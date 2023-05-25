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Херсонский сертификат: правила применения и требования к жилью - РИА Новости Крым, 25.05.2023
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Херсонский сертификат: правила применения и требования к жилью
Херсонский сертификат: правила применения и требования к жилью - РИА Новости Крым, 25.05.2023
Херсонский сертификат: правила применения и требования к жилью
Херсонский жилищный сертификат может быть реализован при приобретении квартиры, доли в ней или индивидуального дома. При этом важно, чтобы на момент заключения... РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T18:21
2023-05-25T18:21
радио "спутник в крыму"
херсонская область
жилье
жилье в крыму
сертификат
жилищный сертификат
новости
новости крыма
виктория гордеева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Херсонский жилищный сертификат может быть реализован при приобретении квартиры, доли в ней или индивидуального дома. При этом важно, чтобы на момент заключения сделки объект не был признан аварийным или непригодным для жилья. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила крымский риелтор Виктория Гордеева.Гостья студии подчеркнула, что существует ряд тонкостей по использованию этого вида помощи. Они касаются как продавцов, так и покупателей недвижимости.Квартира по Херсонскому сертификатуЭксперт пояснила, что в Симферополе сертификат на одного человека рассчитан на приобретение 33 "квадратов" общей площади, сумма такого сертификата – 2,9 млн рублей. При этом жилая площадь на одного человека в приобретаемой по сертификату квартире или доме не может быть меньше 10 квадратных метров. Уточнить "жилую" площадь можно в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).А вот в случае приобретения нежилого помещения – апартаментов – выплата компенсации не предусмотрена. Также сертификат не будет реализован при покупке жилья на этапе строительства по договору долевого участия. Дом обязательно должен быть достроен и введен в эксплуатацию, подчеркнула эксперт.Квартира на земле или дом"В Крыму распространено строительства так называемых квартир на земле. Если такое жилье выделено в самостоятельную единицу (есть адрес: улица, номер дома и квартиры, ред.) его также можно приобрести по сертификату", – продолжила риелтор. Компенсация произойдет и в том случае, если земельный участок под такой квартирой принадлежит муниципалитету.При покупке индивидуального дома необходимо также важно обратить внимание на наличие статуса жилого дома. При этом реализация Херсонского сертификата возможно только на дом.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что жилищные сертификаты получили более 53 тысяч жителей Херсона и Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Как переселенцам из Херсонской области получить соцвыплаты на новом местеЖилищный сертификат в Крыму: как получить билет в новую жизньВ Новой Каховке растет число желающих получить российский паспорт
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херсонская область, жилье, жилье в крыму, сертификат, жилищный сертификат, новости, новости крыма, виктория гордеева
Херсонский сертификат: правила применения и требования к жилью

Эксперт: какое жилье в Крыму можно купить при помощи Херсонского сертификата

18:21 25.05.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМногоэтажный жилой дом
Многоэтажный жилой дом - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Херсонский жилищный сертификат может быть реализован при приобретении квартиры, доли в ней или индивидуального дома. При этом важно, чтобы на момент заключения сделки объект не был признан аварийным или непригодным для жилья. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила крымский риелтор Виктория Гордеева.
Гостья студии подчеркнула, что существует ряд тонкостей по использованию этого вида помощи. Они касаются как продавцов, так и покупателей недвижимости.

Квартира по Херсонскому сертификату

Эксперт пояснила, что в Симферополе сертификат на одного человека рассчитан на приобретение 33 "квадратов" общей площади, сумма такого сертификата – 2,9 млн рублей. При этом жилая площадь на одного человека в приобретаемой по сертификату квартире или доме не может быть меньше 10 квадратных метров. Уточнить "жилую" площадь можно в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
"При этом совершенно необязательно искать 33 метровую квартиру, это может быть и малогабаритная квартира – 22 - 26 метров. Главное, чтобы это было именно жилое помещение", – сказала Гордеева. Также сертификат можно использовать при покупке жилья в новостройке без ремонта.
А вот в случае приобретения нежилого помещения – апартаментов – выплата компенсации не предусмотрена. Также сертификат не будет реализован при покупке жилья на этапе строительства по договору долевого участия. Дом обязательно должен быть достроен и введен в эксплуатацию, подчеркнула эксперт.

Квартира на земле или дом

"В Крыму распространено строительства так называемых квартир на земле. Если такое жилье выделено в самостоятельную единицу (есть адрес: улица, номер дома и квартиры, ред.) его также можно приобрести по сертификату", – продолжила риелтор. Компенсация произойдет и в том случае, если земельный участок под такой квартирой принадлежит муниципалитету.
При покупке индивидуального дома необходимо также важно обратить внимание на наличие статуса жилого дома. При этом реализация Херсонского сертификата возможно только на дом.
"Если у людей сертификат на 3,7 млн рублей (на семейную пару, – ред.), то компенсации подлежит только оплата самого дома, в то время как землю и надворные постройки оплачиваются из собственных средств покупателей", – отметила Гордеева. Механизм использования Херсонского сертификата позволяет собственнику доплачивать собственные средства. Их объем не лимитирован.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что жилищные сертификаты получили более 53 тысяч жителей Херсона и Херсонской области.
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