https://crimea.ria.ru/20230524/vybiraem-ipoteku-gospodderzhka-delaet-ipotechnye-kredity-bolee-vygodnymi-1128930490.html

Выбираем ипотеку: господдержка делает ипотечные кредиты более выгодными

Выбираем ипотеку: господдержка делает ипотечные кредиты более выгодными - РИА Новости Крым, 24.05.2023

Выбираем ипотеку: господдержка делает ипотечные кредиты более выгодными

Сегодня много говорят о преимуществах и недостатках ипотеки в сравнении с арендой жилья в Крыму. Между тем, государственные программы поддержки ипотечного... РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T12:02

2023-05-24T12:02

2023-05-24T14:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Сегодня много говорят о преимуществах и недостатках ипотеки в сравнении с арендой жилья в Крыму. Между тем, государственные программы поддержки ипотечного кредитования, а также упрощение самой процедуры получения ипотеки делают ее все более привлекательной для населения, отмечают эксперты в области финансовой грамотности.Преимущества ипотеки"Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту может быть выше или ниже стоимости аренды, но это не отменяет главного и очевидного достоинства ипотеки – гражданин получает жилье в собственность и может им распоряжаться по своему усмотрению, в том числе – передать ее своим потомкам или другим близким людям", - подчеркивают специалисты ведущего банка Крыма.Существует расхожее мнение, что ипотека ограничивает свободу, привязывая человека к конкретному месту проживания. Это не совсем верно: если владельцу ипотечной недвижимости нужно на время переехать в другое место, он может сдать свое жилье в аренду и использовать полученные от арендатора денежные средства для погашения кредита.Еще одним важным преимуществом ипотеки перед арендой является возможность организовать для себя и своей семьи оптимальные условия проживания: сделать, например, самый экстравагантный ремонт, поставить мебель по вкусу, завести любого питомца и так далее. Хозяева же съемных квартир часто выдвигают серьезные ограничения, которые не позволяют создать в квартире желаемую атмосферу.Как помогает государствоРоссийские власти, заинтересованные в обеспечении населения доступным жильем, с каждым годом расширяют спектр мер поддержки ипотечного кредитования. Развиваются различные программы льготной ипотеки, позволяющие людям получить кредит на покупку жилья по ставке ниже рыночной. Механизм льготной ипотеки прост: банк кредитует граждан под сниженный процент, а разницу между рыночной и льготной ставкой банку компенсирует государство."Получатель льготной ипотеки должен иметь российское гражданство, при этом требований к его семейному положению, наличию детей и текущим жилищным условиям не предъявляется. Впрочем, банки оставляют за собой право оценить источники дохода потенциального заемщика, чтобы убедиться в его платежеспособности. По программе льготной ипотеки можно приобрести квартиры только на первичном рынке", - отмечают специалисты.Оформить льготную ипотеку можно в одном из банков-участников программы, которых на сегодняшний день в списке 78. При этом заявку можно подать сразу в несколько банков, после чего выбрать самые удобные условия.Существует еще ряд специальных госпрограмм, помогающих получить льготный ипотечный кредит: семейная ипотека, сельская ипотека, ипотека для ИТ-специалистов, господдержка бюджетников в регионах, а также программа использования материнского капитала для приобретения жилья.Условия и ставкиСтавки по ипотечному кредитованию в Крыму остаются одними из самых низких в стране. Так, на покупку готового жилья ведущий крымский банк в рамках госпрограммы льготного кредитования предоставляет ипотеку с господдержкой по годовой ставке в среднем на 2% ниже рыночной. Под такую же ставку выдается кредит на строительство жилого дома. Первоначальный взнос по льготной госпрограмме составляет 15% от стоимости жилья, максимальная сумма такого кредита для регионов - 6 миллионов рублей."В свою очередь семейная ипотека предоставляется в Крыму по ставке от 5% годовых. Эта госпрограмма распространяется на семьи, в которых в 2018-2022 годах родился ребенок, а также семьи с ребенком-инвалидом и семьи с двумя и более детьми, не достигшими 18-летнего возраста. Программа позволяет оформить ипотеку для покупки квартиры в новостройке или дома с земельным участком", - рассказали в ведущем банке Крыма.Сельскую ипотеку по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" под 3% годовых может взять любой россиянин, желающий купить жилье в населенном пункте, подходящем под требования госпрограммы. По ее условиям, максимальная сумма кредита в большинстве регионов - до 3 миллионов рублей, первоначальный взнос — 10% от стоимости жилья.Что касается господдержки ИТ-специалистов, то в рамках соответствующей госпрограммы, оператором которой является ДОМ.РФ, можно получить кредит по ставке до 5%. Ведущий крымский банк сегодня предоставляет такие кредиты для покупки квартиры в новостройке даже по более низкой ставке.Такую ипотеку могут оформить аккредитованные работники ИТ-компаний с гражданством РФ, получающие заработную плату не ниже 70 тысяч рублей в месяц. Максимальная сумма кредита - 18 миллионов рублей в субъектах с населением более одного миллиона человек, для остальных регионов - 9 миллионов. Первоначальный взнос - от 15%.Также ведущий банк Крыма предлагает льготные ипотечные кредиты для военнослужащих, ставка по которым составляет 9,6% годовых.Упрощенная процедураВозможность оформления ипотеки в дистанционном формате стала одним из факторов, помогающих банкам привлечь клиентов. Сегодня заявку на ипотеку можно оформить на банковском сайте или в мобильном приложении. Специальный ипотечный калькулятор при выборе клиентом конкретной программы позволяет рассчитать размер ежемесячного платежа и срок, в течение которого будет комфортно возвращать полученные средства.Дистанционно можно не только подать заявку на получение ипотечного кредита, но и оформить сделку по приобретению недвижимости в ипотеку. Для удаленного доступа к банковским услугам используется биометрия."Доступ к банковским операциям при помощи биометрических данных увеличивает безопасность операций. Данные биометрии невозможно утратить, неосмотрительно сообщить третьему лицу, а злоумышленники не смогут их скопировать и провести финансовую операцию от чужого имени", - рассказали в службе безопасности ведущего банка республики.Таким образом, жителям материка, желающим купить квартиру в строящихся жилых комплексах курортных городов полуострова, не обязательно тратить время на поездку в Крым. Достаточно оформить биометрию, открыть счет в банке и дать согласие на условия обслуживания."После этого система автоматически перенаправит пользователя сначала на портал Госуслуг для аутентификации, а затем в Единую биометрическую систему для идентификации. Чтобы пройти идентификацию, нужно включить камеру, микрофон и произнести текст, который появится на экране. Запись будет сверена с контрольным шаблоном, записанным при регистрации в Единой биометрической системе, после чего человек получает выбранную банковскую услугу дистанционно", - уточняют специалисты.

https://crimea.ria.ru/20230211/meblirovku-khotyat-vklyuchit-v-programmu-ipoteki-1126915495.html

https://crimea.ria.ru/20230517/zhile-u-morya-chto-s-tsenami-na-kurortnuyu-nedvizhimost-v-krymu-1128751682.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ипотека, экономика, новости крыма, жилье, жилье в крыму, общество, совет эксперта