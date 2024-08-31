https://crimea.ria.ru/20240831/dvenadtsat-mnogoetazhek-povrezhdeny-iz-za-obstrelov-vsu-v-shebekino-1140027968.html

Двенадцать многоэтажек повреждены из-за обстрелов ВСУ в Шебекино

Двенадцать многоэтажек повреждены из-за обстрелов ВСУ в Шебекино - РИА Новости Крым, 31.08.2024

Двенадцать многоэтажек повреждены из-за обстрелов ВСУ в Шебекино

Двенадцать многоквартирных домов, два частных дома и девять легковых автомобилей повреждены в городе Шебекино Белгородской области из-за обстрелов ВСУ в... РИА Новости Крым, 31.08.2024

2024-08-31T17:54

2024-08-31T17:54

2024-08-31T17:57

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгород

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Двенадцать многоквартирных домов, два частных дома и девять легковых автомобилей повреждены в городе Шебекино Белгородской области из-за обстрелов ВСУ в субботу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Только за сегодня ВСУ трижды массированно обстреляли Шебекино… За сегодня в городе повреждено 12 МКД, есть прямые попадания в две многоэтажки. В одном из таких домов пробита крыша и плита перекрытия между этажами. В другом разбита кровля. В остальных МКД посечены фасады, крыши, выбиты стекла. Также есть повреждения двух частных домов, восьми коммерческих объектов и девяти легковых автомобилей", - написал он в Telegram-канале.Губернатор добавил, что последствия обстрелов серьезные, и предстоит большой объем работы по восстановлению. Некоторые дома нуждаются в экспертизе, после которой будут приняты технические решения по ремонту. Как отметил глава региона, подрядчик по окнам заверил, что заменит выбитые стекла до конца следующей недели.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы. По данным регионального минздрава, в субботу в результате обстрелов пострадали шесть человек, пять из них находятся в состоянии средней тяжести. Один пациент будет проходить лечение амбулаторно.

https://crimea.ria.ru/20240831/shebekino-obstrelyali-dvazhdy-za-utro---raneny-dva-cheloveka-1140021493.html

белгород

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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