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Зачем крымчанам нужно проверить кадастровую стоимость своей недвижимости

Зачем крымчанам нужно проверить кадастровую стоимость своей недвижимости - РИА Новости Крым, 07.09.2023

Зачем крымчанам нужно проверить кадастровую стоимость своей недвижимости

Собственникам объектов недвижимости в Крыму необходимо до 9 сентября 2023 года проверить их кадастровую стоимость. Это важно для корректного начисления налога... РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T08:41

2023-09-07T08:41

2023-09-07T08:41

недвижимость

минимущества крыма

кадастр

новости крыма

лариса кулинич

крым

центр землеустройства и кадастровой оценки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Собственникам объектов недвижимости в Крыму необходимо до 9 сентября 2023 года проверить их кадастровую стоимость. Это важно для корректного начисления налога. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Лариса Кулинич.По словам министра, чтобы найти на сайте объект недвижимости, нужно ввести его кадастровый номер. Если при ознакомлении с информацией возникнут замечания, то их необходимо направить в Центр землеустройства и кадастровой оценки. Сделать это можно либо по почте с уведомлением о вручении, либо лично. Еще один вариант – отправить электронное письмо с цифровой подписью.Также к замечаниям можно приложить документы, которые подтверждают наличие ошибок при определении кадастровой стоимости, и другие документы со сведениями об объекте недвижимости, если они не были учтены."Новая кадастровая стоимость будет применена для начисления налога с 1 января 2024 года", – пояснила Лариса Кулинич.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на рынке недвижимости Крыма: растут предложение и продажиЧто будет с ценами на вторичную недвижимость в Крыму осенью – мнениеВторичное жилье и новостройки в Крыму: что пользуется спросом

https://crimea.ria.ru/20210330/Kogo-iz-predprinimateley-Kryma-osvobodyat-ot-naloga-na-nedvizhimost-1119416254.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

недвижимость, минимущества крыма, кадастр, новости крыма, лариса кулинич, крым, центр землеустройства и кадастровой оценки