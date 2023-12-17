https://crimea.ria.ru/20231217/kadastrovaya-stoimost-pomescheniy-v-krymu-chto-polezno-znat-1133501690.html

Кадастровая стоимость помещений в Крыму: что полезно знать

Кадастровая стоимость помещений в Крыму: что полезно знать - РИА Новости Крым, 17.12.2023

Кадастровая стоимость помещений в Крыму: что полезно знать

В Крыму в 2023 году проведена кадастровая оценка всех объектов недвижимости, кроме земли. Сколько стоит квадратный метр жилых и коммерческих помещений в... РИА Новости Крым, 17.12.2023

2023-12-17T08:16

2023-12-17T08:16

2023-12-17T08:16

минимущества крыма

радио "спутник в крыму"

анатолий заиченко

кадастр

госкомрегистр крыма

росреестр

недвижимость

земля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111834/62/1118346269_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e342fe27d2bcceb9243fa0b15f11d26.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в 2023 году проведена кадастровая оценка всех объектов недвижимости, кроме земли. Сколько стоит квадратный метр жилых и коммерческих помещений в республике, как рассчитывались эти показатели и зачем их вообще нужно знать гражданам – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замминистра имущественных и земельных отношений Анатолий Заиченко. По словам Заиченко, в 2022 году в Крыму, как и во всей России, была проведена кадастровая оценка земли, а в текущем оценивали все остальные объекты недвижимости (здания и сооружения, жилые и коммерческие помещения, гаражи и пр.).Мероприятия провели эксперты подведомственного министерству ГБУ "Центр землеустройства и кадастровой оценки". За 2023 год они оценили около 2,5 миллионов объектов в республике.Кадастровая стоимость жилых помещений в КрымуПри определении кадастровой стоимости жилого помещения учитывался сравнительный подход, сказал Заиченко. В частности, на кадастровую площадь влияет площадь помещения, ценовое зонирование, то есть в каком районе расположен объект недвижимости, год постройки, материал стен и ряд других факторов, уточнил Заиченко.По итогам оценки средняя стоимость 1 квадратного метра жилья в Крыму в городских округах составила около 70 тысяч рублей. В муниципальных районах республики этот показатель почти вдвое ниже – 42 тысячи рублей. Заиченко также обратил внимание на то, что кадастровая стоимость рассчитывается методом массовой оценки и потому отличается от рыночной, которая определяется собственниками индивидуально. При этом в идеале разницы быть не должно, и к этому в своей работе стремятся специалисты. По словам Заиченко, кадастровая стоимость зданий и помещений – это налогооблагаемая база, то есть полученная величина является той, на которую будет начисляться налог. Кадастровая стоимость нежилых помещений в КрымуПри определении кадастровой стоимости нежилых помещений использовался так называемый затратный подход. То есть работа велась из расчета, сколько стоит построить то или иное здание в зависимости от наименования и назначения, при этом руководствовались федеральной методикой, утвержденной Росреестром, пояснил Заиченко. Он подчеркнул, что такие объекты, как магазины, офисы, административно-деловые центры, объекты общественного питания попадают в специальный налоговый перечень, в отношении которого налоговая база определяется как раз от кадастровой стоимости.Еще раз о кадастровой стоимости землиЗаиченко напомнил, что кадастровая стоимость земли учитывается при определении начальной арендной платы для участков государственной и муниципальной формы собственности. Кроме того, на ее основе рассчитывается выкупная цена и земельный налог. Также в ряде случаев эти показатели принимаются в нотариате, при отчуждении объектов недвижимости, заключил замминистра. Где узнать кадастровую стоимость объектов недвижимости в КрымуУзнать кадастровую стоимость всех зданий, сооружений и помещений, оцененных в Крыму в 2023 году, можно на трех ресурсах:• на официальном портале правительства Республики Крым, в разделе "Нормативно-правовые акты", к постановлению правительства от 20.11.2023 об утверждении результатов государственной кадастровой оценки прикреплены файлы, в которых можно найти свой кадастровый номер. • на сайте ГБУ "Центр землеустройства и кадастровой оценки" в разделе "Кадастровая оценка" – в приложении к отчету. • на федеральном официальном портале Росреестра в разделе "Фонд государственной кадастровой оценки".Ранее заместитель министра имущественных и земельных отношений Крыма Екатерина Юровских рассказала, из каких этапов состоит процедура оформления права собственности на участки земли в СНТ и что будет с наделами иностранных граждан, которые до сих пор не оформили документы.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем крымчанам нужно проверить кадастровую стоимость своей недвижимости Проект генплана Севастополя готов: что он предполагает Эксперт оценил законопроект по легализации гостевых домов в Крыму

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минимущества крыма, анатолий заиченко, кадастр, госкомрегистр крыма, росреестр, недвижимость, земля