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Обстановка на рынке недвижимости Крыма: растут предложение и продажи

Обстановка на рынке недвижимости Крыма: растут предложение и продажи - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Обстановка на рынке недвижимости Крыма: растут предложение и продажи

Крымские застройщики в шесть раз нарастили объем ввода жилья в эксплуатацию в сравнении с прошлым годом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила... РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T06:46

2023-08-14T06:46

2023-08-14T06:46

недвижимость

дарья осадчая

крым

симферополь

севастополь

жилье в крыму

общество

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Крымские застройщики в шесть раз нарастили объем ввода жилья в эксплуатацию в сравнении с прошлым годом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила директор по маркетингу и продажам крупной крымской компании-застройщика Дарья Осадчая.Гостья студии напомнила, что в прошлом году, в силу некоторой неопределенности, застройщики придерживали вывод новых объектов на рынок. Сегодня же объем предложения увеличился на всей территории Крыма: как в курортных регионах, так и в Симферополе, Севастополе.Выросли и планируемые показатели завершения строительства и введения новостроек в эксплуатацию. Если в прошлом году он составлял 162 тысячи квадратов в год, то в 2023 году по проектным декларациям планируется 236 тысяч квадратных метров.Ранее директор по маркетингу и продажам крымской строительной компании Артур Дубровский заявил, что крымские застройщики лишены классических инструментов регулирования спроса на жилье в новостройках, в результате чего на региональном рынке недвижимости складывается не самая привлекательная ситуация для покупателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Рынок недвижимости Крыма спасут передовые проекты и "пожизненные" кредиты"Звездный час неликвида": что с рынком недвижимости в КрымуКак купить жилье в ипотеку в Крыму: пошаговая инструкция от специалистов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

недвижимость, дарья осадчая, крым, симферополь, севастополь, жилье в крыму, общество