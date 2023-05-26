https://crimea.ria.ru/20230526/khersonskiy-sertifikat-kak-obedinit-i-skolko-kvartir-mozhno-kupit-1128964213.html

Херсонский сертификат: как объединить и сколько квартир можно купить

Херсонский сертификат: как объединить и сколько квартир можно купить - РИА Новости Крым, 26.05.2023

Херсонский сертификат: как объединить и сколько квартир можно купить

При приобретении жилья можно не только складывать несколько Херсонских сертификатов, но и приобретать несколько объектов недвижимости. Как правильно оформить... РИА Новости Крым, 26.05.2023

2023-05-26T07:39

2023-05-26T07:39

2023-05-26T08:15

радио "спутник в крыму"

сертификат

жилищный сертификат

марат хуснуллин

жилье

жилье в крыму

виктория гордеева

совет эксперта

общество

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. При приобретении жилья можно не только складывать несколько Херсонских сертификатов, но и приобретать несколько объектов недвижимости. Как правильно оформить такую сделку, в эфире радио "Спутник в Крыму" разъяснила крымский риелтор Виктория Гордеева.Зачем нужен брачный контракт"Если собственников несколько (супружеская пара, – ред.) и они делают доплату, а при покупке дома это придется делать обязательно, то необходимо нотариально оформить брачный договор. Без этого документа реализация жилищного сертификата невозможна", – сообщила Гордеева.Допустим, семейная пара докладывает 100 тысяч рублей на приобретение жилья. В этом случае алгоритм действий следующий. Им необходимо сначала направиться к нотариусу для заключения брачного договора, после этого получить жилищный сертификат и только потом оформлять сделку, пояснила риелтор. При оформлении договора купли-продажи в обязательном порядке необходимо указать номер брачного контракта. После того, как договор пройдет регистрацию в Госкомрегистре, держатели сертификатов подают в МФЦ заявление на его реализацию.Несовершеннолетние детиЕсли в жилищном сертификате указан ребенок до 14 лет, то при оформлении сделки по покупке жилья необходимо указать его долю. При этом от имени ребенка до 14 лет договор подписывает родитель. Если ребенку от 14 до 18 лет, то ребенок подписывает договор самостоятельно, но при этом указывается, что процедура подписания проходила в присутствии и с разрешения родителя.Объединение жилищных сертификатовИспользовать несколько сертификатов при покупке одного жилья могут как члены семьи, так и люди, которых не объединяют родственные узы, говорит Гордеева.Отказ в реализации Херсонских сертификатов: причиныНа сегодняшний день регистрируется много отказов на реализацию Херсонских сертификатов по той причине, что супруги скрыли свое семейное положение и по отдельности подали документы на получение сертификата.Но при подаче заявления на реализацию сертификата выясняется, что покупатели состоят в браке. В этом случае им приходит отказ. Людей обязывают через суд вернуть купленное жилье в собственность продавца, аннулировать данные сертификаты и заново подавать документы на сертификат на троих. Естественно сумма такого сертификата будет меньше.В результате таких действий больше всего страдает продавец, так как после процедуры возврата он получает новое свидетельство о праве собственности с новой датой. И при последующей продаже обязан будет выплатить налог в размере 13%. Сейчас на государственном уровне решается вопрос, чтобы в таких случаях продавцам восстанавливали дату получения права собственности по приобретению недвижимости, резюмировала эксперт.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что жилищные сертификаты получили более 53 тысяч жителей Херсона и Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Как переселенцам из Херсонской области получить соцвыплаты на новом местеЖилищный сертификат в Крыму: как получить билет в новую жизньВ Новой Каховке растет число желающих получить российский паспорт

https://crimea.ria.ru/20230525/kak-bystro-poluchit-zhilischnyy-sertifikat-v-krymu--sovet-eksperta-1128953170.html

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