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Кого коснется повышение налоговой нагрузки в России - РИА Новости Крым, 18.06.2024
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Кого коснется повышение налоговой нагрузки в России
Кого коснется повышение налоговой нагрузки в России - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Кого коснется повышение налоговой нагрузки в России
Изменения в налоговой системе России планируется принять к концу лета. Кого они коснутся, пояснил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T13:30
2024-06-18T13:30
федеральная налоговая служба (фнс)
налоги
новости
владимир путин (политик)
новости
россия
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СИМФЕРПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Изменения в налоговой системе России планируется принять к концу лета. Кого они коснутся, пояснил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.Также президент обратил внимание на северные надбавки, выплачиваемые за особые, непростые климатические условия, в которых живут люди."При учете суммы по налогообложению эти надбавки должны быть вынесены за скобки. Только базовая часть должна учитываться при налогообложении. Обязательно такое поручение правительству дам", - заявил Владимир Путин.В апреле в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей президент РФ Владимир Путин сообщил, что модернизация налоговой системы обеспечит более справедливое распределение налоговой нагрузки и улучшит инвестиционный климат в России.Читайте также на РИА Новости Крым:России нужно переходить на систему прогрессивного налогообложения – ПутинПониженные ставки налогообложения в Крыму сохранятся в 2024 году В Госдуме предложили по-другому начислять налоги
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федеральная налоговая служба (фнс), налоги, новости, владимир путин (политик), новости, россия
Кого коснется повышение налоговой нагрузки в России

Повышение налоговой нагрузки коснется не более 3,2 % граждан России – Путин

13:30 18.06.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Изменения в налоговой системе России планируется принять к концу лета. Кого они коснутся, пояснил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.

"В целом, по расчетам Минфина повышение НДФЛ - налоговой нагрузки - коснется не более, чем 3,2% налогоплательщиков. Потому что 2,4 млн рублей в год – это доход основной части граждан РФ. Все что выше, повторяю, это будет не больше, чем 3,2% работающих", - подчеркнул глава государства.

Также президент обратил внимание на северные надбавки, выплачиваемые за особые, непростые климатические условия, в которых живут люди.
"При учете суммы по налогообложению эти надбавки должны быть вынесены за скобки. Только базовая часть должна учитываться при налогообложении. Обязательно такое поручение правительству дам", - заявил Владимир Путин.
В апреле в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей президент РФ Владимир Путин сообщил, что модернизация налоговой системы обеспечит более справедливое распределение налоговой нагрузки и улучшит инвестиционный климат в России.
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