. И мы готовим законопроект, чтобы упорядочить процедуру этих риск-ориентированных проверок, но не допускать сплошных", – пояснил парламентарий. Кроме того, комитет работает над законодательной базой, которая урегулирует парламентский контроль за реализацией госпрограмм в рамках новых национальных проектов, о старте которых заявил президент, добавил он.Все комитеты и комиссии Госдумы работают над законопроектами, которые связаны с поручениями российского лидера. В частности, документами, которые внесут поправки в банковское и кредитно-финансовое законодательство РФ, чтобы ввести так называемый режим амнистии, объявленный президентом, и списать 2/3 бюджетных долгов регионам.В числе приоритетных также прорабатываются вопросы, связанные с безопасностью страны, СВО и реализацией проекта в отношении героев специальной военной операции, добавил Ивлев."Я думаю, до окончания весенней сессии – а она заканчивается в июне, – все вопросы согласования, целая примерная программа законодательной работы по реализации послания президента будет уже готова", – заключил парламентарий.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышение МРОТ и списание долгов: о чем еще сказал президент в посланииПослание Путина Федеральному Собранию: главное об СВО и военной мощи РФПрограмма "Время героев" изменит представление об элите России – эксперт
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леонид ивлев, государственная дума рф, политика, послание федеральному собранию, закон и право, общество, новости
Когда Госдума примет закон о проверках для исполнения послания президента
Госдума готовится принять законы для исполнения послания Владимира Путина в марте
20:39 07.03.2024 (обновлено: 20:53 07.03.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым
. До конца весенней сессии программа законопроектов по реализации послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию будет готова и согласована, причем ряд законов намерены принять в ближайшее время, в том числе в марте. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил депутат Госдумы, член комитета по контролю Леонид Ивлев.
По его словам, созданная в Госдуме рабочая группа уже разрабатывает примерный перечень законопроектов, которые необходимы для исполнения всех поручений президента, заявленных в рамках послания главы государства к Федеральному собранию.
"Парламент принимает меры для того, чтобы политический и экономический язык послания переложить на язык законопроектов, чтобы вся эта перспективная система на ближайшие шесть лет заработала и дошла до каждого человека. Некоторые из них будут приняты уже в ближайшее время", – сказал Ивлев.
Он отметил, что "очевидно уже в марте – очень быстро" примут законопроект, касающийся отмены моратория на проверки бизнеса и вообще всех организаций любой формы собственности. Это один из двух документов, над которым сейчас активно работает комитет ГД по контролю, отметил депутат.
"Президент заявил о том, что прекращается эмбарго на проверки. Но дабы не возникло у контрольно-надзорных органов желания: "А вот сейчас мы всех проверим" – читаем президента полностью. Он говорит, что, если в отношении предприятий и фирм вводится критерий опасности, риска контроля, там надо проверять. То есть, если есть жалобы на магазин, больницу, поликлинику, есть обращения граждан, то именно туда придут контрольные (надзорные) органы. И мы готовим законопроект, чтобы упорядочить процедуру этих риск-ориентированных проверок, но не допускать сплошных", – пояснил парламентарий.
Кроме того, комитет работает над законодательной базой, которая урегулирует парламентский контроль за реализацией госпрограмм в рамках новых национальных проектов, о старте которых заявил президент, добавил он.
"Президент ввел в действие пять новых национальных проектов. Под каждый из них формируется государственная программа, может быть их несколько. Поскольку в послании обозначены огромные финансовые цифры, очень важно, чтобы каждая копейка дошла до конкретного человека, больницы, дороги, школы. Для этого требуется урегулировать вопрос парламентского контроля за реализацией госпрограмм, потому что там триллионы", – сказал Ивлев.
Все комитеты и комиссии Госдумы работают над законопроектами, которые связаны с поручениями российского лидера. В частности, документами, которые внесут поправки в банковское и кредитно-финансовое законодательство РФ, чтобы ввести так называемый режим амнистии, объявленный президентом, и списать 2/3 бюджетных долгов регионам.
В числе приоритетных также прорабатываются вопросы, связанные с безопасностью страны, СВО и реализацией проекта в отношении героев специальной военной операции, добавил Ивлев.
"Я думаю, до окончания весенней сессии – а она заканчивается в июне, – все вопросы согласования, целая примерная программа законодательной работы по реализации послания президента будет уже готова", – заключил парламентарий.
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