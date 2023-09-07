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Зачем крымчанам нужно проверить кадастровую стоимость своей недвижимости - РИА Новости Крым, 07.09.2023
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Зачем крымчанам нужно проверить кадастровую стоимость своей недвижимости
Зачем крымчанам нужно проверить кадастровую стоимость своей недвижимости - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Зачем крымчанам нужно проверить кадастровую стоимость своей недвижимости
Собственникам объектов недвижимости в Крыму необходимо до 9 сентября 2023 года проверить их кадастровую стоимость. Это важно для корректного начисления налога... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T08:41
2023-09-07T08:41
недвижимость
минимущества крыма
кадастр
новости крыма
лариса кулинич
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центр землеустройства и кадастровой оценки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Собственникам объектов недвижимости в Крыму необходимо до 9 сентября 2023 года проверить их кадастровую стоимость. Это важно для корректного начисления налога. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Лариса Кулинич.По словам министра, чтобы найти на сайте объект недвижимости, нужно ввести его кадастровый номер. Если при ознакомлении с информацией возникнут замечания, то их необходимо направить в Центр землеустройства и кадастровой оценки. Сделать это можно либо по почте с уведомлением о вручении, либо лично. Еще один вариант – отправить электронное письмо с цифровой подписью.Также к замечаниям можно приложить документы, которые подтверждают наличие ошибок при определении кадастровой стоимости, и другие документы со сведениями об объекте недвижимости, если они не были учтены."Новая кадастровая стоимость будет применена для начисления налога с 1 января 2024 года", – пояснила Лариса Кулинич.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на рынке недвижимости Крыма: растут предложение и продажиЧто будет с ценами на вторичную недвижимость в Крыму осенью – мнениеВторичное жилье и новостройки в Крыму: что пользуется спросом
https://crimea.ria.ru/20210330/Kogo-iz-predprinimateley-Kryma-osvobodyat-ot-naloga-na-nedvizhimost-1119416254.html
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недвижимость, минимущества крыма, кадастр, новости крыма, лариса кулинич, крым, центр землеустройства и кадастровой оценки
Зачем крымчанам нужно проверить кадастровую стоимость своей недвижимости

Крымчан просят проверить кадастровую стоимость недвижимости для начисления налога

08:41 07.09.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМногоэтажный жилой дом
Многоэтажный жилой дом - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Собственникам объектов недвижимости в Крыму необходимо до 9 сентября 2023 года проверить их кадастровую стоимость. Это важно для корректного начисления налога. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Лариса Кулинич.
"На официальном сайте Центра землеустройства и кадастровой оценки" опубликованы предварительные итоги определения кадастровой стоимости зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, находящихся на территории Республики Крым", – говорится в сообщении ведомства.
По словам министра, чтобы найти на сайте объект недвижимости, нужно ввести его кадастровый номер. Если при ознакомлении с информацией возникнут замечания, то их необходимо направить в Центр землеустройства и кадастровой оценки. Сделать это можно либо по почте с уведомлением о вручении, либо лично. Еще один вариант – отправить электронное письмо с цифровой подписью.
Также к замечаниям можно приложить документы, которые подтверждают наличие ошибок при определении кадастровой стоимости, и другие документы со сведениями об объекте недвижимости, если они не были учтены.
"Новая кадастровая стоимость будет применена для начисления налога с 1 января 2024 года", – пояснила Лариса Кулинич.
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НедвижимостьМинимущества КрымаКадастрНовости КрымаЛариса КулиничКрымЦентр землеустройства и кадастровой оценки
 
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