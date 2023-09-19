https://crimea.ria.ru/20230919/krymchane-v-etom-godu-zaplatyat-na-23-bolshe-nalogov-na-imuschestvo-1131528724.html

Крымчане в этом году заплатят на 23% больше налогов на имущество

Крымчане в этом году заплатят на 23% больше налогов на имущество - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Крымчане в этом году заплатят на 23% больше налогов на имущество

На владельцев имущества в Крыму в 2023 году сформировано больше 725 тысяч налоговых уведомлений на общую сумму больше 2,5 миллиарда рублей – это на 23% больше,... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T19:35

2023-09-19T19:35

2023-09-19T19:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. На владельцев имущества в Крыму в 2023 году сформировано больше 725 тысяч налоговых уведомлений на общую сумму больше 2,5 миллиарда рублей – это на 23% больше, чем в прошлом году. Такие данные сообщили в пресс-службе Управления ФНС России по Республике Крым.По информации налогового ведомства, большая часть имущественных налогов приходится на автовладельцев: за транспортные средства, которых на территории республики насчитывается около 600 тысяч, крымчане заплатят 1,2 миллиарда налогов.Оставшаяся часть приходится на недвижимость и землю: 700 миллионов рублей налогов заплатят за недвижимое имущество и еще 580 – за земельные участки.В целом налоговые уведомления в 2023 году получат более миллиона собственников имущества в Крыму. В ведомстве предупредили, что в одном уведомлении могут указываться сразу несколько видов налогов. Расчеты будут разосланы собственникам в электронном виде, но это касается только тех, у кого есть личный кабинет налогоплательщика или зарегистрирован кабинет на Госуслугах – с 1 июля 2023 года налоговые уведомления будут приходить и туда.Тем же, кто не имеет доступа к электронным сервисам, налоговые документы будут направлены заказными письмами. Исключение составляют те налогоплательщики, у которых общая сумма налогов составляет менее 100 рублей: им документы не придут.В УФНС также напомнили, что оплатить налоги необходимо до 1 декабря 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Стать самозанятым: почему лучше заниматься любимым делом легальноЗачем крымчанам нужно проверить кадастровую стоимость своей недвижимости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, налоги, фнс россии по республике крым, автомобиль, недвижимость в крыму, оформление земли