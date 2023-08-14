Обстановка на рынке недвижимости Крыма: растут предложение и продажи
Крымский рынок недвижимости восстанавливается: растут предложение и продажи
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Крымские застройщики в шесть раз нарастили объем ввода жилья в эксплуатацию в сравнении с прошлым годом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила директор по маркетингу и продажам крупной крымской компании-застройщика Дарья Осадчая.
Гостья студии напомнила, что в прошлом году, в силу некоторой неопределенности, застройщики придерживали вывод новых объектов на рынок. Сегодня же объем предложения увеличился на всей территории Крыма: как в курортных регионах, так и в Симферополе, Севастополе.
"За первую половину этого года в Крыму введено в эксплуатацию 120 тысяч квадратных метров жилья. Для сравнения – в первом полугодии 2022 года было введено только 23 тысячи квадратов. Наблюдается кратный рост", – сказала Осадчая.
Выросли и планируемые показатели завершения строительства и введения новостроек в эксплуатацию. Если в прошлом году он составлял 162 тысячи квадратов в год, то в 2023 году по проектным декларациям планируется 236 тысяч квадратных метров.
"Существенный рост демонстрирует и спрос на жилье в Крыму. В прошлом году заключенных сделок было менее чем на 100 тысяч квадратных метров. В этом показатель уже приближается к 120 тысячам квадратных метров", – подчеркнула эксперт.
Ранее директор по маркетингу и продажам крымской строительной компании Артур Дубровский заявил, что крымские застройщики лишены классических инструментов регулирования спроса на жилье в новостройках, в результате чего на региональном рынке недвижимости складывается не самая привлекательная ситуация для покупателей.
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