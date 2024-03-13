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России нужно переходить на систему прогрессивного налогообложения – Путин - РИА Новости Крым, 13.03.2024
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России нужно переходить на систему прогрессивного налогообложения – Путин
России нужно переходить на систему прогрессивного налогообложения – Путин - РИА Новости Крым, 13.03.2024
России нужно переходить на систему прогрессивного налогообложения – Путин
России необходима стабильная система налогообложения и справедливое распределение налогового бремени. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T08:09
2024-03-13T08:24
владимир путин (политик)
россия
экономика
новости
дмитрий киселев
налоги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. России необходима стабильная система налогообложения и справедливое распределение налогового бремени. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости."Мне кажется, что общество воспримет это абсолютно нормально. Первое, а второе, сам бизнес. От нас чего просят? Просят, чтобы мы определились с системой налогообложения, но не трогали ее больше, чтобы она была стабильной. Вот это самая главная просьба и требование со стороны бизнеса", - отметил Путин.По мнению президента, России нужно переходить на систему прогрессивного налогообложения, чтобы она давала большую отдачу для решения, прежде всего, социальных вопросов и задач, которые стоят перед государством в этой области."Мы планируем снизить налоговое бремя, допустим, для многодетных семей, еще целый ряд предпринять шагов по этому направлению", - сказал президент.Вопросом новой системы налогообложения, по словам Путина, в ближайшее время должно заняться правительство, и вместе с депутатами Государственной Думы представить предложения.В январе президент России Владимир Путин заявлял, что даст поручение Минфину и регионам проработать вопрос распространения льгот по имущественному налогу не только на бойцов СВО, но и на их жен и детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Никаких штрафов и санкций: Путин призвал амнистировать бизнесНалоги крымчан пополнили бюджет на 2 миллиарда рублейГлава ФНС Крыма: какие схемы не помогут скрыть доход и не платить налоги
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владимир путин (политик), россия, экономика, новости, дмитрий киселев, налоги
России нужно переходить на систему прогрессивного налогообложения – Путин

Путин заявил о необходимости новой системы налогообложения в России

08:09 13.03.2024 (обновлено: 08:24 13.03.2024)
 
© РИА Новости . Александр Уткин / Перейти в фотобанкЗдание управления Федеральной налоговой службы России по городу Москве
Здание управления Федеральной налоговой службы России по городу Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Александр Уткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. России необходима стабильная система налогообложения и справедливое распределение налогового бремени. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
"Мне кажется, что общество воспримет это абсолютно нормально. Первое, а второе, сам бизнес. От нас чего просят? Просят, чтобы мы определились с системой налогообложения, но не трогали ее больше, чтобы она была стабильной. Вот это самая главная просьба и требование со стороны бизнеса", - отметил Путин.
По мнению президента, России нужно переходить на систему прогрессивного налогообложения, чтобы она давала большую отдачу для решения, прежде всего, социальных вопросов и задач, которые стоят перед государством в этой области.
"Мы планируем снизить налоговое бремя, допустим, для многодетных семей, еще целый ряд предпринять шагов по этому направлению", - сказал президент.
Вопросом новой системы налогообложения, по словам Путина, в ближайшее время должно заняться правительство, и вместе с депутатами Государственной Думы представить предложения.
"Распределение этого налогового бремени - оно должно быть более справедливым в том смысле, что в общую казну, что называется, на решение общенациональных задач и, прежде всего, на решение задач по борьбе с бедностью все-таки больше должны отдавать корпорации, юридические и физические лица, которые больше зарабатывают", - сказал президент.
В январе президент России Владимир Путин заявлял, что даст поручение Минфину и регионам проработать вопрос распространения льгот по имущественному налогу не только на бойцов СВО, но и на их жен и детей.
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