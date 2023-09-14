https://crimea.ria.ru/20230914/stat-samozanyatym-pochemu-luchshe-zanimatsya-lyubimym-delom-legalno-1131407768.html

Стать самозанятым: почему лучше заниматься любимым делом легально

Стать самозанятым: почему лучше заниматься любимым делом легально - РИА Новости Крым, 14.09.2023

Стать самозанятым: почему лучше заниматься любимым делом легально

Стать самозанятым сейчас довольно легко - данный статус может оформить почти любой человек, включая подростков от 14 лет и иностранцев. Самозанятость поможет... РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T15:45

2023-09-14T15:45

2023-09-14T15:46

самозанятость

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федеральная налоговая служба (фнс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Стать самозанятым сейчас довольно легко - данный статус может оформить почти любой человек, включая подростков от 14 лет и иностранцев. Самозанятость поможет предпринимателю вести бизнес открыто, легально получать доход и вовремя платить налоги. Благодаря официальному статусу предприниматели зарабатывают и при этом не нарушают закон.ОСОБЫЙ СТАТУСНа сегодняшний день получать деньги за свои идеи, услуги и продукцию можно не только оформив ИП, но и в статусе самозанятого. Он дает возможность платить налоги в особом режиме, который официально называется налогом на профессиональный доход (НПД). Зарегистрироваться в качестве самозанятого могут жители всех регионов России и иностранные граждане из Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.Если отсутствуют планы становится владельцем крупного бизнеса, но при этом есть желание оказывать услуги заказчикам, брать кредиты и при этом оставаться в рамках закона, то оформление самозанятости станет отличным выбором. Данный статус может получить самостоятельно практически любой человек с 18 лет, а также подростки, начиная с 16 лет - самостоятельно, если вступили в брак или получил эмансипацию в органах опеки или в суде, а с 14 лет - при наличии согласия от родителей.В Крыму налог на профессиональный доход начал действовать с 1 июля 2020 года. Пользоваться им могут как физлица, так и ИП. Добровольный переход можно осуществить с помощью приложения "Мой налог".Существует несколько условий для оформления статуса самозанятого:- годовой заработок бизнесмена не должен превышать 2,4 миллиона рублей;- работа должна осуществляться самостоятельно без привлечения наемных сотрудников;- вид деятельности должен быть разрешенным.Ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте ФНС или на портале "Госуслуги".ТОЛЬКО ПЛЮСЫСейчас предпринимателям крайне важно управлять своим бизнесом в рамках закона. Ведь легальность является хорошей рекомендацией компании, и, как следствие, влияет на формирование положительной репутации бренда. Кроме того, есть еще ряд преимуществ в легализации работы и получении статуса самозанятого.Если бизнес оформлен официально, то самозанятый может спокойно заниматься развитием своего дела, не опасаясь, что его в любой момент могут закрыть. Также статус самозанятого помогает увеличить охват потенциальных покупателей. Ведь предприниматель сможет предъявить клиенту все необходимые документы, если его бизнес имеет легальный статус. Также справка об официальных доходах пригодится при оформлении кредита или ипотеки. Кроме того, у самозанятых есть возможность участия в госпрограммах и национальных проектах по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства.Самозанятые по сравнению индивидуальными предпринимателями и наемными сотрудниками платят меньше налогов - от 4% до 6%. Также НПД позволяет освободиться от обязательной уплаты страховых взносов. А индивидуальные предприниматели должны делать это даже, если доход отсутствует. Самозанятые же могут уплачивать взносы по желанию.Кроме того, самозанятым позволено не подавать ежегодную декларацию о доходах в налоговую, как это делают ИП. Процесс существенно упрощается за счет автоматизации. После оплаты услуги самозанятый формирует чек клиенту, а данные по операции незамедлительно отправляются в ФНС. Останется только заплатить налог в онлайн-режиме в установленный срок.КАК ОФОРМИТЬ САМОЗАНЯТОСТЬЗарегистрироваться можно онлайн с помощью приложения или сайта "Мой налог". Также это можно сделать очно в ФНС. Кроме того, помочь получить статус самозанятого могут специалисты банков.Специалист банковского сектора пояснил, что при таком способе оформления самозанятости, в большинстве случаев, понадобиться завести учетную запись на сайте кредитной организации или установить мобильное приложение."Приложения банков удобны тем, что в них работает отдельный сервис "Самозанятый". С помощью него возможно зарегистрироваться без посещения налоговой службы, заявить о доходе в ФНС, выписать чек клиенту, а также аннулировать чек, выставленный по ошибке. Кроме того, можно следить за начислениями от ФНС и сразу их оплачивать", - уточнили специалисты одного из российских банков.По их словам, в приложении также возможна регистрация чека даже без поступления средств на карту или счет в случае оплаты наличными. Еще там можно получать справки о доходах и свидетельство, подтверждающее налоговый статус. Закрыть статус можно также в приложении, без посещения ФНС.Отказаться от статуса самозанятого можно в любой момент. Если только в договоре с клиентом нет обязательств, которые необходимо выполнить."Кроме того, самозанятость возможно совмещать с основной работой. Самозанятый вправе работать по найму, а в свободное время оказывать услуги другим компаниям или физлицам", - сообщил специалист банковского сектора.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самозанятость, банк, работа, общество, трудоустройство, новости, совет эксперта, федеральная налоговая служба (фнс)