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Что будет с ценами на вторичную недвижимость в Крыму осенью – мнение
Что будет с ценами на вторичную недвижимость в Крыму осенью – мнение - РИА Новости Крым, 12.08.2023
Что будет с ценами на вторичную недвижимость в Крыму осенью – мнение
Цены на вторичное жилье впервые в истории российского рынка недвижимости обогнали новостройки. Причиной этого стали херсонские сертификаты, а также снижение... РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T08:38
2023-08-12T08:38
2023-08-12T08:38
недвижимость
мнения
дарья осадчая
крым
жилье
жилье в крыму
общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Цены на вторичное жилье впервые в истории российского рынка недвижимости обогнали новостройки. Причиной этого стали херсонские сертификаты, а также снижение объемов предложения новых объектов от застройщиков. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила директор по маркетингу и продажам крупной крымской компании-застройщика Дарья Осадчая.По словам гостьи студии, Крым не стал исключением: цены на вторичном рынке здесь растут в силу небольшого дефицита предложения. Кроме того, свою весомую роль сыграли херсонские сертификаты. Владельцы таких сертификатов буквально "пылесосили" рынок вторички, что позволило продавцам манипулировать ценами", подчеркнула она. При этом эксперт заверила, что ситуация носит сугубо временный характер: в пределах двух-трех месяцев произойдет некоторая коррекция и стабилизация рынка.Такими продуктами интересуются как обладатели херсонских жилищных сертификатов, так и покупатели, которым необходимо уже готовое жилье", – продолжила Осадчая.При этом не следует ждать, что падение цен будет существенным, так как на рынке недвижимости Крыма цены еще никогда не падали. В подтверждение директор по маркетингу и продажам напомнила, что за последние пять лет стоимость квадратных метров выросла почти вдвое – с 58 до 120 тысяч рублей за квадрат.Ранее крымский риелтор Виктория Гордеева объяснила особенности обращения херсонских сертификатов и возможности их использования при покупке нескольких квартир.Читайте также на РИА Новости Крым:Выбираем ипотеку: господдержка делает ипотечные кредиты более выгоднымиХерсонский сертификат: правила применения и требования к жильюРынок недвижимости Крыма спасут передовые проекты и "пожизненные" кредиты
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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недвижимость, мнения, дарья осадчая, крым, жилье, жилье в крыму, общество, экономика
Что будет с ценами на вторичную недвижимость в Крыму осенью – мнение
Что будет с ценами на вторичную недвижимость в Крыму через два месяца – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Цены на вторичное жилье впервые в истории российского рынка недвижимости обогнали новостройки. Причиной этого стали херсонские сертификаты, а также снижение объемов предложения новых объектов от застройщиков. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила директор по маркетингу и продажам крупной крымской компании-застройщика Дарья Осадчая.
"Цены на вторичное жилье столь существенно выросли впервые за всю историю российского рынка недвижимости. В некоторых регионах – на порядок выше, чем жилье в новостройках. Это нонсенс, поскольку первичное жилье всегда стоит дороже", – сказала Осадчая.
По словам гостьи студии, Крым не стал исключением: цены на вторичном рынке здесь растут в силу небольшого дефицита предложения. Кроме того, свою весомую роль сыграли херсонские сертификаты. Владельцы таких сертификатов буквально "пылесосили" рынок вторички, что позволило продавцам манипулировать ценами", подчеркнула она. При этом эксперт заверила, что ситуация носит сугубо временный характер: в пределах двух-трех месяцев произойдет некоторая коррекция и стабилизация рынка.
"Кроме того, у застройщиков не было форы, чтобы нагнать объемы готового жилья, введенного в эксплуатацию. Так называемого вторичного жилья от застройщика.
Такими продуктами интересуются как обладатели херсонских жилищных сертификатов, так и покупатели, которым необходимо уже готовое жилье", – продолжила Осадчая.
При этом не следует ждать, что падение цен будет существенным, так как на рынке недвижимости Крыма цены еще никогда не падали. В подтверждение директор по маркетингу и продажам напомнила, что за последние пять лет стоимость квадратных метров выросла почти вдвое – с 58 до 120 тысяч рублей за квадрат.
Ранее крымский риелтор Виктория Гордеева объяснила
особенности обращения херсонских сертификатов и возможности их использования при покупке нескольких квартир.
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