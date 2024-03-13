https://crimea.ria.ru/20240313/rossii-nuzhno-perekhodit-na-sistemu-progressivnogo-nalogooblozheniya--putin-1135605149.html

России нужно переходить на систему прогрессивного налогообложения – Путин

России нужно переходить на систему прогрессивного налогообложения – Путин - РИА Новости Крым, 13.03.2024

России нужно переходить на систему прогрессивного налогообложения – Путин

России необходима стабильная система налогообложения и справедливое распределение налогового бремени. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T08:09

2024-03-13T08:09

2024-03-13T08:24

владимир путин (политик)

россия

экономика

новости

дмитрий киселев

налоги

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. России необходима стабильная система налогообложения и справедливое распределение налогового бремени. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости."Мне кажется, что общество воспримет это абсолютно нормально. Первое, а второе, сам бизнес. От нас чего просят? Просят, чтобы мы определились с системой налогообложения, но не трогали ее больше, чтобы она была стабильной. Вот это самая главная просьба и требование со стороны бизнеса", - отметил Путин.По мнению президента, России нужно переходить на систему прогрессивного налогообложения, чтобы она давала большую отдачу для решения, прежде всего, социальных вопросов и задач, которые стоят перед государством в этой области."Мы планируем снизить налоговое бремя, допустим, для многодетных семей, еще целый ряд предпринять шагов по этому направлению", - сказал президент.Вопросом новой системы налогообложения, по словам Путина, в ближайшее время должно заняться правительство, и вместе с депутатами Государственной Думы представить предложения.В январе президент России Владимир Путин заявлял, что даст поручение Минфину и регионам проработать вопрос распространения льгот по имущественному налогу не только на бойцов СВО, но и на их жен и детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Никаких штрафов и санкций: Путин призвал амнистировать бизнесНалоги крымчан пополнили бюджет на 2 миллиарда рублейГлава ФНС Крыма: какие схемы не помогут скрыть доход и не платить налоги

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, экономика, новости, дмитрий киселев, налоги