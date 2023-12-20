https://crimea.ria.ru/20231220/nalogovye-vyplaty-krymchan-popolnili-byudzhet-na-21-mlrd-rubley-1133675751.html

Налоги крымчан пополнили бюджет на 2 миллиарда рублей

Налоги крымчан пополнили бюджет на 2 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Налоги крымчан пополнили бюджет на 2 миллиарда рублей

Благодаря налоговой дисциплине крымчан в этом году в консолидированный бюджет республики поступило 2,1 млрд рублей, что на 20 процентов больше, чем за... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T11:18

2023-12-20T11:18

2023-12-20T11:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Благодаря налоговой дисциплине крымчан в этом году в консолидированный бюджет республики поступило 2,1 млрд рублей, что на 20 процентов больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Республике Крым.В ведомстве уточнили, что крымчане оказались ответственными налогоплательщиками, самыми добросовестными в Южном федеральном округе.Налоговая служба призывает владельцев налогооблагаемых транспортных средств, земельных участков и объектов капитального строительства погасить задолженность, если такая имеется, до наступления Нового года.В начале декабря Государственный совет Крыма принял во втором чтении проект бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджет Крыма на 2024 год: что будет с зарплатами учителей и врачейКадастровая стоимость помещений в Крыму: что полезно знатьРост тарифов и спад заказов: в Крыму принят новый закон о такси

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2023

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