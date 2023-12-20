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Налоги крымчан пополнили бюджет на 2 миллиарда рублей
Налоги крымчан пополнили бюджет на 2 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Налоги крымчан пополнили бюджет на 2 миллиарда рублей
Благодаря налоговой дисциплине крымчан в этом году в консолидированный бюджет республики поступило 2,1 млрд рублей, что на 20 процентов больше, чем за... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T11:18
2023-12-20T11:18
2023-12-20T11:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Благодаря налоговой дисциплине крымчан в этом году в консолидированный бюджет республики поступило 2,1 млрд рублей, что на 20 процентов больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Республике Крым.В ведомстве уточнили, что крымчане оказались ответственными налогоплательщиками, самыми добросовестными в Южном федеральном округе.Налоговая служба призывает владельцев налогооблагаемых транспортных средств, земельных участков и объектов капитального строительства погасить задолженность, если такая имеется, до наступления Нового года.В начале декабря Государственный совет Крыма принял во втором чтении проект бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджет Крыма на 2024 год: что будет с зарплатами учителей и врачейКадастровая стоимость помещений в Крыму: что полезно знатьРост тарифов и спад заказов: в Крыму принят новый закон о такси
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский бюджет, новости крыма, налоги, фнс россии по республике крым, крым, деньги, общество
Налоги крымчан пополнили бюджет на 2 миллиарда рублей
В бюджет Крыма поступило 2,1 млрд рублей от уплаты налогов
11:18 20.12.2023 (обновлено: 11:24 20.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Благодаря налоговой дисциплине крымчан в этом году в консолидированный бюджет республики поступило 2,1 млрд рублей, что на 20 процентов больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Республике Крым.
"Благодаря высокой налоговой дисциплине граждан Республики Крым в 2023 году в консолидированный бюджет Республики Крым поступило 2,1 млрд рублей, что на 355 млн рублей или 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что крымчане оказались ответственными налогоплательщиками, самыми добросовестными в Южном федеральном округе.
"УФНС России по Республике Крым напоминает, что предельный срок для своевременной оплаты имущественных налогов физических лиц истек 1 декабря 2023 года", – сказано в тексте сообщения УФНС.
Налоговая служба призывает владельцев налогооблагаемых транспортных средств, земельных участков и объектов капитального строительства погасить задолженность, если такая имеется, до наступления Нового года.
В начале декабря Государственный совет Крыма принял во втором чтении проект бюджета
региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
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