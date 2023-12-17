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Кадастровая стоимость помещений в Крыму: что полезно знать - РИА Новости Крым, 17.12.2023
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Кадастровая стоимость помещений в Крыму: что полезно знать
Кадастровая стоимость помещений в Крыму: что полезно знать - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Кадастровая стоимость помещений в Крыму: что полезно знать
В Крыму в 2023 году проведена кадастровая оценка всех объектов недвижимости, кроме земли. Сколько стоит квадратный метр жилых и коммерческих помещений в... РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T08:16
2023-12-17T08:16
минимущества крыма
радио "спутник в крыму"
анатолий заиченко
кадастр
госкомрегистр крыма
росреестр
недвижимость
земля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в 2023 году проведена кадастровая оценка всех объектов недвижимости, кроме земли. Сколько стоит квадратный метр жилых и коммерческих помещений в республике, как рассчитывались эти показатели и зачем их вообще нужно знать гражданам – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замминистра имущественных и земельных отношений Анатолий Заиченко. По словам Заиченко, в 2022 году в Крыму, как и во всей России, была проведена кадастровая оценка земли, а в текущем оценивали все остальные объекты недвижимости (здания и сооружения, жилые и коммерческие помещения, гаражи и пр.).Мероприятия провели эксперты подведомственного министерству ГБУ "Центр землеустройства и кадастровой оценки". За 2023 год они оценили около 2,5 миллионов объектов в республике.Кадастровая стоимость жилых помещений в КрымуПри определении кадастровой стоимости жилого помещения учитывался сравнительный подход, сказал Заиченко. В частности, на кадастровую площадь влияет площадь помещения, ценовое зонирование, то есть в каком районе расположен объект недвижимости, год постройки, материал стен и ряд других факторов, уточнил Заиченко.По итогам оценки средняя стоимость 1 квадратного метра жилья в Крыму в городских округах составила около 70 тысяч рублей. В муниципальных районах республики этот показатель почти вдвое ниже – 42 тысячи рублей. Заиченко также обратил внимание на то, что кадастровая стоимость рассчитывается методом массовой оценки и потому отличается от рыночной, которая определяется собственниками индивидуально. При этом в идеале разницы быть не должно, и к этому в своей работе стремятся специалисты. По словам Заиченко, кадастровая стоимость зданий и помещений – это налогооблагаемая база, то есть полученная величина является той, на которую будет начисляться налог. Кадастровая стоимость нежилых помещений в КрымуПри определении кадастровой стоимости нежилых помещений использовался так называемый затратный подход. То есть работа велась из расчета, сколько стоит построить то или иное здание в зависимости от наименования и назначения, при этом руководствовались федеральной методикой, утвержденной Росреестром, пояснил Заиченко. Он подчеркнул, что такие объекты, как магазины, офисы, административно-деловые центры, объекты общественного питания попадают в специальный налоговый перечень, в отношении которого налоговая база определяется как раз от кадастровой стоимости.Еще раз о кадастровой стоимости землиЗаиченко напомнил, что кадастровая стоимость земли учитывается при определении начальной арендной платы для участков государственной и муниципальной формы собственности. Кроме того, на ее основе рассчитывается выкупная цена и земельный налог. Также в ряде случаев эти показатели принимаются в нотариате, при отчуждении объектов недвижимости, заключил замминистра. Где узнать кадастровую стоимость объектов недвижимости в КрымуУзнать кадастровую стоимость всех зданий, сооружений и помещений, оцененных в Крыму в 2023 году, можно на трех ресурсах:• на официальном портале правительства Республики Крым, в разделе "Нормативно-правовые акты", к постановлению правительства от 20.11.2023 об утверждении результатов государственной кадастровой оценки прикреплены файлы, в которых можно найти свой кадастровый номер. • на сайте ГБУ "Центр землеустройства и кадастровой оценки" в разделе "Кадастровая оценка" – в приложении к отчету. • на федеральном официальном портале Росреестра в разделе "Фонд государственной кадастровой оценки".Ранее заместитель министра имущественных и земельных отношений Крыма Екатерина Юровских рассказала, из каких этапов состоит процедура оформления права собственности на участки земли в СНТ и что будет с наделами иностранных граждан, которые до сих пор не оформили документы.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем крымчанам нужно проверить кадастровую стоимость своей недвижимости Проект генплана Севастополя готов: что он предполагает Эксперт оценил законопроект по легализации гостевых домов в Крыму
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минимущества крыма, анатолий заиченко, кадастр, госкомрегистр крыма, росреестр, недвижимость, земля
Кадастровая стоимость помещений в Крыму: что полезно знать

Минимущества Крыма поделилось итогами кадастровой оценки недвижимости в Крыму

08:16 17.12.2023
 
© Фото: пресс-служба ГоскомрегистраГосударственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым
Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым
© Фото: пресс-служба Госкомрегистра
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в 2023 году проведена кадастровая оценка всех объектов недвижимости, кроме земли. Сколько стоит квадратный метр жилых и коммерческих помещений в республике, как рассчитывались эти показатели и зачем их вообще нужно знать гражданам – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замминистра имущественных и земельных отношений Анатолий Заиченко.
По словам Заиченко, в 2022 году в Крыму, как и во всей России, была проведена кадастровая оценка земли, а в текущем оценивали все остальные объекты недвижимости (здания и сооружения, жилые и коммерческие помещения, гаражи и пр.).
Мероприятия провели эксперты подведомственного министерству ГБУ "Центр землеустройства и кадастровой оценки". За 2023 год они оценили около 2,5 миллионов объектов в республике.

"Результаты этой кадастровой оценки утверждены постановлением Кабинета Министров от 20 ноября и будут применяться уже с 1 января следующего года в Крыму, как и на территории всей Российской Федерации", – сказал Заиченко.

Кадастровая стоимость жилых помещений в Крыму

При определении кадастровой стоимости жилого помещения учитывался сравнительный подход, сказал Заиченко.

"У нас достаточно четко в Крыму сформирован рынок недвижимости, и есть понимание сколько стоит реально один квадратный метр жилого помещения, например, в Симферополе, Армянске, Джанкое, Керчи и так далее. Мониторятся различные ресурсы, запрашиваются из Госкомрегистра сведения о фактических сделках, изучаются договоры купли-продажи объектов недвижимости. По методике, которая утверждена на федеральном уровне Росреестром, далее выводится средняя кадастровая стоимость одного квадратного метра жилого помещения исходя из основных его характеристик", – объяснил замминистра.

В частности, на кадастровую площадь влияет площадь помещения, ценовое зонирование, то есть в каком районе расположен объект недвижимости, год постройки, материал стен и ряд других факторов, уточнил Заиченко.
По итогам оценки средняя стоимость 1 квадратного метра жилья в Крыму в городских округах составила около 70 тысяч рублей. В муниципальных районах республики этот показатель почти вдвое ниже – 42 тысячи рублей.

"Я назвал усредненные показатели", – подчеркнул Заиченко, отметив, что в зависимости от уже упомянутых характеристик, в частности, местоположения и благоустройства, стоимость может сильно отличаться в разных районах республики.

Заиченко также обратил внимание на то, что кадастровая стоимость рассчитывается методом массовой оценки и потому отличается от рыночной, которая определяется собственниками индивидуально. При этом в идеале разницы быть не должно, и к этому в своей работе стремятся специалисты.

"Если вы посмотрите конкретные объекты, то увидите, что их кадастровая стоимость максимально приближена к рынку, исходя из сведений, которые представлены в ЕГРН", – добавил специалист.

По словам Заиченко, кадастровая стоимость зданий и помещений – это налогооблагаемая база, то есть полученная величина является той, на которую будет начисляться налог.

Кадастровая стоимость нежилых помещений в Крыму

При определении кадастровой стоимости нежилых помещений использовался так называемый затратный подход. То есть работа велась из расчета, сколько стоит построить то или иное здание в зависимости от наименования и назначения, при этом руководствовались федеральной методикой, утвержденной Росреестром, пояснил Заиченко.

"По Крыму в муниципальных районах средняя кадастровая стоимость такой недвижимости составляет порядка 32 тысяч за квадрат. Если говорим о городских округах, то это 41 тысяча за квадрат. Это коммерческие помещения, и опять-таки все в зависимости от целевого назначения, материала стен, года постройки и ценового зонирования", – уточнил Заиченко.

Он подчеркнул, что такие объекты, как магазины, офисы, административно-деловые центры, объекты общественного питания попадают в специальный налоговый перечень, в отношении которого налоговая база определяется как раз от кадастровой стоимости.

"На это следует обратить внимание для понимания, сколько этот объект вам в плане налоговой нагрузки будет обходиться. Нужно только уточнить, какая процентная ставка для такой категории объектов. Для физических лиц ее устанавливают органы местного самоуправления", – отметил Заиченко.

Еще раз о кадастровой стоимости земли

Заиченко напомнил, что кадастровая стоимость земли учитывается при определении начальной арендной платы для участков государственной и муниципальной формы собственности. Кроме того, на ее основе рассчитывается выкупная цена и земельный налог. Также в ряде случаев эти показатели принимаются в нотариате, при отчуждении объектов недвижимости, заключил замминистра.

Где узнать кадастровую стоимость объектов недвижимости в Крыму

Узнать кадастровую стоимость всех зданий, сооружений и помещений, оцененных в Крыму в 2023 году, можно на трех ресурсах:
• на официальном портале правительства Республики Крым, в разделе "Нормативно-правовые акты", к постановлению правительства от 20.11.2023 об утверждении результатов государственной кадастровой оценки прикреплены файлы, в которых можно найти свой кадастровый номер.
• на сайте ГБУ "Центр землеустройства и кадастровой оценки" в разделе "Кадастровая оценка" – в приложении к отчету.
• на федеральном официальном портале Росреестра в разделе "Фонд государственной кадастровой оценки".
Ранее заместитель министра имущественных и земельных отношений Крыма Екатерина Юровских рассказала, из каких этапов состоит процедура оформления права собственности на участки земли в СНТ и что будет с наделами иностранных граждан, которые до сих пор не оформили документы.
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