https://crimea.ria.ru/20231003/v-gosdume-predlozhili-po-drugomu-nachislyat-nalogi-1131814937.html

В Госдуме предложили по-другому начислять налоги

В Госдуме предложили по-другому начислять налоги - РИА Новости Крым, 03.10.2023

В Госдуме предложили по-другому начислять налоги

В России пора возвращаться к прогрессивной шкале налогообложения. Это позволит улучшить положение малоимущих граждан, удовлетворит назревший в обществе запрос... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T10:47

2023-10-03T10:47

2023-10-03T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В России пора возвращаться к прогрессивной шкале налогообложения. Это позволит улучшить положение малоимущих граждан, удовлетворит назревший в обществе запрос на социальную справедливость и даст дополнительные источники финансирования для различных инициатив, направленных на поддержку россиян. Такими аргументами сопровождается новый законопроект о введении прогрессивной шкалы налогообложения, о котором сообщил председатель Комитета Госдумы РФ по труду Ярослав Нилов.Парламентарий, опубликовавший законопроект в своем официальном Telegram-канале, подчеркнул, что в условиях дефицита бюджета подобная мера может быть одним из “оптимальных вариантов”.В документе авторы инициативы предлагают, в частности, освободить от уплаты налогов тех граждан России, у которых сумма всех доходов за налоговый период не превышает 360 тысяч рублей. Для тех, кто зарабатывает больше 360 тысяч, но меньше 5 миллионов рублей в год, налог останется 13%.Основные изменения коснутся тех, кто зарабатывает от 5 миллионов и больше. Так, для россиян, чьи доходы за налоговый период превышают 5 миллионов рублей, но меньше либо равны 10 миллионам рублей, предлагают ввести ставку в размере 603,2 тысячи рублей и 15% суммы всех налоговых баз.Тем физическим лицам, кто за год зарабатывает от 10 до 50 миллионов рублей, предлагается начислять ставку в размере 1,3532 миллиона рублей и 25% от суммы налоговых баз. Самая большая налоговая ставка ожидает тех, кто в качестве физлица зарабатывает от 50 до 100 миллионов рублей в год или более 100 миллионов рублей в год: с них предлагается взимать 11,3532 миллиона и 30% от налоговой базы или 26,3532 миллиона и 35%.Ранее, напомним, в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий увеличить размер пенсионного обеспечения как работающих, так и неработающих пенсионеров.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут штрафовать за навязанные услуги – ответ экономистаЧетыре МРОТ и не только: как еще помогут крымской туротраслиКрымчане в этом году заплатят на 23% больше налогов на имущество

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закон и право, налоги, федеральная налоговая служба (фнс), государственная дума рф, новости, общество