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Крымчане в этом году заплатят на 23% больше налогов на имущество - РИА Новости Крым, 19.09.2023
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Крымчане в этом году заплатят на 23% больше налогов на имущество
Крымчане в этом году заплатят на 23% больше налогов на имущество - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Крымчане в этом году заплатят на 23% больше налогов на имущество
На владельцев имущества в Крыму в 2023 году сформировано больше 725 тысяч налоговых уведомлений на общую сумму больше 2,5 миллиарда рублей – это на 23% больше,... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T19:35
2023-09-19T19:35
новости крыма
налоги
фнс россии по республике крым
автомобиль
недвижимость в крыму
оформление земли
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. На владельцев имущества в Крыму в 2023 году сформировано больше 725 тысяч налоговых уведомлений на общую сумму больше 2,5 миллиарда рублей – это на 23% больше, чем в прошлом году. Такие данные сообщили в пресс-службе Управления ФНС России по Республике Крым.По информации налогового ведомства, большая часть имущественных налогов приходится на автовладельцев: за транспортные средства, которых на территории республики насчитывается около 600 тысяч, крымчане заплатят 1,2 миллиарда налогов.Оставшаяся часть приходится на недвижимость и землю: 700 миллионов рублей налогов заплатят за недвижимое имущество и еще 580 – за земельные участки.В целом налоговые уведомления в 2023 году получат более миллиона собственников имущества в Крыму. В ведомстве предупредили, что в одном уведомлении могут указываться сразу несколько видов налогов. Расчеты будут разосланы собственникам в электронном виде, но это касается только тех, у кого есть личный кабинет налогоплательщика или зарегистрирован кабинет на Госуслугах – с 1 июля 2023 года налоговые уведомления будут приходить и туда.Тем же, кто не имеет доступа к электронным сервисам, налоговые документы будут направлены заказными письмами. Исключение составляют те налогоплательщики, у которых общая сумма налогов составляет менее 100 рублей: им документы не придут.В УФНС также напомнили, что оплатить налоги необходимо до 1 декабря 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Стать самозанятым: почему лучше заниматься любимым делом легальноЗачем крымчанам нужно проверить кадастровую стоимость своей недвижимости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, налоги, фнс россии по республике крым, автомобиль, недвижимость в крыму, оформление земли
Крымчане в этом году заплатят на 23% больше налогов на имущество

Сборы имущественных налогов в Крыму за 2023 год превысят 2,5 млрд рублей

19:35 19.09.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. На владельцев имущества в Крыму в 2023 году сформировано больше 725 тысяч налоговых уведомлений на общую сумму больше 2,5 миллиарда рублей – это на 23% больше, чем в прошлом году. Такие данные сообщили в пресс-службе Управления ФНС России по Республике Крым.
По информации налогового ведомства, большая часть имущественных налогов приходится на автовладельцев: за транспортные средства, которых на территории республики насчитывается около 600 тысяч, крымчане заплатят 1,2 миллиарда налогов.
Оставшаяся часть приходится на недвижимость и землю: 700 миллионов рублей налогов заплатят за недвижимое имущество и еще 580 – за земельные участки.

“В расчет попали 700 тысяч наделов земли и 900 тысяч объектов недвижимости”, – уточнили в пресс-службе УФНС.

В целом налоговые уведомления в 2023 году получат более миллиона собственников имущества в Крыму. В ведомстве предупредили, что в одном уведомлении могут указываться сразу несколько видов налогов. Расчеты будут разосланы собственникам в электронном виде, но это касается только тех, у кого есть личный кабинет налогоплательщика или зарегистрирован кабинет на Госуслугах – с 1 июля 2023 года налоговые уведомления будут приходить и туда.
Тем же, кто не имеет доступа к электронным сервисам, налоговые документы будут направлены заказными письмами. Исключение составляют те налогоплательщики, у которых общая сумма налогов составляет менее 100 рублей: им документы не придут.
В УФНС также напомнили, что оплатить налоги необходимо до 1 декабря 2023 года.
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Новости КрымаНалогиФНС России по Республике КрымАвтомобильНедвижимость в КрымуОформление земли
 
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Заголовок открываемого материала
19:52Двое крымчан попались на афере с муниципальной землей на 3,5 млн
19:35Крымчане в этом году заплатят на 23% больше налогов на имущество
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