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Двенадцать многоэтажек повреждены из-за обстрелов ВСУ в Шебекино - РИА Новости Крым, 31.08.2024
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Двенадцать многоэтажек повреждены из-за обстрелов ВСУ в Шебекино
Двенадцать многоэтажек повреждены из-за обстрелов ВСУ в Шебекино - РИА Новости Крым, 31.08.2024
Двенадцать многоэтажек повреждены из-за обстрелов ВСУ в Шебекино
Двенадцать многоквартирных домов, два частных дома и девять легковых автомобилей повреждены в городе Шебекино Белгородской области из-за обстрелов ВСУ в... РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T17:54
2024-08-31T17:57
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгород
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Двенадцать многоквартирных домов, два частных дома и девять легковых автомобилей повреждены в городе Шебекино Белгородской области из-за обстрелов ВСУ в субботу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Только за сегодня ВСУ трижды массированно обстреляли Шебекино… За сегодня в городе повреждено 12 МКД, есть прямые попадания в две многоэтажки. В одном из таких домов пробита крыша и плита перекрытия между этажами. В другом разбита кровля. В остальных МКД посечены фасады, крыши, выбиты стекла. Также есть повреждения двух частных домов, восьми коммерческих объектов и девяти легковых автомобилей", - написал он в Telegram-канале.Губернатор добавил, что последствия обстрелов серьезные, и предстоит большой объем работы по восстановлению. Некоторые дома нуждаются в экспертизе, после которой будут приняты технические решения по ремонту. Как отметил глава региона, подрядчик по окнам заверил, что заменит выбитые стекла до конца следующей недели.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы. По данным регионального минздрава, в субботу в результате обстрелов пострадали шесть человек, пять из них находятся в состоянии средней тяжести. Один пациент будет проходить лечение амбулаторно.
https://crimea.ria.ru/20240831/shebekino-obstrelyali-dvazhdy-za-utro---raneny-dva-cheloveka-1140021493.html
белгород
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Двенадцать многоэтажек повреждены из-за обстрелов ВСУ в Шебекино

Двенадцать многоэтажек повреждены из-за обстрелов ВСУ в Шебекино - Гладков

17:54 31.08.2024 (обновлено: 17:57 31.08.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаМногоквартирные дома после обстрела в Шебекино
Многоквартирные дома после обстрела в Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Двенадцать многоквартирных домов, два частных дома и девять легковых автомобилей повреждены в городе Шебекино Белгородской области из-за обстрелов ВСУ в субботу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Только за сегодня ВСУ трижды массированно обстреляли Шебекино… За сегодня в городе повреждено 12 МКД, есть прямые попадания в две многоэтажки. В одном из таких домов пробита крыша и плита перекрытия между этажами. В другом разбита кровля. В остальных МКД посечены фасады, крыши, выбиты стекла. Также есть повреждения двух частных домов, восьми коммерческих объектов и девяти легковых автомобилей", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что последствия обстрелов серьезные, и предстоит большой объем работы по восстановлению. Некоторые дома нуждаются в экспертизе, после которой будут приняты технические решения по ремонту. Как отметил глава региона, подрядчик по окнам заверил, что заменит выбитые стекла до конца следующей недели.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы. По данным регионального минздрава, в субботу в результате обстрелов пострадали шесть человек, пять из них находятся в состоянии средней тяжести. Один пациент будет проходить лечение амбулаторно.
Обстрел Шебекино
10:02
Шебекино обстреляли дважды за утро - ранены два человека
 
Вячеслав ГладковОбстрелы Белгородской областиБелгородБелгородская областьШебекино (город в Белгородской области)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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