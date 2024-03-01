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Программа "Время героев" изменит представление об элите России – эксперт - РИА Новости Крым, 01.03.2024
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Программа "Время героев" изменит представление об элите России – эксперт
Программа "Время героев" изменит представление об элите России – эксперт - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Программа "Время героев" изменит представление об элите России – эксперт
Запуск специальной кадровой программы "Время героев", о которой заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, переформатирует само... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T21:14
2024-03-01T22:01
время героев
константин костин
владимир путин (политик)
послание федеральному собранию
новости
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Запуск специальной кадровой программы "Время героев", о которой заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, переформатирует само представление о сути российской элиты. Такое мнение высказал президент Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), политолог Константин Костин на круглом столе, посвященном посланию российского лидера.Все обратили внимание на программу "Время героев", которую будет реализовывать Высшая школа госуправления (ВШГ) при РАНХиГС, однако, по мнению Костина, не следует забывать и про другие кадровые программы, которые есть в ВШГ.Политолог обратил внимание, что в своем послании президент обращался со словами благодарности к представителям практически всех слоев населения России. И хотя программа "Время героев" касается военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции, в ближайшие 6-10 лет это "время героев" настанет и для всех тех, кто будет участвовать в реализации озвученных в послании Путина масштабных планов в различных сферах жизни страны, убежден Костин.В целом характеризуя озвученные российским лидером планы до 2030 года, эксперт отметил, что если все поставленные цели и задачи будут достигнуты, это можно назвать "формулой российского экономического чуда".Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию 29 февраля.Президент России Владимир Путин 29 февраля выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию. В частности, глава государства обозначил, что к 2030 году объем инвестиций в ключевых отраслях должен вырасти на 70%. Кроме того, объем российского фондового рынка должен удвоиться и достичь 66% ВВП, агропромышленный комплекс должен вырасти на четверть, а экспорт – увеличиться в полтора раза. Также Россия должна к 2030 году снизить долю импорта до 17% ВВП, а объем несырьевого неэнергетического экспорта должен увеличиться на две трети.Также российский лидер объявил о запуске специальной кадровой программы для ветеранов СВО "Время героев". С 1 марта ветераны специальной операции смогут подать заявление на участие в ней. Глава государства подчеркнул, что герои спецоперации должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия.Путин подчеркнул, что подлинной элитой являются те, кто служат России – труженики и воины, надежные, проверенные и делом доказавшие свою преданность стране.
https://crimea.ria.ru/20240301/putin-podpisal-ukaz-o-prizyve-voennosluzhaschikh-zapasa-na-sbory-1135345145.html
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время героев, константин костин, владимир путин (политик), послание федеральному собранию, новости, мнения
Программа "Время героев" изменит представление об элите России – эксперт

Программа "Время героев" изменит само представление об элите России – политолог Костин

21:14 01.03.2024 (обновлено: 22:01 01.03.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкВетераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Калининграде.
Ветераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества в Калининграде. - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Запуск специальной кадровой программы "Время героев", о которой заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, переформатирует само представление о сути российской элиты. Такое мнение высказал президент Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), политолог Константин Костин на круглом столе, посвященном посланию российского лидера.
"В послании президента большой интерес вызывает развитие темы трансформации элиты. Мы долго говорили о "национализации" элит, а теперь мы можем говорить о том, что переформатируется само представление о том, что такое элита России", – сказал эксперт.
Все обратили внимание на программу "Время героев", которую будет реализовывать Высшая школа госуправления (ВШГ) при РАНХиГС, однако, по мнению Костина, не следует забывать и про другие кадровые программы, которые есть в ВШГ.
Политолог обратил внимание, что в своем послании президент обращался со словами благодарности к представителям практически всех слоев населения России. И хотя программа "Время героев" касается военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции, в ближайшие 6-10 лет это "время героев" настанет и для всех тех, кто будет участвовать в реализации озвученных в послании Путина масштабных планов в различных сферах жизни страны, убежден Костин.
В целом характеризуя озвученные российским лидером планы до 2030 года, эксперт отметил, что если все поставленные цели и задачи будут достигнуты, это можно назвать "формулой российского экономического чуда".
"Безусловно, мы увидим очень впечатляющие показатели и роста ВВП, и решение задач, связанных с доходами граждан, и с развитием инфраструктуры страны. Несмотря на то, что все планы, которые были обозначены, должны быть реализованы до 2030 года, все прекрасно понимают, что результаты того, что должно быть сделано, определит жизнь в России, ее политику и экономику на всю первую половину XXI века", - считает политолог.
Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию 29 февраля.
Президент России Владимир Путин 29 февраля выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию. В частности, глава государства обозначил, что к 2030 году объем инвестиций в ключевых отраслях должен вырасти на 70%. Кроме того, объем российского фондового рынка должен удвоиться и достичь 66% ВВП, агропромышленный комплекс должен вырасти на четверть, а экспорт – увеличиться в полтора раза. Также Россия должна к 2030 году снизить долю импорта до 17% ВВП, а объем несырьевого неэнергетического экспорта должен увеличиться на две трети.
Также российский лидер объявил о запуске специальной кадровой программы для ветеранов СВО "Время героев". С 1 марта ветераны специальной операции смогут подать заявление на участие в ней. Глава государства подчеркнул, что герои спецоперации должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия.
Путин подчеркнул, что подлинной элитой являются те, кто служат России – труженики и воины, надежные, проверенные и делом доказавшие свою преданность стране.
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