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Кого коснется повышение налоговой нагрузки в России

Кого коснется повышение налоговой нагрузки в России - РИА Новости Крым, 18.06.2024

Кого коснется повышение налоговой нагрузки в России

Изменения в налоговой системе России планируется принять к концу лета. Кого они коснутся, пояснил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с... РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T13:30

2024-06-18T13:30

2024-06-18T13:30

федеральная налоговая служба (фнс)

налоги

новости

владимир путин (политик)

новости

россия

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СИМФЕРПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Изменения в налоговой системе России планируется принять к концу лета. Кого они коснутся, пояснил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.Также президент обратил внимание на северные надбавки, выплачиваемые за особые, непростые климатические условия, в которых живут люди."При учете суммы по налогообложению эти надбавки должны быть вынесены за скобки. Только базовая часть должна учитываться при налогообложении. Обязательно такое поручение правительству дам", - заявил Владимир Путин.В апреле в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей президент РФ Владимир Путин сообщил, что модернизация налоговой системы обеспечит более справедливое распределение налоговой нагрузки и улучшит инвестиционный климат в России.Читайте также на РИА Новости Крым:России нужно переходить на систему прогрессивного налогообложения – ПутинПониженные ставки налогообложения в Крыму сохранятся в 2024 году В Госдуме предложили по-другому начислять налоги

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная налоговая служба (фнс), налоги, новости, владимир путин (политик), новости, россия