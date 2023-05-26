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Херсонский сертификат: как объединить и сколько квартир можно купить - РИА Новости Крым, 26.05.2023
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Херсонский сертификат: как объединить и сколько квартир можно купить
Херсонский сертификат: как объединить и сколько квартир можно купить - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Херсонский сертификат: как объединить и сколько квартир можно купить
При приобретении жилья можно не только складывать несколько Херсонских сертификатов, но и приобретать несколько объектов недвижимости. Как правильно оформить... РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T07:39
2023-05-26T08:15
радио "спутник в крыму"
сертификат
жилищный сертификат
марат хуснуллин
жилье
жилье в крыму
виктория гордеева
совет эксперта
общество
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. При приобретении жилья можно не только складывать несколько Херсонских сертификатов, но и приобретать несколько объектов недвижимости. Как правильно оформить такую сделку, в эфире радио "Спутник в Крыму" разъяснила крымский риелтор Виктория Гордеева.Зачем нужен брачный контракт"Если собственников несколько (супружеская пара, – ред.) и они делают доплату, а при покупке дома это придется делать обязательно, то необходимо нотариально оформить брачный договор. Без этого документа реализация жилищного сертификата невозможна", – сообщила Гордеева.Допустим, семейная пара докладывает 100 тысяч рублей на приобретение жилья. В этом случае алгоритм действий следующий. Им необходимо сначала направиться к нотариусу для заключения брачного договора, после этого получить жилищный сертификат и только потом оформлять сделку, пояснила риелтор. При оформлении договора купли-продажи в обязательном порядке необходимо указать номер брачного контракта. После того, как договор пройдет регистрацию в Госкомрегистре, держатели сертификатов подают в МФЦ заявление на его реализацию.Несовершеннолетние детиЕсли в жилищном сертификате указан ребенок до 14 лет, то при оформлении сделки по покупке жилья необходимо указать его долю. При этом от имени ребенка до 14 лет договор подписывает родитель. Если ребенку от 14 до 18 лет, то ребенок подписывает договор самостоятельно, но при этом указывается, что процедура подписания проходила в присутствии и с разрешения родителя.Объединение жилищных сертификатовИспользовать несколько сертификатов при покупке одного жилья могут как члены семьи, так и люди, которых не объединяют родственные узы, говорит Гордеева.Отказ в реализации Херсонских сертификатов: причиныНа сегодняшний день регистрируется много отказов на реализацию Херсонских сертификатов по той причине, что супруги скрыли свое семейное положение и по отдельности подали документы на получение сертификата.Но при подаче заявления на реализацию сертификата выясняется, что покупатели состоят в браке. В этом случае им приходит отказ. Людей обязывают через суд вернуть купленное жилье в собственность продавца, аннулировать данные сертификаты и заново подавать документы на сертификат на троих. Естественно сумма такого сертификата будет меньше.В результате таких действий больше всего страдает продавец, так как после процедуры возврата он получает новое свидетельство о праве собственности с новой датой. И при последующей продаже обязан будет выплатить налог в размере 13%. Сейчас на государственном уровне решается вопрос, чтобы в таких случаях продавцам восстанавливали дату получения права собственности по приобретению недвижимости, резюмировала эксперт.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что жилищные сертификаты получили более 53 тысяч жителей Херсона и Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Как переселенцам из Херсонской области получить соцвыплаты на новом местеЖилищный сертификат в Крыму: как получить билет в новую жизньВ Новой Каховке растет число желающих получить российский паспорт
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сертификат, жилищный сертификат, марат хуснуллин, жилье, жилье в крыму, виктория гордеева, совет эксперта, общество, новые регионы россии, крым
Херсонский сертификат: как объединить и сколько квартир можно купить

Как правильно объединить Херсонские сертификаты и сколько квартир на них можно купить

07:39 26.05.2023 (обновлено: 08:15 26.05.2023)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКлючи
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© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. При приобретении жилья можно не только складывать несколько Херсонских сертификатов, но и приобретать несколько объектов недвижимости. Как правильно оформить такую сделку, в эфире радио "Спутник в Крыму" разъяснила крымский риелтор Виктория Гордеева.

Зачем нужен брачный контракт

"Если собственников несколько (супружеская пара, – ред.) и они делают доплату, а при покупке дома это придется делать обязательно, то необходимо нотариально оформить брачный договор. Без этого документа реализация жилищного сертификата невозможна", – сообщила Гордеева.
Допустим, семейная пара докладывает 100 тысяч рублей на приобретение жилья. В этом случае алгоритм действий следующий. Им необходимо сначала направиться к нотариусу для заключения брачного договора, после этого получить жилищный сертификат и только потом оформлять сделку, пояснила риелтор.
При оформлении договора купли-продажи в обязательном порядке необходимо указать номер брачного контракта. После того, как договор пройдет регистрацию в Госкомрегистре, держатели сертификатов подают в МФЦ заявление на его реализацию.

Несовершеннолетние дети

Если в жилищном сертификате указан ребенок до 14 лет, то при оформлении сделки по покупке жилья необходимо указать его долю. При этом от имени ребенка до 14 лет договор подписывает родитель. Если ребенку от 14 до 18 лет, то ребенок подписывает договор самостоятельно, но при этом указывается, что процедура подписания проходила в присутствии и с разрешения родителя.

Объединение жилищных сертификатов

Использовать несколько сертификатов при покупке одного жилья могут как члены семьи, так и люди, которых не объединяют родственные узы, говорит Гордеева.
"Это могут пары, которые еще не успели узаконить свои отношения. Условные Анна и Иван получили два жилищных сертификата. Они имеют право объединить их и приобрести дом или квартиру. В данном случае в договоре купли-продажи прописываются номера двух сертификатов и указывается, что квартиру приобретают покупатель-1 и покупатель-2. По окончанию сделки, каждый из них получит право собственности на ½ доли приобретенного жилья", – уточнила риелтор.

Отказ в реализации Херсонских сертификатов: причины

На сегодняшний день регистрируется много отказов на реализацию Херсонских сертификатов по той причине, что супруги скрыли свое семейное положение и по отдельности подали документы на получение сертификата.

"При таком сценарии мама с ребенком получат сертификат на сумму 3,7 млн рублей. Супруг также отдельно получает сертификат на 2,9 млн рублей. Как правило, это делается с целью увеличить размер компенсации и иметь возможность приобрести жилье большей площади", – поделилась опытом Гордеева.

Но при подаче заявления на реализацию сертификата выясняется, что покупатели состоят в браке. В этом случае им приходит отказ. Людей обязывают через суд вернуть купленное жилье в собственность продавца, аннулировать данные сертификаты и заново подавать документы на сертификат на троих. Естественно сумма такого сертификата будет меньше.
В результате таких действий больше всего страдает продавец, так как после процедуры возврата он получает новое свидетельство о праве собственности с новой датой. И при последующей продаже обязан будет выплатить налог в размере 13%. Сейчас на государственном уровне решается вопрос, чтобы в таких случаях продавцам восстанавливали дату получения права собственности по приобретению недвижимости, резюмировала эксперт.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что жилищные сертификаты получили более 53 тысяч жителей Херсона и Херсонской области.
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